Под Сватово ушел к Бандере матерый полевой командир бандеровцев Щеголов

15:33 26.03.2023

В боях под Сватово уничтожен командир украинского нацотряда "Дебоширы Сирка" Щеголов



Телеграм-канал Dambiev сообщил в воскресенье, что на Сватовском направлении российскими военными был уничтожен основатель и командир националистического отряда "Бешкетники Сiрка" Иван Щеголов.



Отмечается, что подразделение Щеголова входило в состав 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.



"Бешкетники" переводится с украинского как "дебоширы". Отряд назван в честь атамана Ивана Сирко. Его бойцы занимались разведкой.



Щеголов состоял на службе у киевского режима с 2016 года, сообщает RG. Он участвовал в АТО в добровольческом украинском корпусе недавно ликвидированного Дмитрия Коцюбайло, одного из бывших главарей "Правого сектора" (террористическая организация, запрещенная в России). Коцюбайло был уничтожен в Артемовске.



Лина Панченко