 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почти не осталось сомнений, что Румыния поглотит Молдову, - В.Бурт
00:00 27.03.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 26.03.2023 |

Что останется от Украины, когда ее западные соседи удовлетворят за ее счет свои территориальные притязания?

В Кишиневе и Бухаресте беззастенчиво говорят о необходимости "решить вопрос" с Приднестровьем. А больше всех страсти подогревает Киев, готовый поддержать военные действия против ПМР, если они начнутся.

Украина прямо вмешивается в дела другого государства. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов говорит: "Молдова недавно разработала документ, в котором предлагает шаги к возвращению Приднестровской молдавской республики растянуть на семь лет. Вы должны это решить за один раз…"

Однако в Румынии все же кое-кто понимает, что удар по Приднестровью может обойтись дорого. Так, депутат парламента Анамария Гаврилэ призывает дистанцироваться от военного конфликта на Украине, чтобы не втянуться в губительное противостоянием с Россией.

Схожую точку зрения высказывает сенатор, лидер партии "Союз спасения Румынии" Диана Шошоакэ.

Социологические опросы также показывают, что население Румынии опасается конфронтации с Россией. Согласно результатам последнего соцопроса, проведенного по заказу G4Media.ro, 47 процентов граждан считают, что в случае нападения России на Молдову (?) не следует оказывать последней военную поддержку.

…На недавних переговорах в Кишиневе между Молдовой и Румынией речь шла о помощи Бухареста в области энергетики и обороны. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ привез соседям чек на 25 миллионов долларов. Видимо, старания оправданны: сегодня почти не осталось сомнений, что Молдавия будет поглощена Румынией. Майя Санду уже подписала закон об изменении названия государственного языка с молдавского на румынский. Это прямое указание на грядущую "унирю" (объединение).

Санду пообещала, что к 2030 году Молдова войдет в Евросоюз. Своими силами этого ей не добиться. Только через слияние с Румынией.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил своему румынского коллеге Николае Чукэ, что Кишинев уже приступил к "урегулированию" приднестровского конфликта. И подчеркнул, что "урегулирование" будет проходить мирно. Однако возможен и другой сценарий, при котором Украина устраивает провокацию с "вторжением российских войск в Молдову", а Румыния вмешивается…

"Я опасаюсь, что Молдова будет использована для ликвидации Приднестровья. Этот клин, вбитый и поддерживаемый Российской Федерацией между Молдовой и Украиной, очень смущает. Для евроатлантических интересов желательно вычеркнуть его из уравнения", – заявляет румынский историк Флориан Бану.

На то, что Киев готовит провокацию на приднестровской границе, указывало Министерство обороны РФ. Речь может идти о вторжении в регион, где с советских времен располагается один из крупнейших в Европе складов боеприпасов; Киев может использовать диверсантов, переодетых в форму российских военнослужащих.

Великорумынские настроения в Бухаресте сильны. В парламент внесен законопроект, вносящий поправки в закон о ратификации "Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной", заключенный в 1997 году. В нем два главных пункта: денонсация упомянутого документа с 2027 года и "возвращение" Румынии части территории Украины.

В этом случае Бухарест потребует "вернуть" Северную Буковину, край Герца, Буджак - Кагул, Болград, Измаил, исторический Марамуреш (область в Карпатах) и остров Змеиный в Одесской области.

Автор законопроекта сенатор Шошоакэ заявила: "Учитывая конфликт на Украине и тот факт, что румынское государство финансирует Украину военной техникой и вооружением через НАТО, а также тот факт, что через Румынию прошло примерно три миллиона украинцев, мы просим Украину передать нам земли, на которых проживают наши румынские братья".

В Киеве огрызнулись: в МИД Украины законопроект Шошоакэ назвали "классическим примером из методички русского реваншизма". И заявили, что решительно осуждают "попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины".

Однако эти попытки со стороны западных соседей Украины все более настойчивы. Кроме Румынии, на земли Украины претендует Польша, "в очереди" стоит Венгрия… Что останется от Украины, когда ее западные соседи удовлетворят за ее счет свои территориальные притязания?

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679864400


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