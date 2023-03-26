 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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12:25  Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

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Суббота, 25.03.2023
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09:44  Украина намерена повысить тариф на транзит российского газа. Миллер заплатит любую мзду?
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09:04  Резкий скачок числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Казахстане
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Пятница, 24.03.2023
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19:40  Шойгу наградил орденами двух матросок, защитивших Черноморский флот от укр-беспилотников
19:27  Саида Мирзиеева представила в ООН проект "Саммит культуры Арала"
19:16  КНДР испытала создающий "радиоактивное цунами" подводный ядерный дрон
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Восставшие иудеи смяли охрану и берут штурмом дом премьера Нетаньяху
23:39 26.03.2023

В Иерусалиме тысячи протестующих прорвали кордон к дому Нетаньяху

видео тут -
https://www.mk.ru/politics/2023/03/26/v-ierusalime-tysyachi-protestuyushhikh-prorvali-kordon-k-domu-netanyakhu.html

Как сообщает газета "Джерузалем пост", в Иерусалиме тысячи участников акции протеста против судебной реформы прорвали полицейский кордон, ведущий в микрорайон, где находится резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее организаторы протестов анонсировали проведение по всему Израилю "недели паралича".

Напомним, протестующие не согласны с тем, что предложенный правительством Нетаньяху пакет законов в рамках судебной системы предусматривает серьезное ограничение полномочий Верховного суда и позволяет кабмину контролировать назначение судей.

Инесса Буслаева

Источник - МК
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