Голосовать на выборах в Туркмении пришел 91% избирателей

23:37 26.03.2023

Закончилось голосование на выборах

26.03.2023

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Закончилось голосование на выборах

На выборах в депутаты Меджлиса до 19-ти часов проголосовало 91,12% избирателей.



Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте 91,49%, в Дашогузском велаяте 90,94%, в Лебапском велаяте 91,17%, в Марыйском велаяте 90,87%, в Ашхабаде 90,91% избирателей.



На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 19-ти часов проголосовало 91,10% избирателей.



Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте 91,49%, в Дашогузском велаяте 90,94%, в Лебапском велаяте 91,17%, в Марыйском велаяте 90,87%, в Ашхабаде 90,78% избирателей.



На выборах в члены генгеши до 19-ти часов проголосовало 91,20% избирателей.



Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте 91,71%, в Дашогузском велаяте 90,85%, в Лебапском велаяте 91,32%, в Марыйском велаяте 90,94% избирателей.