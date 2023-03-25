Лидера партии "Алга Каракалпакстан" Сагидуллаева обвинили в посягательстве на президента Узбекистана

00:37 27.03.2023

Лидера партии "Алга Каракалпакстан" обвинили в посягательстве на президента Узбекистана



Лидер партии "Алга Каракалпакстан" Аманбай Сагидуллаев и председатель каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области Казахстана Ниетбай Уразбаев стали фигурантами одного уголовного дела. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.



Дело рассматривается в открытом режиме судебной коллегией по уголовным делам суда Каракалпакстана.



Аманбай Сагидуллаев (1967 года рождения) обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Узбекистана:



👉 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение");



👉 158 ("Посягательства на Президента Республики Узбекистан");



👉 159 ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан");



👉 244 ("Массовые беспорядки");



👉 244-1 ("Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку").



Ниетбаю Уразбаеву (1969 года рождения) инкриминируются преступления по тем же статьям, кроме 158.



"На основании статьи 410 ("Участие подсудимого в судебном разбирательстве") Уголовно-процессуального кодекса, а также по причине нахождения подсудимых вне пределов Республики Узбекистан и невозможности их привода в суд судебное разбирательство по данному уголовному делу проходит без участия А. Сагидуллаева и Н. Уразбаева", - пояснил Абидов, пообещав по завершении судебного процесса предоставить подробную информацию по этому делу.

ℹ️ Сагидуллаев живет в Норвегии. Из Узбекистана он уехал в 2011 году. Сначала направился в Кыргызстан, где в течение пяти лет добивался предоставления убежища, а в 2016 переехал в Норвегию и получил там статус беженца. Возглавляет оппозиционную партию "Алга Каракалпакстан", выступающую за отделение суверенной республики от Узбекистана.



ℹ️ Уразбаев – уроженец города Ходжейли в Каракалпакстане. Является гражданином Казахстана, возглавляет каракалпакское этнокультурное объединение "Аллаяр жолы" и имеет членство в Ассамблее народов Казахстана. В октябре 2022 года власти Узбекистана объявили его в розыск по делу о "нукусских событиях".



Большинство фигурантов второго "нукусского дела" получили от 5 до 11 лет колонии

Напомним, в начале июля прошлого года в Каракалпакстане прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.



Протесты прекратились после того, как в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и выступил за отмену вызвавших возмущение поправок.



В качестве обвиняемых по делу об июльских событиях проходит в общей сложности 171 человек. С ноября по март прошло два судебных процесса, фигуранты которых получили от 3 до 16 лет заключения, нескольким ограничили свободу на несколько лет.



25.03.23