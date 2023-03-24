"Автобус смерти". Тайна гибели китайских коммерсантов в Кыргызстане (март 2003)

12:26 26.03.2023 "АВТОБУС СМЕРТИ".

Тайна гибели китайских коммерсантов



20 лет назад произошло одно из самых страшных и жестоких преступлений в криминальной истории Кыргызстана. На автодороге Бишкек-Торугарт были убиты 21 человек – все они были расстреляны и сожжены в автобусе, на котором они ехали в Китай...



[Повтор публикации от 27 марта 2017 года]

https://kg.akipress.org/news:1372632/



Ровно 20 лет назад произошло одно из самых страшных и жестоких преступлений в криминальной истории Кыргызстана. На автодороге Бишкек-Торугарт были убиты 21 человек – все они были расстреляны и сожжены в автобусе, на котором они ехали в Китай.



Проведенное в 2003 году Кыргызстаном официальное расследование пришло к выводу, что этому к преступлению причастны уйгурские сепаратисты. Организаторы и исполнители были объявлены в международный розыск, но они до сих пор на свободе.



Зверскую расправу над коммерсантами не оставили без внимания в Китае. Помимо контактов по официальным каналам китайские правоохранительные органы задействовали и неофициальные.



Один из бывших заместителей министра внутренних дел Кыргызстана, к которому обратились (неофициально) китайцы, имеет свою версию произошедшего – он утверждает, что преступление не связано с международным терроризмом, а совершено из-за крупной суммы денег, которые имели при себе коммерсанты…



ЧТО ПРОИЗОШЛО?



Ранним утром 27 марта 2003 года недалеко от трассы Бишкек-Торугарт в местности Сары-Булак лесник заметил дым, пройдя дальше, он обнаружил источник дыма – среди зарослей горел двухярусный пассажирский автобус.



Выдержка из справки правоохранительных органов:



В 6 часов 50 минут от него поступило сообщение об этом по телефону в дежурную часть Кочкорского РОВД. Аналогичное сообщение поступило в районную пожарную часть.



После ликвидации пожара нарядом пожарной части в салоне автобуса были обнаружены трупы людей.



Сообщение о данном факте в 8 часов 50 минут из РОВД поступило в УВД Нарынской области. В 08 часов 58 минут – в дежурную часть Министерства внутренних дел КР.



Сожженный автобус и 21 труп. Газета Дело №



Прибывшие сотрудники милиции насчитали останки 21 обгоревшего трупа, а также 22 гильзы и 6 пуль от патронов от автомата Калашникова АК-74М калибра 5,45 мм. Трупы имели огнестрельные ранения все в голову.



По данному факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело № 124-03-65 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 п.п. 1,6 ст. 97 УК КР (умышленное убийство двух и более лиц, с особой жестокостью), расследование которого поручено Главному следственному управлению МВД.



Была создана следственно-оперативная группа из наиболее подготовленных сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы национальной безопасности.



Первоначальными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что двухярусный автобус "Ютунг" китайского производства выполнял рейс по маршруту Бишкек-Торугарт-Кашгар. Автобус выехал из Западного автовокзала 26 марта примерно в 16:30 в сопровождении двух грузовых автомашин.



В салоне находились 17 пассажиров, два водителя автобуса и два запасных водителя грузовиков. Согласно данным правоохранительных органов, это 18 граждан Китая (3 китайца, 14 уйгуров, 1 монгол), а также 3 гражданина Кыргызстана – жители Жалал-Абадской области, из них одна женщина. Позже их личности будут установлены, все пассажиры – коммерсанты.



Через 5 часов, примерно в 21:40, автобус остановился на небольшой отдых ужин у кафе "Шофер-Булак" за поселком Кочкор.



Около 23 часов колонна тронулась дальше, при этом грузовые автомашины ушли вперед и в городе Нарын должны были ждать подхода автобуса.



Однако в Нарын автобус не приехал. Через несколько часов, как уже известно, был обнаружен горящим в 18 километрах от кафе, недалеко от села Сары-Булак…



Кликните по объектам для подробностей:



ОФИЦИАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ.

УЙГУРСКИЕ СЕПАРАТИСТЫ



Что произошло после того, как автобус отъехал от кафе?



То, что совершено убийство, было ясно сразу – пассажиры были расстреляны и сожжены. Согласно первым предварительным данным, убийство было совершено с целью грабежа, так как предприниматели имели при себе крупные суммы денег.



Среди правоохранительных органов ходили слухи о миллионах долларов. Но точная сумма похищенных финансовых средств не была установлена. Ни во время следствия, ни после.



Следствие, которое со стороны МВД вела группа под руководством тогдашнего замминистра Болота Ногойбаева, через несколько недель сообщило об установлении причастности к убийству членов организации Исламское движение Восточного Туркестана – граждан Китая Турсуна Туохети, 1975 года рождения, и Аблята Абдунайби, 1979 года рождения.



Согласно справки МВД КР, оба были связаны с двумя другими членами этого движения – гражданами Узбекистана Асадулло Абдуллаевым и Ильхомом Изатуллаевым. Последние уже находились под стражей за организацию теракта на территории рынка "Дордой" (подробнее о теракте читайте по ссылке) и взрыва в филиале "Бакай-Банка" в Оше.



После убийства коммерсантов Абдуллаев и Изатуллаев сообщили следствию, что они вместе с Турсуном Туохети и Аблятом Абдунайби планировали провести в Кыргызстане серию показательных терактов в отношении лиц уйгурской национальности, чтобы оказать на них давление с целью получения финансовой поддержки для Исламского движения Восточного Туркестана. Однако у них возник конфликт из-за взрыва на рынке "Дордой" – Туохети и Абдунайби не понравилось, что Абдуллаев и Изатуллаев самостоятельно и без согласования совершили теракт. Они и рассказали, что убийство коммерсантов – это дело рук Турсуна и Аблята…



Турсуну Туохети и Абляту Абдунайби заочно избрана мера пресечения – заключение под стражей. 30 мая 2003 года оба объявлены в розыск. Но до сих пор не задержаны.



Официальная версия – преступление совершено уйгурскими сепаратистами.



Турсун Туохети и Аблят Абдунайби:



В июле 2003 года Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что двое мужчин, объявленные Кыргызстаном в розыск за убийство китайских граждан, были идентифицированы как члены противоправной организации Исламское движение Восточного Туркестана. По данным МИД КНР, Исламское движение Восточного Туркестана занимается террористической деятельностью и представляет угрозу безопасности и стабильности в регионе.



МИД выразил признательность Кыргызстану за усилия по расследованию убийства и намерения китайской стороны продолжать сотрудничество с кыргызскими правоохранительными органами по скорейшему его завершению и привлечению виновных к правосудию.



АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЛЕДСТВИЕ.

ТОКМАКСКАЯ ОПГ



Первоначально версий преступления было несколько, в том числе и такая: массовое убийство могли совершить члены организованных преступных группировок, целью которых были крупные суммы денег китайских коммерсантов.



В пользу этой версии высказался Омурбек Эгембердиев, который в 2003 году занимал должность заместителя министра внутренних дел. Более того, он публично утверждает, что раскрыл преступление и знает, кто организатор и исполнитель.



Омурбек ЭгембердиевВ июне 2010 года, то есть через 7 лет после совершения убийства и раскрытия, О.Эгембердиев дает громкое интервью газете "Вечерний Бишкек". Он заявляет, что к смерти 21 человека причастен Таалайбек Абасов, член так называемой "Токмакской банды", организованной преступной группировки из города Токмок.



На вопрос, почему он публично не говорил об этом, Эгембердиев отвечает, что Жаныш Бакиев и Болот Ногойбаев (в 2005-2010 гг. возглавлял МВД и АКН) устроили на него гонения, и возможность озвучить дела минувших дней ему выпала только после падения режима Бакиева…



Некоторое время назад Эгембердиев согласился рассказать АКИpress подробности своего расследования убийства 21 человека, которое он вел втайне от межведомственной группы, которую возглавлял замминистра МВД Ногойбаев.



"У меня сохранились хорошие связи с руководством китайской полиции, еще со времени, когда я возглавлял 9-е управление МВД [противодействие экстремизму]. С самого начала расследования правоохранительные органы Китая, конечно, находились в тесном контакте с МВД КР, но они по старой дружбе обратились за помощью и ко мне", - рассказывает бывший зам.



Китайские коллеги, по его словам, хотели отработать практически все версии, чтобы у них в конце не было никаких сомнений, и согласились даже профинансировать альтернативное следствие. Итоги такого следствия не могли официально озвучиваться, китайская сторона хотела только получить дополнительные сведения.



Эгембердиев зашел к министру Бакирдину Субанбекову (в 2002-2005 гг. – глава МВД КР). "Я пояснил ситуацию и предложил создать отдельную небольшую группу из числа опытных сотрудников, которая будет работать в условиях строгой секретности, и знать о ней будем только мы. Министр дал добро", - сказал он.



[Бакирдин Субанбеков позже подтвердит АКИpress факт, что его заместитель заходил к нему с таким предложением, однако он не помнит, чем завершилось его следствие].



Собранная Эгембердиевым группа из четырех доверенных оперативников под руководством Абдували Акжолова начала работу без промедления – работая под прикрытием, захаживали во все кафе и злачные места вдоль трассы Бишкек-Торугарт, собирали сведения. Выяснилось, что о преступлении знали многие, с кем приходилось им общаться – по слухам, убийство совершили члены преступных группировок. Это подтверждалось тем, что похожие сведения сообщали не связанные друг с другом лица, которых опрашивали оперативники. Одна из проституток проговорилась, что один из предполагаемых преступников предлагал ей поехать на Иссык-Куль отдохнуть после того, как он совершит одно дело и будет при деньгах. О преступлении сообщать в органы никто не собирался, боясь наказания со стороны ОПГ.



Картина преступления вырисовалась следующая: преступники заранее знали, на каком автобусе поедут коммерсанты и что при них будут большие деньги, нашли место, куда свернуть автобус, достали оружие – автомат Калашникова, подготовили канистры с бензином и стали ждать…



Приблизительное место, где было совершено нападение и убийство:



Приблизительное место убийства



"Сложить всю картину помог один случай – мы вышли на одного члена ОПГ по кличке Туке, известного в криминальных кругах, который в это время сидел в тюрьме. Оказалось, что он имеет непосредственное отношение к тому нападению и знал все детали. Акжолов побеседовал с ним и выяснил, что те, кто ограбил и убил коммерсантов, не поделились с Туке добычей, и он решил сдать их всех – рассказал, кто разрабатывал план, кто снабжал оружием, кто исполнял и т.д.", - говорит Эгембердиев.



Главным действующим лицом в этом преступлении Эгембердиев называет лидера токмокской ОПГ Таалайбека Абасова. Оружие они купили в Казахстане у одного криминального элемента.



Первым делом оперативники отправились в Казахстан и доставили оттуда человека, которого они считали торговцем оружием. Параллельно они задержали и Абасова.



Однако дальше возникли вопросы.



"На следующее утро после задержания был отпущен казахский торговец оружием. Чуть позже из материалов уголовного дела исчезли сведения на Абазова, который, похоже, договорился, чтобы расстрельную статью заменили менее суровой", - эти слова из интервью "Вечернему Бишкеку" Эгембердиев повторил вновь.



Он считает, что такое могло произойти по одной причине – итоги расследования Болота Ногойбаева приняты правительством Кыргызстана в качестве официальной версии, то есть преступление совершили террористы из Синьцзяня, чтобы запугать местных коммерсантов, а результаты расследования группы Эгембердиева совсем не вписывались в официальную версию и могли подорвать авторитет Ногойбаева…



ЧТО В ИТОГЕ?



Интервью с Омурбеком Эгембердиевым от 2010 года стало поводом для МВД проверить состоятельность его версии.



Эгембердиев, однако, говорит, что все следы, ведущие к Абазову, исчезли. Кем и зачем это было сделано, он не знает.



Он поделился с копиями справок, которые, по его словам, были подготовлены МВД после проверки (первая составлена в 2005 году ГОИУ МВД, вторая – в 2010 году). Обе не подтверждают его версию. В них говорится, что преступная группа Абасова действительно была у оперативников в разработке, так как в то время проверялись все ОПГ на причастность к убийству коммерсантов.



Группа Абасова была ликвидирована, однако ее причастность к убийству коммерсантов не установлена. В справках говорится, что на Абасова возбуждалось уголовное дело по факту незаконного хранения оружия (автомата АКМ калибра 7,62, пистолета ТТ и т.д.), и срок он получил только за незаконное хранение оружия.



То есть обнаруженный у него автомат – не тот, из которого стреляли в коммерсантов.



Справка МВД КР, полученная О.Эгембердиевым в 2005 году:



Справка МВД КР, полученная О.Эгембердиевым в 2010 году:



АКИpress в 2016 году обратился с запросом в МВД с просьбой дать комментарий словам Эгембердиева.



По Таалайбеку Абасову Главное следственное управление МВД ответило следующее:



"Причастность Т.Абасова в совершении убийства 21 граждан не доказана, он был привлечен в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ст. 241 ч.2 УК Кыргызской Республики (незаконное приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия), уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд".



Что же касается самого расследования, то в письме сказано, что следствие по уголовному делу, возбужденному по факту убийства 21 человека, "было приостановлено на основании ст. 221 ч.1 п. 3 УПК КР, т.е. за неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности".



То есть спустя годы МВД сообщает, что виновные не установлены. Однако имена Турсуна Туохети и Аблята Абдунайби официально назывались руководством МВД Кыргызстана в качестве основных подозреваемых в организации убийства.



В таком случае, продолжается ли их международный розыск?



Бывший министр внутренних дел Бакирдин Субанбеков, к которому АКИpress обратился за комментариями [в 2017 году], сказал, что не помнит деталей расследования, так как прошло много времени давно. Он посоветовал обратиться с соответствующим запросом в МВД...



Ответ ГСУ МВД



Между тем, Таалайбек Абасов был убит осенью 2003 года через некоторое время после освобождения – он был расстрелян неизвестными на заправке в Бишкеке.



Позднее от туберкулеза скончался член ОПГ по кличке Туке, который дал группе Эгембердиева свою информацию о преступлении.



Абдували Акжолов, возглавлявший группу Эгембердиева, в 2015 году был избит при задержании сотрудниками ГСКН. По данным Эгембердиева, Акжолова избили, заставляя признаться в наркоторговле, после полученной травмы головы решением суда принудительно содержится [по состоянию на 2017 год] в клинике села Кызыл-Жар. Ранее проходил подсудимым по делу о мародерстве в 2010 году.



Бывший замминистра, бывший министр внутренних дел Болот Ногойбаев скончался в 2016 году после продолжительной болезни.



Точная сумма похищенных денег не установлена до сих пор…



Сары-Булак



При подготовке материала использованы архивы АКИpress 2003-2004 годов. Источник - АКИpress

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