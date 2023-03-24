РосОлигархам - лопаты в руки и рыть окопы. Вслед за "Газпромом", - СП

00:26 27.03.2023

Олигархам - лопаты в руки и рыть окопы. Вслед за "Газпромом"

Должно ли государство обязать ведущие частные компании страны финансировать строительство военных объектов?

Сергей Аксенов



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Александр Храмчихин Дмитрий Журавлев Константин Сивков



Аэродром Левашово под Петербургом, открывшийся в декабре после реконструкции, станет новым пунктом базирования российской морской авиации. Это позволит нейтрализовать угрозы, вызванные вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.



А такие угрозы уже появились. После того, как на днях парламент в Хельсинки принял решение о членства в альянсе (формального подтверждения еще нет) американский самолет-разведчик RC-135 River Joint начал курсировать вдоль границы Финляндии и России.



Однако, возможно, не появление еще одного крупного военного аэродрома в России - главное в этой истории. Главное - огромная и спешная оборонная стройка в Левашово профинансирована вовсе не Министерством обороны. А "Газпромом".



Наш газовый гигант был привлечен к восстановлению аэродрома морской авиации еще до начала СВО - в 2021 году. Владимир Путин поручил компании заключить с военным ведомством концессионное соглашение. Взамен госкорпорация получала право эксплуатировать объект совместно с военными.



Таким образом создан успешный прецедент сотрудничества крупного бизнеса и военных в интересах укрепления обороны страны. Сейчас эта схема может оказаться перспективной для развития военной инфраструктуры в зоне СВО и в других регионах России, периодически подвергающихся ударам со стороны ВСУ.



По данным группы "Вагнер", ВСУ накопили до 200 тысяч бойцов резервов и в ходе весеннего контрнаступления готовят удары не только под Артемовском, но и, вероятно, на Белгород, север ЛНР, а также на Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, чтобы блокировать сухопутный коридор в Крым.



Для срыва планов противника многое уже сделано. Например, построена "засечная черта" в Белгородской области, которая обошлась региональному бюджету в 10 млрд рублей. Сообщалось о строительстве "линии Вагнера", "линии Суровикина" в степях Херсонщины, об укреплении Крыма.



Тем не менее, потребность в разного рода военных объектах, оборонительных сооружениях и сейчас, и в будущем огромна. Конца СВО пока не предвидится. Рассчитывать на тощий госбюджет, дефицит которого уже в феврале составил несколько триллионов рублей, особенно не приходится.



Тем более, что пополнять федеральный бюджет разовыми взносами бизнес совсем не торопится. Попытка правительства и лично Владимира Путина "по-семейному" убедить олигархов единовременно выплатить всего лишь 300 млрд рублей, кажется, успехом не увенчалась. "Жирные коты" торгуются.



Не имеет ли тогда смысл организовать партнерство Минобороны и крупного бизнеса по конкретным проектам, как в Левашово? Почему бы не заставить, допустим, "Роснефть", оплатить строительство линий обороны Крыма? Да, речь идет фактически о теневом оборонном бюджете России. Но ведь на кону судьба не только СВО, но и всей страны.



- Бизнес надо привлекать к военному строительству, к работе на свою страну, это хороший вариант - одобрил идею военный эксперт Константин Сивков.



По мнению замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, опыт взаимодействия Минобороны с крупным бизнесом следует распространить как можно шире.



- Это можно и нужно делать. Нет никаких аргументов против такого полезного сотрудничества.



"СП": Разве не должен бизнес зарабатывать и платить налоги, а государство тратить эти деньги наиболее разумным образом? Это выглядит немного по-феодальному, своего рода военный налог натурой - явиться конно и оружно…



- Не вижу здесь ничего феодального. Коль скоро у нас существуют частные компании, которые прямо участвуют в боевых действиях за свою страну, то почему сотрудничество с государством в военной сфере для других экономических структур предосудительно?



"СП": Государство раздает только ему присущие функции. В Госдуме уже завели речь о том, что бизнес должен содержать за свой счет ПВО, есть сведения, что скоро могут появиться корпоративные ЧВК, которые станут частными армиями…



- ЧВК в любом случае - это частные армии.



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Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предлагает найти формы, интересные бизнесу.



- Сотрудничество бизнеса и Минобороны вполне уместно. Но надо понимать, что бизнес - это про доходы. Ожидать от него успешного сотрудничества в принудительном формате - мол, поддерживай, или налоговая придет - сложно. Стоит военным отвлечься, как бизнес тут же испарится.



Для того, чтобы бизнес финансировал те или иные военные нужды ему следует объяснить, в чем его выгода. Например, "Газпром" использует аэродром Левашово потому что понимает, что иначе, ему его никто не даст использовать. Так это работает не только в России, но и в других странах.



"СП": Но если бизнесмены, например, в Крыму пожадничают участвовать в финансировании строительства линий обороны, они могут запросто лишиться своих активов, если анонсированное контрнаступление ВСУ состоится и будет успешным…



- Не всем это дано понять. Такая аргументация не сработала еще при взятии Константинополя турками. Тамошние бизнесмены решили, что они выживут и при турках, и в деньгах императору отказали. И Константинополь пал.



Но они не выжили, хотя и узнали об этом позже. Султан, завоевавший столицу Византии, оказался справедливым. Сказал: вы не давали денег своему императору, так я их у вас заберу, они вам не нужны. Так что у нас есть исторический аргумент для убеждения.



Пообещать бизнесу безопасность в обмен на финансирование строительства укреплений можно. Но в современной реальности даже при наличии укреплений можно лишиться активов из-за обстрелов, бомбежки и т. п. В обмен на свои деньги они потребуют полной, а не частичной безопасности.



А если сначала наобещать, а потом вдруг отвести войска, как в Херсоне - вы тут оставайтесь, а мы пошли - то это никуда не годится. Знаю, что оставление Херсона очень сильно подорвало доверие со стороны экономической элиты. Хотя военные соображения этого маневра понятны.



"СП": Есть еще предложение депутата Картаполова крупным корпорациям завести свою ПВО. Также поговаривают о корпоративных ЧВК…



- Установки ПВО либо есть, и их хватает, чтобы прикрыть все нужные объекты, либо их нет. Передать их частному бизнесу и таким образом получить с него средства на производство новых установок? Тогда это про то, что в бюджете не хватает денег, а не про то, что ПВО должен заняться бизнес.



Что касается ЧВК, то в 1990-е годы многие крупные корпорации имели свои формирования бронетехники. Например, "ЛогоВАЗ", где я работал, охранял стоянки с автомобилями танками. А что за БМП давили депутатские машины в 1993-м? Они были не государственные.



В 2000-х мы навели порядок, чтоб частные компании не обладали собственными армиями. Но можно это все вернуть назад.



"СП": Как по-вашему, поможет нам взаимодействие военных с бизнесом выдюжить груз СВО?



- Мы выдюжим и без этого. Но для того, чтобы победить, надо захотеть. Как только железные дороги Украины окажутся разбомбленными, тогда и будем обсуждать нужна ли нам частная ПВО под Воронежем.