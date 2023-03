NYT описала махинации американских наемников на Украине: умело наживаются на конфликте

Иностранная помощь в конфликте на Украине играет для Киева чуть ли не главную роль: сам президент Зеленский вымаливает у своих зарубежных коллег как можно больше вооружений, а ряды ВСУ пополняются не только и не столько патриотично настроенными украинцами, а добровольцами из самых разных уголков мира. Американцы во всех отношениях, пожалуй, главные "друзья" украинцев. Но здесь все не так гладко. Газета New York Times приоткрыла любопытные подробности биографии и нечестной работы американских "помощников" Незалежной.



Повествуя об американских добровольцах на украинском поле боя, газета The New York Times говорит о них как о героях: "они мчались на Украину тысячами, многие из них были американцами, которые обещали принести военный опыт, деньги или припасы". Американские СМИ, от местечковых до самых крупных, рисовали их образ почти святым, приветствовали их решение, а доноры поддерживали их миллионами долларов.



После года спецоперации, стало вскрываться истинное обличие этих "ангелов с белыми крыльями". Многие оказались обычными лгунами, приписав себе несуществующий военный опыт, некоторые и вовсе решили нажиться на конфликте, но выставляли это как благотворительную деятельность.



Одним из ярких примеров подобного масштабного жульничества стала история подполковника морской пехоты в отставке Рипли Роулингса. Он, к слову, уже оказался в центре внимания федерального расследования США, в связи с незаконным экспортом военного оборудования на Украину. Но все по порядку.



Весной прошлого года, пишет The New York Times, волонтерская группа под названием "Герои Рипли" заявила, что потратила около 63 тысяч долларов на приборы ночного видения и тепловизионную оптику. Отмечается, что некоторое оборудование подпадало под американские экспортные ограничения, потому что в чужих руках оно могло дать противнику преимущество на поле боя.



Волонтеры на передовой заявили, что группа "Рипли" доставила оборудование на Украину без необходимой документации с указанием фактических покупателей и получателей. Официальные лица Соединенных Штатов заявили, что недавно федеральные власти начали расследование этих поставок.



Сам основатель группы Хантер Рипли Роулингс IV предоставил газете документы с подробным описанием сделки. И тут выясняется, что "Герои Рипли" оказались никакими не героями. Они не информировали Госдепартамент США о своей роли в качестве покупателей.



По заявлениям самой группы, "Рипли" привлекли более 1 миллиона долларов, частично благодаря бывшему подрядчику из Коннектикута Джеймсу Васкесу, который утверждал, что является главным стратегическим директором группы и продвигал ее для своей онлайн-аудитории. Но здесь надо сделать остановку и рассказать о еще одном лжеце Васкесе.



Он стал одним из самых известных американцев на поле боя. Буквально через несколько дней после объявления специальной военной операции на Украине, Васкес (подрядчик по благоустройству домов из штата Коннектикут) объявил, что уезжает в Незалежную. Местная газета The Hour даже поведала целую историю о бывшем штабном сержанте армии США, который оставил свою работу и семью и взял на передовую винтовку и рюкзак.



С тех пор он и стал приобретать популярность, размещая в сети видеоролики с полей сражений, а по крайней мере один раз сообщил даже точное местоположение своего подразделения. Свою историю он ловко использовал для сбора пожертвований, рассказывая своим подписчикам: "Я участвовал в операции "Буря в пустыне" и был в Ираке после 11 сентября".



Позже пресс-секретарь Пентагона заявил, что на самом деле Васкес никогда не участвовал в "Буре в пустыне", ни разу его не направляли в Ирак или куда-либо еще. Героический лжец специализировался на топливе и ремонте электрооборудования. Да и вопреки его россказням, он ушел из армейского резерва не сержантом, а рядовым первого класса (один из самых низких армейских чинов).



Поразительно, но этот человек имел свободный доступ к оружию, включая американские винтовки (с которой, как мы помним, он и поехал на фронт). Даже сам Васкес толком не мог объяснить, откуда они все-таки у него появились. В текстовом сообщении в соцсети он лишь написал: "винтовки были совершенно новыми, из коробки, и у нас их много".



Он сражался вместе с украинским ультраправым батальоном "Волки да Винчи" вплоть до прошлой недели, когда The Times поинтересовалась о его ложных заявлениях о военной службе. Он немедленно деактивировал свой аккаунт в Твиттере и сказал, что может покинуть Украину, потому что власти обнаружили, что он воюет без необходимого контракта. Васкес признался, что десятилетиями искажал сведения о своем военном послужном списке. Также махинатор подтвердил, что его выгнали из армии, но публично не говорил, почему: "Мне пришлось миллион раз солгать, чтобы добиться успеха. Я не понимал, что до этого дойдет".



И вот такой человек как раз и помогал группе "Герои Рипли", которая в прошлом году потратила около 25 тысяч долларов на радиоуправляемые разведывательные машины, но они так и не прибыли в пункт назначения. Полковник Роулингс сказал, что их якобы задержали польские власти по юридическим соображениям. Он добавил, что его группа ожидает статуса американской некоммерческой организации, но никаких доказательств предоставлено господином не было. Именно поэтому остается неясным, куда уходят деньги.



Один из организаторов благотворительных сборов Шон Стэнтс поделился, что "поверил этим ребятам", а его "приняли за дурака". И, надо отметить, это не единственная организация, принадлежащая Рипли Роулингсу. Как отмечает The New York Times, корпоративные записи в Польше и США показывают, что полковник Роулингс также основал коммерческую компанию под названием Iron Forge. В интервью он сказал, что ожидает, что его благотворительная организация и другие будут платить Iron Forge за транспортировку, а это означает, что деньги доноров будут использованы для финансирования его частного предприятия. Но он заверил, что, мол, никакого конфликта интересов не существует, потому что Iron Forge в конечном итоге вернет деньги благотворительным организациям. "Детали прорабатываются", – заключил он.



К этому добавляется и еще одна история с наспех сформированным украинским правительством, как выражается The New York Times, Интернациональным легионом. Он тратит всего лишь около 10 минут или меньше на проверку биографических данных каждого добровольца. Таким образом, польский беглец, который был заключен в тюрьму в Украине за нарушение правил обращения с оружием, получил должность командующего войсками. Солдаты рассказали The Kyiv Independent, что он незаконно присваивал припасы, преследовал женщин и угрожал своим солдатам.



Украинские официальные лица первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев Легиона, но на самом деле было завербовано гораздо меньше. В настоящее время в организации насчитывается около 1500 членов, утверждают люди, знакомые с Легионом. И описанная выше проблема не единственная. Вашингтонский проект по борьбе с экстремизмом писал в марте, что Легион и связанные с ним группы "продолжают представлять лиц, которых многие считают непригодными для выполнения своих обязанностей".



Бывший криптолог ВМС и комментатор MSNBC Малкольм Нэнс прибыл в Украину в прошлом году и составил план по наведению порядка и дисциплины в Легионе. Он обвинил проукраинскую группу по сбору средств в мошенничестве, не предоставив, правда, никаких доказательств. После спора с двумя администраторами Легиона Нэнс написал отчет "контрразведки", пытаясь добиться их увольнения. Центральное место в этом отчете занимает обвинение в том, что одна из сотрудниц Легиона, Эмесе Эбигейл Файк, мошенническим образом пыталась купить дом в австралийском реалити-шоу на деньги, которых у нее не было. Файк отвергла обвинения и до сих пор остается в Легионе.



Спор идет и о том, кому можно доверить говорить о Легионе и собирать для него деньги. Нэнс покинул Украину, но продолжает сбор средств с новой группой союзников. Один из них, Бен Лэки, бывший член Легиона. Он рассказал своим коллегам-добровольцам, что когда-то был морским пехотинцем, и написал в LinkedIn, что совсем недавно он был помощником менеджера в стейк-хаусе LongHorn. В Пентагоне же опровергли его причастность к морской пехоте, а в стейк-хаусе сказали, что он был не менеджером, а обычным официантом.



Еще один американский "герой" – 65-летний инженер на пенсии Грэди Уильямс, не имеющий военного опыта и осужденный за употребление запрещенных веществ в 2019 году. Он сразу откликнулся на призыв Зеленского, который радушно зазывал добровольцев на фронт. Уильямс сказал, что прилетел в Польшу, автостопом добрался до Украины и сел на поезд до Киева. Он столкнулся с двумя американцами в военной форме. "Они сказали: "Чувак, пойдем с нами".



Добровольцы доставили мистера Уильямса на базу недалеко от фронта и дали ему пистолет. Через несколько дней, по его словам, его чуть не взорвали, когда он сражался вместе с украинскими солдатами из окопа под Бучей. Уже через неделю военные поняли, что он не записался на военную службу, и отправили обратно в Киев.



Оттуда он пошел окольным путем, который закончился сбором денег для волонтеров из Грузии. Он собрал около 16 тысяч долларов, сказав жертвователям, что на их деньги будут куплены электрические мотоциклы для бойцов. Но грузины выгнали его после того, как он поссорился с другим волонтером. Он сказал, что потратил около 6900 долларов из взносов на авансовые платежи за мотоциклы, а остальное - на дорожные и другие расходы.



Примеры потраченных впустую денег в руках "благонамеренных" людей распространены. Группа "Мрия Эйд", возглавляемая действующим канадским подполковником, потратила около 100 тысяч долларов от доноров на высокотехнологичные приборы ночного видения американского образца. Как показывают внутренние документы, они оказались менее эффективными китайскими моделями.



