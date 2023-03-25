Newsweek: вот кто финансировал бунты BLM!

01:02 27.03.2023 Newsweek

США



Американцы имеют право знать, кто финансировал бунты BLM

Newsweek: вот кто финансировал бунты BLM



Движение "Жизни черных важны" и связанные с ним инициативы борьбы за расовую "справедливость" получили от корпораций США $82,9 млрд, показала новая база данных финансирования Института Клермонта, пишет Newsweek.



Большинство американцев блаженно забыло о том, как в 2020 году участники движения "Жизни чернокожих важны" (BLM) вверх дном перевернули 200 американских городов, нанеся материальный ущерб на два миллиарда рублей и причинив смерть как минимум 25 человекам. Но это время запомнится не только беспорядками и разрушениями. BLM вело кампанию давления, запугивания и морального шантажа, которая стала, пожалуй, самым прибыльным вымогательством у корпоративной Америки за всю историю ее существования.



Сегодня Центр американского образа жизни Клермонтского института опубликовал самую полную на сегодня базу данных, в которой перечислены пожертвования и финансовые обязательства корпораций на нужды движения "Жизни чернокожих важны" и связанных с ним движений с 2020 года по сегодняшний день. Компании и корпорации выделили или пообещали выделить BLM и связанным с ним организациям ошеломляющую сумму в 82,9 миллиарда долларов. Эта сумма включает 123 миллиона долларов, напрямую переданных головным организациям BLM. Цифры шокируют, но это, скорее всего, недооценка истинных масштабов вымогательства, так как некоторые компании не сообщили размеры своих пожертвований, а многие организации BLM остаются неизвестными.



Для справки: 82,9 миллиарда долларов – это больше, чем ВВП 46 африканских стран. В 2023 году прибыль компании Ford Motor составила 23 миллиарда долларов.



BLM - движение в основном децентрализованное, но у него единые цели и действия. Его лидеры на короткой ноге с воинственными левыми активистами типа Анджелы Дэвис и с бывшими членами радикальной группировки "Синоптики" (Weather Underground) Эриком Манном и Сьюзан Розенберг. Манн был наставником у соучредительницы BLM Патрис Каллорс. Он утверждает, что во всех вопросах, будь это вопросы расы, пола, гендера, иммиграции или окружающей среды, революционные цели остаются неизменными, а остальное – это просто "небольшое разделение труда". BLM разделяет такую точку зрения, и хотя его деятельность охватывает весь спектр инициатив левого толка, цель движения остается неизменной: ослабление капитализма, государственной власти и западной цивилизации.



Другая соучредительница BLM Алисия Гарза, называющая себя "грамотной марксисткой", говорит о том же. Она довольно резко и откровенно заявляет, что "при капитализме жизни черных не могут иметь никакого значения. Они как нефть и вода". "Не может быть мира, где жизни черных имеют значение, если властвует капитализм, - объявила она по другому случаю. – И невозможно уничтожить капитализм без борьбы против национального угнетения и гендерного угнетения".



По словам Гарзы, BLM – это "не одно объединение". "Жизни чернокожих важны" - это организация и сеть. "Мы часть движения, но мы не движение", - заявляет она. Во главе стоят две ведущие организации, "Глобальная сеть" и "Движение за жизни черных". Вторая еще более радикальная, она объединяет и поддерживает более 150 революционных организаций со схожей идеологией. Ниже находятся местные организации BLM, которые выполняют в рамках движения всю тяжелую работу. Есть еще "BLM в школе", которая стремится разгромить "старый уклад империализма, капитализма и концепции превосходства белой расы". В хвосте идет группа организаций социальной справедливости, включая весьма известные, типа Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и Американского союза защиты гражданских свобод, которые, так уж получилось, являются партнерами "Глобальной сети" и "BLM в округе Колумбия", соответственно. Основу движения составляет целая орда леворадикальных активистов и прочей шушеры.



Как BLM расходует деньги? Проследить их движение трудно, но есть некоторые весьма показательные примеры. "Глобальная сеть" вкладывает десятки миллионов долларов в обеспечение своей деятельности в будущем, скупает роскошную недвижимость, занимается протекционизмом и кумовством, распределяет гранты десяткам низовых организаций движения и революционным группировкам, и содержит комитет политических действий с целью "избрания прогрессивных общественных лидеров, активистов и кандидатов из рабочего класса для ведения борьбы за освобождение чернокожих".



Местные организации BLM тратят миллионы на протестную деятельность и инициативы по лишению финансирования полицейских управлений. "BLM в школе" ведет идеологическую обработку детей по всей стране, внушая им идеи критической расовой теории и квир-теории, учит их ненавидеть самих себя, своих сверстников и свою страну. А некоммерческие организации левого толка проводят в жизнь массовые изменения в обществе, которые слишком радикальны для обычных законодательных органов. Тем самым они становятся чем-то вроде теневого правительства.



Между тем, банки выдают высокорискованные кредиты на миллиарды долларов, помогая "покончить с системным расизмом", а корпорации финансируют залоговые фонды левого толка, которые выпускают на улицу буйных бунтовщиков и преступников, и помогают создавать схемы найма на работу по расовому признаку и без учета достоинств и квалификаций.



Вот лишь пара примеров. JPMorgan Chase создал фонд "Расовое долевое обязательство" (Racial Equity Commitment) с капиталом 30 миллиардов. Его миллиардные целевые инвестиции направлены на ликвидацию "расового разрыва в доходах". А компания Microsoft пообещала выделить на аналогичные цели 244 миллиона долларов. 250 000 из этой суммы – пожертвование Фонду свободы Миннесоты. Это залоговый фонд, помогающий участникам беспорядков из BLM.



Такое перераспределение корпоративных средств, по праву принадлежащих акционерам, в том числе, пенсионерам, и людям, вышедшим в отставку (деньги должны выплачиваться им в виде дивидендов или направляться на обратный выкуп акций), это неслыханное дело. Его можно рассматривать как своеобразную форму репараций, которые выплачиваются самопровозглашенным врагам американской нации и американского образа жизни. Без BLM такое перераспределение богатства было бы немыслимо.



Во многих случаях мы не можем точно сказать, как расходуются эти деньги. Данный факт должен обеспокоить всех американцев, заинтересованных в подотчетности корпораций и в прозрачности рынка. Мы надеемся, что представленная в нашей базе данных информация будет полезна тем, кто стремится привлечь компании к ответственности за свои действия.



Но более важный вывод из этой базы данных состоит в том, что у левых радикалов есть средства, а также готовность и желание осуществлять свои политические предпочтения в обход демократического политического процесса. На самом деле, беспорядки BLM показывают левым, что они могут и должны делать это снова и снова.



Устранить эту угрозу можно несколькими способами, скажем, ограничив "благотворительные подарки" корпораций, внеся поправки в закон о некоммерческих организациях и вырвав компании из когтей социальной ответственности. Все это потребует действий регуляторов и конгресса, а они уже не раз доказывали свою бесхребетность. Но мы также должны спросить самих себя: почему мы даем всяких подрывным элементам и революционерам право творить бесчинства в наших жилых кварталах и лишать ресурсов нашу экономику? Однако гораздо важнее другое. Почему мы миримся с тем, как крупная политическая партия финансирует такую деятельность и всячески ей способствует? Это недальновидная практика, и она нехарактерна для здорового общества. Пролить свет на проблему – это первый шаг к ее решению. Но работа только начинается. Знакомьтесь с нашей базой данных.



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Комментарии читателей:



David Jackson

Институт Клермонта фашистская организация.



Lin H.

Заставлять под угрозой насилия школы, компании и прочих соглашаться (и реализовывать) вредную и радикальную политическую повестку – вот истинный фашизм.

(Далее удалено)



Cclaxton

Ненависть к белым обеспечила финансирование беспорядков BLM.

(Далее удалено)



Bruce Williams

BLM – это реакция на расизм полиции. Цель движения улучшить деятельность полиции. Оно не пропагандирует насилие, как сторонники Трампа.



Terra

Конечно, не пропагандирует. "Свиньи в одежде… Поджарить их как бекон!" Это BLM говорит.

(Далее удалено)



Terra

Даже либеральный Гарвард в своем исследовании по вопросу применения полицией летальной силы не нашел доказательств расизма. Людям гораздо опаснее там, где свирепствует преступность, действуют банды, торгуют наркотиками. Это очевидно.



Rafterman

Никто не финансировал беспорядки. Пусть лучше смотрят, кто финансировал штурм Капитолия.



Joe C

Мы теперь точно знаем, что сотрудники Камалы и Байдена собирали деньги, чтобы заплатить залог и вызволить бунтовщиков из тюрьмы.

Две тысячи полицейских получили ранения, 30 были убиты, два полицейских участка сожжены дотла, федеральный суд подвергался нападениям на протяжении 100 дней, ни в чем не повинных людей вытаскивали из машин и избивали на улице. Имущественный ущерб на три миллиарда долларов, рекордный всплеск преступности и т.д., и т.п.

Вот что финансировалось.

(Далее удалено)



Marc Garza

Сами вы расисты. Это Трамп все финансировал, он во всем виноват.



Notyetsilenced

Джордж Флойд умер от передоза. Все остальное выдумки.



Azsky

Сколько денег ушло на поддержку чернокожих, и сколько ушло на покупку роскошных особняков для лидеров BLM, а также на огромные зарплаты их родственникам?



Guerrilla Poster

Из 1 700 000 межрасовых преступлений с применением насилия 90% черные совершают против белых.

Черные насилуют белых в 115 раз чаще, чем наоборот. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679868120





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