Чиновники экс-управления культуры Ташкента подозреваются в хищениях

09:53 26.03.2023

Бывшее главное управление культуры Ташкента в прошлом году заключило без тендеров договоры на проведение фестивалей на 20 млрд сумов. Кроме того, при проведении фестивалей были расхищены бюджетные средства в размере 8 млрд сумов, сообщила Генпрокуратура.



Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о выявлении нарушений закона о государственных закупках в бывшем Главном управлении культуры Ташкента (реорганизовано после создания Министерства культуры и туризма).



Сообщается, что в прошлом году управление заключило с разными фирмами прямые договоры (без проведения тендеров, как предусмотрено законом) на проведение фестивалей на сумму 20 млрд сумов.



Эти фестивали были проведены в мае-сентябре, однако, чтобы скрыть нарушения закона, чиновники управления 24 октября и 3 ноября разместили на портале онлайн-тендеров объявления и документы на проведение 5 фестивалей, заключив соответствующие договоры, сообщает Генпрокуратура.



Кроме того, при проведении фестивалей, полагает надзорное ведомство, были расхищены бюджетные средства в размере 8 млрд сумов путем оформления невыполненных работ и неоказанных услуг.



По итогам проверки в отношении должностных лиц управления и других возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия.