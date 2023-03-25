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Казахстан и Турция: надежны ли сообщающиеся сосуды российского импорта?
00:55 27.03.2023

Дорога, которую может накрыть густой туман

Российские компании со второй декады марта резко увеличили число запросов о помощи с обходом санкций Запада к представителям Казахстана. Это произошло после отказа Турции обеспечивать транзит подсанкционных товаров из ЕС и в целом с Запада в Россию.

О ряде эксцессов пишет Reuters со ссылкой на семь официальных турецких источников. По их данным, российский бизнес в последние недели буквально "завалил" казахстанских контрагентов предложениями о совместной работе. Речь идет о том, чтобы наладить поставки товаров, особенно подсанкционных, "от телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов". Некий казахстанский предприниматель сообщил, что ему предложили 1 млн. долларов за помощь в перевозке лишь одного грузовика с "редкоземами" из Австралии. Некоторые запросы отклоняются, исходя из опасений казахов попасть под вторичные санкции, которыми наверняка шантажировал Блинкен, побывавший недавно в Астане.

Проблема действительно существует: Турция, ставшая для РФ крупнейшим хабом по обходу западных ограничений (по данным местного Фонда исследований экономической политики, россияне в 2022 году открыли здесь более 1300 фирм, что на 670% больше, чем в предыдущем году ) и нарастившая поставки в Россию за прошлый год втрое, в начале марта прекратила либо же растягивает по времени оформление таможенных документов практически на все товары, следующие в РФ. Неназванный правительственный чиновник заявил агентству Bloomberg, что это связано с санкциями.

По данным западных и местных СМИ, 14 марта турецкий транзит заработал снова, но таможня расширила перечень транзитно-товарных ограничений, включив в него товары, попавшие в последние пакеты санкций. В частности, речь идет об электрогенераторах, насосах, биноклях, радарах, снегоходах, запчастях для компьютеров, айфонах, грузовиках и многих других товарах. А США запретили с начала года поставки электроники и бытовой техники стоимостью выше 300 долларов, если в объеме конкретных изделий использовано больше 25% технологий или комплектующих США.

По оценке Reuters, "бум транзита через Казахстан, похоже, только начинается", что, конечно же, не остается не замеченным на Западе. Накануне СМИ запестрели сообщениями о некой запускаемой с 1 апреля в Казахстане онлайн-системе, призванной отслеживать все товары, пересекающие границу республики: в Астане стремятся продемонстрировать, что входящая в ЕАЭС страна придерживается введенных Западом ограничений. "Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами", – говорит высокопоставленной источник издания Eurasianet.org.

Впрочем, и без учета вероятных затруднений, перевозки через Казахстан (и в целом через Центральную Азию) в Россию по импортируемому ассортименту обходилась минимум в полтора раза дороже, чем аналогичные операции через Турцию. Особенно это касается поставок из Японии, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, "тихоокеанской" Франции. Соответственно, розничная цена товаров, попадающих на российскую территорию через Центральную Азию, не менее чем вдвое выше в сравнении с "турецким транзитом".

Если в 2021 году Турция занимала лишь 11-е место в списке внешнеторговых партнеров России, то только за первые 9 месяцев года начала СВО товарооборот удвоился до 47 миллиардов долларов, выведя Турцию с 11-го места на 3-е (после Белоруссии и Китая). При этом ни одно соглашение РФ по транзиту грузов через Турцию, в том числе по линии Босфор – Мраморное море – Дарданеллы, не содержит положения о регулировании соответствующих перевозок профильными органами обеих стран или какой-либо совместной транспортно-транзитной структурой. Напомним, в советско-турецком бессрочном соглашении "О прямом железнодорожном сообщении" (1961 г.), уточнившем предыдущие документы 1923 и 1937 годов, двусторонние и транзитные перевозки регулировались именно совместной профильной комиссией. Указанное соглашение фактически перестало действовать на рубеже 1980-х – 1990-х годов на фоне региональных конфликтов на Кавказе, прекращения работы Транскавказской железной дороги через Абхазию и Грузию, де-факто объявленной с апреля 1993 г. турецкой блокады Армении, поддержки Анкарой сепаратистских движений и террористических группировок на Северном Кавказе и т. д. После периода глухой враждебности 1990-х годов, несмотря на постепенно налаживающийся диалог с Москвой после прихода к власти администрации Эрдогана, такие перевозки (по железной дороге из Карса до Баку и далее по маршруту Баку – Хачмас – Самур – Дербент в Россию) носят эпизодический характер. После запуска трансграничного железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией Москве и Анкаре стоило бы подтвердить действие данного соглашения, внести в него соответствующие изменения, оговорив возможность транзита через территорию кавказских государств.

Частичному решению упомянутых проблем способствовала бы регулярная работа трансчерноморского паромного маршрута порт Поти (Грузия) – порт Кавказ (РФ). Хотя Ереван еще в июне 2022 г. анонсировал запуск парома, пока подвижек нет. Паромное сообщение не работает с 2018 года отчасти оттого, что владеющая линией нидерландская компания, следуя санкциям, уклоняется от четкого разрешения на российско-грузинские перевозки. Владение указанной паромной линией российской либо смешанной российско-грузино-армянской кампанией было бы стратегически важно, но любой шаг в этом направлении наткнется на жесткое противодействие деструктивных сил в Грузии и отчасти в Армении.

Сложности в российско-турецких отношениях могут возрасти в случае успеха на выборах 14 мая оппозиционного "альянса шести", а также при затяжном противостоянии по схеме киевского "майдана". Пока же правительство Эрдогана пытается выжать максимум возможного из пресловутой "зерновой сделки", подтверждающей доминирующую роль Турции в черноморской, восточно-средиземноморской и ближневосточной торговле.

23 марта Эрдоган сообщил о предстоящем телефонном разговоре с российским президентом. По словам турецкого лидера, ранее он обсуждал с В. Путиным реализацию "зерновой сделки", возможность обработки российского зерна на турецких мельницах и отправки его беднейшим странам. "После того как Москва вышла из украинской зерновой сделки, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану потребовалось всего два дня, чтобы заставить Россию вернуться к соглашению и отказаться от идеи блокирования экспорта украинского зерна. Скорость этих изменений показывает, насколько сильно выросло влияние Анкары на Москву за последние восемь месяцев, что резко меняет баланс отношений в пользу Турции", – пишет "Центр Карнеги". И если в этой оценке есть доля преувеличения, то совсем небольшая. Наследники Блистательной Порты неплохо пользуется и своей географией, и лоббизмом. Растущая зависимость РФ от внешнеторгового транзита, а также правовые лакуны в сфере регулирования двусторонних и транзитных перевозок, вынужденно камуфлируемые неформальными договоренностями, все больше превращают российско-турецкое взаимодействие в "дорогу с односторонним движением". После 14 мая эту дорогу может накрыть густой туман.

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 25.03.2023 |

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679867700


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