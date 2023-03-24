 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Большая амнистия для мигрантов: Россию ставят под масштабный удар
12:34 26.03.2023

Вопрос амнистии для мигрантов, совершивших административное правонарушение и выдворенных из России, обсуждается в верхах. Если закон будет принят, то это может стать началом большой беды: "гости" из ближнего зарубежья, и без того замелькавшие в полицейских сводках, могут вообще начать беспредельничать.

Силовики уже давно бьют тревогу: в России растет уровень преступности среди мигрантов. Грабежи, разбои, насилие, разврат, рейдерство, убийства - вот неполный список преступлений, в которых все чаще замешаны гости из Средней Азии. И это взрослые. Но и преступность среди детей мигрантов, увы, не редкость. Общественники регулярно поднимают вопрос о "разборках" в школах.

Масла в огонь подливают чиновники. Стало известно о том, что уже обсуждается вопрос амнистии для мигрантов, совершивших административное правонарушение и выдворенных из нашей страны. Те, кто лоббирует его, считают, что это поможет решить проблему нехватки рабочих рук на стройке или в какой-то другой сфере.

А вот, например, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин против такого жеста с нашей стороны, так как знает, что спасибо нам за это не скажут люди с Востока, а посчитают слабостью на уровне государства. А значит, количество преступлений, совершаемых мигрантами, увеличится в разы. Ведущая "Первого русского" Елена Афонина обсудила тему с Олегом Калугиным в программе "Мы в курсе".

Она напомнила о предложении члена Совета при президенте России по правам человека Кирилла Кабанова применить опыт Калужской области, где решили проблему с мигрантами, по всей России. Так, еще в феврале прошлого года губернатор региона Владислав Шапша решением правительства ограничил сферы возможной профессиональной деятельности для мигрантов. Им запретили работать в общепите, на транспорте и в целом ряде других сфер.



Был вой по поводу того, что будет дефицит трудовых ресурсов, отрасли просядут. Ничего подобного. Отрасли даже этого не заметили.

По словам Калугина, "без проблем трудоустроили на эти позиции своих" - русских, а не приезжих.

Параллельно было принято решение о приостановке нашего участия в программе добровольного переселения соотечественников.

Эта программа перестала выполнять свои целевые задачи. А именно привлечение соотечественников. С 2018 года по этой программе у нас въезд выходцев из Средней Азии стал значительно большим, чем въезд русских или других славян.

Это было принципиальное политическое решение. Мы считаем, это дало результат. Миграционная масса в Калужской области действительно уменьшилась.

Калужский север стал точкой отсчета. И, как выяснилось, в регионе образовалась другая проблема, но также связанные с мигрантами: оказалось, что есть отрасли, куда "гости" просто не пускают русских. Правда, называть их в прямом эфире Калугин не стал, отметив только, что речь идет о конкретном заводе.

Некоторые работодатели захотели улучшить качество своей рабочей силы. И вместо мигрантов стали набирать русских. Но оказалось, что это невозможно сделать, так как есть сферы, которые заняты мигрантами. И они просто не допускают туда представителей других национальностей.

К идее амнистии для мигрантов собеседник "Первого русского" отнесся очень плохо.

У нас в стране либеральнейшее миграционное законодательство. И не менее, а может, даже более либеральное его исполнение. Это кем надо быть, как постараться, чтобы нарушить закон в нашей стране, чтобы быть депортированным? - недоумевает он. - Поэтому это не тот контингент, который можно рассматривать в качестве амнистируемых. И потом, это Восток. Вы думаете, эти люди нас потом будут благодарить за это? Нет! Они будут считать, что это проявление слабости на уровне государства. Вот, нас амнистировали! Значит, можно дальше беспредельничать. Такой будет эффект. И никакого гуманитарного плюса. Я расцениваю этот проект негативно.

Источник - Царьград
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