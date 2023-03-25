Рокировочка, дубль-2. Медведева опять посадят в кресло Путина?

00:59 27.03.2023

"Не хотите Медведева? Получите Пиночета"

Многим кажется, что операция "Преемник" в России за год до выборов президента на самом деле уже стартовала



Вера Жердева

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Виктор Литовкин

Дмитрий Аграновский



Вы обратили внимание, фамилия какого российского политика почти всю минувшую неделю прочно занимала лидирующее место в перечне новостей?



Он и вправду очень старался. Телеграмму Сталина директорам заводов ОПК зачитывал. За распространение "пиратских" копий западной интеллектуальной продукции в интернете хвалил. И фактически подначивал продолжать в том же духе. Чтобы довести вражин, отрезавших Россию от своего контента, до банкротства.



Бакалавров с магистрами успокаивал. Чтоб не переживали за свои дипломы, когда с экспериментами в сфере образования в стране будет покончено. И даже грядущие границы Украины обозначил.



И это все он, Дмитрий Медведев, зампред Совбеза. В тени, конечно, Дмитрий Анатольевич никогда не отсиживался. Но такого интенсивного самопиара на российском политическом небосклоне за ним не наблюдалось давно. С чего бы это экс-президент РФ вдруг стал таким разговорчивым?



Уж не метит ли он в преемники ВВП? Шутка ли - до президентских выборов в РФ остался всего год! А вот даже кандидатуры на высший пост в России пока никем публично всерьез даже не обсуждаются.



Военный эксперт Виктор Литовкин сильно сомневается, что Медведев рассчитывает во второй раз занять высший пост в стране.



- Я все-таки более высокого мнения о нашей власти. Поэтому не поддерживаю идею, будто Медведев сможет снова стать преемником Путина. Вряд ли повторится история, когда Путин передавал власть Медведеву.



В прошлый раз все прошло успешно. Но повторение выглядело бы смешно и нелепо.



Хотя, в принципе, если допустить, что президентом снова станет Медведев, а при нем премьер-министром - Путин, то это, наверно, было бы и неплохо. Но, скорее всего, есть и другие кандидаты, которые сейчас проходят апробацию в Кремле.



Я бы советовал обратить внимание на губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Очень внимательно за ним слежу. И мне кажется, что Дюмин лучше остальных подходит на эту роль.



"СП": Шойгу одно время прочили в преемники.



- Шойгу для этого недостаточно публичен. Слишком уж в тени. Посмотрите: ведь он на посту министра обороны даже интервью практически никому не давал. Кроме разве что "Московского комсомольца" и "Комсомольской правды". Да и то, думаю, сделал это по настоянию администрации президента. Слишком уж он старается не выпячиваться.



А вот Евгений Пригожин свою кандидатуру негласно вроде бы выдвинул. И тоже постоянно выступает с какими-нибудь громкими заявлениями.



В общем, ближе к выборам будет видно.



- У меня к Медведеву отношение сложное. Но за то, что в последнее время замсекретаря Совбеза озвучивает, я к нему испытываю чувство благодарности, - признался адвокат Дмитрий Аграновский.



- У Медведева, можно сказать, сейчас лицензия на озвучивание необходимых и, в общем-то, правильных вещей. Он, как глашатай, идет немного впереди Кремля. И озвучивает то, что в ближайшее время необходимо будет сделать.



Он что-то проговаривает. Все ахают. А через неделю это становится мейнстримом .



"СП": Но с чего Медведева вдруг прорвало?



- Система власти, которая у нас выстраивалась 30 лет, показала свою полную неэффективность.



Оплевали наше прошлое, оплевали все советское. А в результате получили систему, которая мало того, что неэффективна, так еще и полностью несовместима с реалиями нашей жизни. И, если ничего срочно не поменять, то мы просто-напросто проиграем глобальную войну с Западом. Я имею в виду не только военную кампанию на Украине, но и экономическую войну.



Эта новая система власти была рассчитана на какие-то совершенно идиллические тепличные условия нежной дружбы с Западом.



Помните, в фильме "Матрица" звучала фраза: "Добро пожаловать в реальный мир!". Так вот: когда мы от иллюзий 90-х вернулись в реальность, выяснилось, что советская система власти была наиболее пригодной для нашей страны.



"СП": Думаете, наша прозападная "элита" согласится с такого рода переменами?



- Конечно, наша "элита" категорически не желает возвращаться к советской системе. Потому что так сыто, так богато, так вольготно, как сейчас, они не жили и не воровали ни при генсеках, ни при царях.



Но мы видим, что туда все равно придется вернуться. Хотя бы уже потому, что сейчас все наши проблемы представляют собой спутанный клубок. Потяни одну ниточку - за ней сразу же потянутся все остальные.



Вот возникла проблема: России срочно нужны новейшие отечественные гражданские самолеты. И тут же выяснилось, что у нас очень большие проблемы с образованием, с подготовкой инженерных и конструкторских кадров.



Заговорили, что нужно "подтягивать" нашу медицину. Мгновенно выяснилось, что в государстве нет предприятий, которые способны производить современную медицинскую технику.



И так - за что ни возьмись. Везде проблемы. Так что надо возвращаться в Советский Союз по большинству параметров. В том числе, и по вопросу признания государственных границ РФ.



"СП": А если не Медведев, то кто может через год оказаться в президентах России?



- Думаю, что в ближайшее время вопрос о преемнике не встанет. Надо понимать, что выборы 2024 года будут носить во многом формальный характер. Главным их участником будет Путин. Оппонентом, я думаю, - Геннадий Андреевич Зюганов.



В любом случае система власти прежней не останется. Ее будут реформировать. Причем - кардинально. И еще до выборов. То, что началось 24 февраля 2022 года - это настоящая "революция сверху".



Полковник ФСБ в запасе Василий Верещак согласен, что Медведев выступает в роли "рупора" Путина.



- Путину не все можно в резких формах озвучивать. Медведев способен позволить себе больше свободы в выражениях. У них уже давно тандем сложился.



Но я думаю, Путин Медведеву президентское кресло не отдаст. Кроме того, в ситуации, когда идут боевые действия, я бы сказал, что власть ротировать даже опасно.



Хотя с другой стороны - в общем и целом плохо, что мы не растем преемников на высший в России пост. Во всяком случае, до сих пор они не видны не слышны. И весь народ гадает: кто же через год может прийти к власти?



Впрочем, сюрпризов на президентских выборах по-любому не будет. Даже если какой-то кандидат и выпрыгнет как чертик из табакерки. Ведь у нас политическое поле давно уже серьезно "зачищено" и "расчищено".



Сейчас даже трудно назвать кого-то, кто мог бы реально побороться за власть. Ну а те политики, которых мы хорошо знаем по ток-шоу… Иной раз смотришь на них и думаешь: "Да боже упаси, чтоб такие оказался во власти. Они же хуже Пиночета!".