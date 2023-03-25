Ван Вэнь: Новая эра девестернизации

01:01 27.03.2023

Новая эра девестернизации



ВАН ВЭНЬ

Исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета (RDCY), вице-президент Школы Шелкового пути Китайского народного университета.



ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Ван В. Новая эра девестернизации // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21. № 2. С. 180–183.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ "ВАЛДАЙ"



Глобальное значение 2022 г. сильно недооценено. Его роль в мировой истории намного превышает значение 2001-го, когда произошел инцидент 11 сентября, и 2008-го, когда разразился международный финансовый кризис. 2022-й может быть сравним с 1991 г., когда закончилась холодная война. И если есть здесь ключевое слово, то это "девестернизация".



"Девестернизация-2022" – не просто использование Россией радикальных военных методов в попытке разрушить международный порядок, где доминируют Соединенные Штаты. На самом деле, выдержав десятки тысяч западных санкций, Россия активизирует восточную политику и интеграцию Евразийского экономического союза, а незападные страны демонстрируют беспрецедентный групповой подъем и независимость.



После успешного XX съезда КПК Китай как восходящая держава пытается всеми средствами преодолеть проблемы, вызванные COVID-19 и экономическим спадом, и продолжить неуклонное движение к наращиванию социалистической мощи к 2050 году.



Однако не только Китай идет по независимому пути и продвигает собственную стратегию. Так поступает и большинство других незападных стран.



На президентских выборах в Бразилии вновь победил лидер левых сил Лула да Силва. После прихода к власти левых правительств в Мексике, Аргентине, Перу, Чили, Гондурасе, Колумбии и других странах Латинской Америки более 80% населения за последние годы повернулось влево. Они выступают за дистанцирование от США, укрепление независимости и интеграцию Латинской Америки в современные процессы. В Юго-Восточной Азии страны АСЕАН успешно провели саммит ассоциации, саммит G20 и встречу АТЭС в конце 2022 г., сохраняя равную дистанцию от Пекина и Вашингтона. Благодаря региональной солидарности и экономической жизнеспособности они постоянно укрепляют столь нужный им "центризм".



В Центральной Азии в 2022 г. пять стран продолжили укреплять механизм консультаций глав государств и подписали ряд важных документов, в частности, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI в., сохраняя равноудаленность от России, США, Европы и других могущественных акторов, что знаменует начало нового этапа центральноазиатского интеграционного сотрудничества.



На Ближнем Востоке 22 страны арабского мира, пережив в первые два десятилетия XXI в. антитеррористическую войну в американском стиле и "арабскую весну", начали концентрироваться на стратегической трансформации и независимости во имя "разумного развития". Проекты "Перспектива 2030" Саудовской Аравии и Катара, "План 2035" Ирака, стратегии развития Кувейта и Омана до 2040-го, Объединенных Арабских Эмиратов до 2050 г. открывают возможности реального развития арабского мира. В конце 2022 г. чемпионат мира по футболу в Катаре, саммит Китая и арабских стран и встреча в верхах КНР с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива подняли глобальное влияние арабского мира на беспрецедентную высоту. В 2022 г. отмечалась двадцатая годовщина основания Африканского союза, и его стратегия "совместного самосовершенствования и независимого развития" как никогда тверда.



Многие региональные государства также лелеют мечту обрести статус мировой державы, сохраняя необходимую дистанцию от Запада. Так, Турция воспользовалась конфликтом между Россией и Украиной, чтобы всесторонне усилить свое глобальное влияние. Индия ищет баланс между Востоком и Западом. Она выдержала давление Запада, не присоединившись к его санкциям против России, и сохранила независимую внешнюю политику относительного сотрудничества с Китаем и Россией. Как председатель Совета Безопасности ООН и "Большой двадцатки" Индия получает огромные возможности для усиления своего влияния на мировой арене.



Западные СМИ часто обсуждают сценарий "большой двойки" – китайско-американского соперничества. Однако на деле речь идет о выборе из двух сценариев: западной гегемонии и девестернизированного независимого развития.



У Запада уже нет возможности остановить эту тенденцию.



Во время многих крупных международных кризисов, происходивших в прошлом веке, Вашингтон был мировым лидером. В третьем десятилетии XXI в. ситуация изменилась. Ни на фоне кризиса COVID-19, ни на фоне кризиса на Украине американское руководство не может убедить мир в своей лидерской роли. Напротив, Соединенные Штаты сталкиваются с беспрецедентно серьезными проблемами в своей собственной борьбе с COVID-19, расовыми конфликтами, экономическим спадом и политическим хаосом.



Доля Европы в мировой экономике упала до нового минимума с XIX века. В 2022 г. ВВП Индии превзошел ВВП Великобритании, а выходец из Индии, индус по вероисповеданию стал премьер-министром Великобритании. Некоторые называют это контратакой – или даже местью – бывших колоний.



В 2020 г. Китай вышел на первое место в мире по прямым иностранным инвестициям. До этого он уже лидировал по объему промышленного производства и общему объему торговли товарами. Все развитые страны, включая США, впервые в истории потеряли лавры ведущих инвесторов. В последние годы Китай также часто превосходил страны Запада в привлечении иностранного капитала, демонстрируя беспрецедентное национальное преимущество и большую привлекательность для международных фондов. Уже видно, что "капитал" далеко не всегда сосредоточен на Западе. В 2022 г. вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), что отражает потерю Западом монополии на международную свободную торговлю.



"Независимость" политического развития и "девестернизация" региональной экономики сопровождаются "дедолларизацией" мировой торговли и "деамериканизацией" технологий. Во втором квартале 2022 г. доля доллара США в международных резервных активах упала до самого низкого уровня с момента окончания Второй мировой войны, составив 59,53%, что намного меньше 72,7%, которые она составляла в 2001 году. В ходе четвертой промышленной революции Европа и Америка также утратили абсолютную монополию на интеллектуальные технологии, квантовые вычисления, обработку больших данных, 5G и так далее.



В мировой истории не было периода, подобного начальному этапу третьего десятилетия XXI в., когда незападный мир демонстрировал такое бурное развитие жизненных сил и такой независимый рост во всех сферах – от интеграции региональных экономик до усиления глобального влияния, от самостоятельной дипломатии до ожиданий будущего развития. Эти новые успехи незападных стран не обязательно означают, что они будут противостоять гегемонии Запада посредством конфронтации, конфликтов или создания сдержек и противовесов. Вместо этого незападные страны сосредотачиваются на том, чтобы избавиться от западного контроля и руководствоваться собственными национальными интересами, полагаясь на политическое пробуждение.



Международная политическая демократия и взаимное уважение являются основными требованиями незападных государств.



Структура политического равновесия между Западом и не-Западом укрепляется и становится важной чертой мировой политики третьего десятилетия XXI века. Конечно, мир-2023 не слишком уютный, зато невиданные за столетие серьезные тенденции "девестернизации" продолжают развиваться необратимым образом.