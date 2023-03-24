Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

12:25 26.03.2023

А на поставку Британией снарядов с ураном мы можем ответить "сотнями тысяч" таких же со своих складов



Олег АДАМОВИЧ



Владимир Путин дал каналу "Россия 24" большое интервью.



