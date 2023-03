Мировой энергетический кризис исходит из США, - В.Прохватилов

00:57 27.03.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.03.2023



Запад создал мировой энергетический кризис ради сохранения глобального влияния



Ведущий европейский аналитический центр Bruegel (Брюссель) прогнозирует усугубление энергетического кризиса в Европе в текущем году, настаивая на необходимости максимально полного заполнения европейских газохранилищ к зиме 2023/2024 годов (минимум 90 процентов целевого объема хранения).



"Если предположить, что ограничения российского экспорта сохранятся, а погодные условия будут типичными, спрос [на природный газ] до 1 октября 2023 года должен оставаться на 13% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет. Поэтому Евросоюз должен продлить свою программу по сокращению потребления, срок действия которой на данный момент истекает 31 марта 2023 года".



Брюссельские аналитики лукавят. Снижение спроса на газ в Европе происходит из-за деиндустриализции Старого Света, промышленность которого бежит за океан.



Кроме того, аналитики Bruegel предлагают увеличивать импорт СПГ (в основном американского) рекордными темпами, демонстрируя "готовность платить за него высокие цены".



Проявив такую готовность, "Европа перекупила весь доступный в мире СПГ", пишет российский энергоаналитик Борис Марцинкевич. Однако, "скупая американский СПГ, европейцы рекордно нарастили долги и убили энергоемкую промышленность".



И все без толку. Евросоюз не сможет заместить поставки российского трубопроводного газа поставками СПГ, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза, 90% этого объема импортируется, 40% импорта составляет российский газ, то есть энергозависимость весьма велика".



"Столкнувшись с заоблачными ценами на природный газ, европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основной экономической активности, постепенно переносят свои предприятия в Соединенные Штаты, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и мощная поддержка правительства", – пишет The Wall Street Journal.



Скупка странами Евросоюза СПГ по всему миру ударила по беднейшим странам, пишет Bloomberg. "Европа высасывает газ из других стран любой ценой", – отмечает европейский аналитик Сол Кавоник. В этих государствах могут быть остановлены заводы, будут происходить продолжительные перебои в подаче электроэнергии, а социальные волнения могут растянуться на следующие десять лет.



Западные СМИ признают, что причиной углубления энергокризиса стал отказ от российских энергоносителей, но обвиняют в этом Россию, а не свои правительства. Замалчивается и то, что главным триггером энергетического кризиса стала пресловутая "пандемия".



"Энергетический кризис – это давно спланированная стратегия западных корпоративных и политических кругов по демонтажу индустриальной экономики во имя антиутопической "зеленой" повестки. Это уходит своими корнями в период задолго до февраля 2022 года, когда Россия начала боевые действия на Украине", – пишет американский аналитик Уильям Энгдаль.



В январе 2020 года глава фонда BlackRock Ларри Финк опубликовал письмо коллегам с Уолл-стрит и руководителям инвестиционных корпораций под названием "Фундаментальная реорганизация финансов" (A Fundamental Reshaping of Finance). Глава крупнейшего в мире инвестиционого фонда, под управлением которого на тот момент находилось около $7 трлн, объявил о радикальном отходе от традиционных корпоративных инвестиций, так как деньги "должны стать зелеными".



Финк заявил: "Данные о климатических рисках заставляют инвесторов пересмотреть основные предположения о современных финансах. … Исследования широкого круга организаций углубляют наше понимание того, как климатический риск повлияет на наш физический мир и на глобальную систему".



"В ближайшем будущем… произойдет значительное перераспределение капитала… Климатический риск – это инвестиционный риск… Каждое правительство, компания и акционер должны противостоять изменению климата", – декларировал Финк.



В отдельном письме клиентам-инвесторам BlackRock Финк заявил, что BlackRock откажется от некоторых высокоуглеродистых инвестиций, таких как уголь, – крупнейший источник электроэнергии для США и многих других стран. Он добавил, что BlackRock проверит новые инвестиции в нефть, газ и уголь, чтобы определить их соответствие Повестке дня ООН в сфере устойчивого развития.



Финк пригрозил тем, кто не откажется от инвестиций в нефть, газ и уголь, что они "столкнутся с растущим скептицизмом со стороны рынков и, в свою очередь, с более высокой стоимостью капитала", поскольку "мы находимся на пороге фундаментальной перестройки финансов". С этого момента инвестирование в зеленую повестку и наказание компаний, выделяющих CO2, стало ведущим трендом хедж-фондов, банков Уолл-стрит и инвестфондов. Уильям Энгдаль отмечает, что именно BlackRock спровоцировал глобальный энергетический кризис (BlackRock Investment Fund Triggered the Global Energy Crisis).



Есть ли хоть малейшая логика в том, что Евросоюз стал добиваться газовой независимости от России, закупать СПГ в США, тормозить запуск трубопровода из России в Европу – и получил взлет цен на газ и электроэнергию и наконец продовольственный кризис?



Логика есть, если учесть, что за такой политикой стоят интересы вполне определенных групп влияния.



Крупнейшая немецкая компания, выпускающая солнечные электростанции и ветряки BayWa r.e., весной продала 49% своих акций швейцарскому инвестфонду Energy Infrastructure Partners (EIP), подконтрольному группе американских инвестфондов во главе с BlackRock, а еще 15% – саудовским, катарским и британским инвестфондам. BlackRock, помимо прочего, входит в акционерный капитал ведущего французского производителя солнечных электростанций и ветряков Neoen.



Американские инвестиционные монстры втянули в зеленый энергобизнес таких европейских гигантов, как Siemens и Total.



В зеленой энергетике США лидирует компания NextEra Energy, которая через свою дочернюю компанию NextEra Energy Resources строит значительную долю объектов ветровой и солнечной энергетики в Америке. Мощности, принадлежащие NextEra Energy, генерируют больше электроэнергии от ветра и солнца, чем мощности любой другой компании в мире. Акционеры NextEra Energy Inc. – гигантские американские инвестиционные фонды и банки Vanguard, BlackRock, JPMorgan. В числе акционеров ведущего мирового производителя ветроэлектростанций General Electric – Vanguard, BlackRock и Fidelity.



Американский финансовый капитал, сосредоточенный в гигантских инвестиционных фондах, ворочающих десятками триллионов долларов, является еще и бенефициаром "пандемии", контролируя корпорации Big Pharma. Акции BlackRock стали расти в цене c самого начала коронавирусной эпопеи, невзирая на энергетический кризис. Затем последовал спад, когда коронавирусная авантюра закончилась. После введения антироссийских санкций в 2022 году капитализация BlackRock вновь стала расти. Аналогичную динамику демонстрируют акции и других серых кардиналов мирового энергетического кризиса.



Запад создал мировой энергетический кризис ради спасения своего глобального влияния и не остановится перед самыми катастрофическими последствиями этой разрушительной стратегии.