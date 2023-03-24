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|Под Сватово ушел к Бандере матерый полевой командир бандеровцев Щеголов
15:33 26.03.2023
В боях под Сватово уничтожен командир украинского нацотряда "Дебоширы Сирка" Щеголов
Телеграм-канал Dambiev сообщил в воскресенье, что на Сватовском направлении российскими военными был уничтожен основатель и командир националистического отряда "Бешкетники Сiрка" Иван Щеголов.
Отмечается, что подразделение Щеголова входило в состав 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Бешкетники" переводится с украинского как "дебоширы". Отряд назван в честь атамана Ивана Сирко. Его бойцы занимались разведкой.
Щеголов состоял на службе у киевского режима с 2016 года, сообщает RG. Он участвовал в АТО в добровольческом украинском корпусе недавно ликвидированного Дмитрия Коцюбайло, одного из бывших главарей "Правого сектора" (террористическая организация, запрещенная в России). Коцюбайло был уничтожен в Артемовске.
Лина Панченко