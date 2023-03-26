Восставшие иудеи смяли охрану и берут штурмом дом премьера Нетаньяху

23:39 26.03.2023

В Иерусалиме тысячи протестующих прорвали кордон к дому Нетаньяху



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https://www.mk.ru/politics/2023/03/26/v-ierusalime-tysyachi-protestuyushhikh-prorvali-kordon-k-domu-netanyakhu.html



Как сообщает газета "Джерузалем пост", в Иерусалиме тысячи участников акции протеста против судебной реформы прорвали полицейский кордон, ведущий в микрорайон, где находится резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



Ранее организаторы протестов анонсировали проведение по всему Израилю "недели паралича".



Напомним, протестующие не согласны с тем, что предложенный правительством Нетаньяху пакет законов в рамках судебной системы предусматривает серьезное ограничение полномочий Верховного суда и позволяет кабмину контролировать назначение судей.



Инесса Буслаева