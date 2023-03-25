Agoravox: Как и почему Запад проиграет Китаю и России

01:05 27.03.2023 AgoraVox

Франция



Украина: виртуальная экономика против экономики реальной

Agoravox: Китаю, наконец, стало ясно, что на него и Россию надвигается одна и та же беда



Минувшая неделя выявила главный тренд современности, а именно сближение России и Китая при ослаблении Запада. Автор площадки иноблогов Agoravox считает, что Запад проиграет главную битву - экономическую. Он почти ничего не производит.



Сегодня сложно делать геополитический анализ идущих в настоящий момент процессов. Именно потому, что процессы эти происходят одновременно. Мы наблюдаем, например, ускоряющийся упадок англо-саксонских империй. Тем временем рост военно-экономического альянса России и Китая в Евразии набирает обороты. Но не для всех эти процессы очевидны. Многие страны все еще цепляются за хорошие отношения с Западом, да и сами страны Запада отказываются воспринимать новую реальность.



В целом переход к многополярному миру - реальность, не признаваемая на Западе. И главное, она совершенно не учитывается во внешней политике западных стран. В этих условиях многие страны вынуждены выстраивать неоднозначную, так называемую многовекторную политику. Так, Турция во главе с Эрдоганом ведет двойную, а то и тройную игру. Страны Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ, незаметно освобождаются от американской опеки, хотя на саммитах их монархи улыбаются Байдену. Египет тоже использует давно наработанный позитив в отношениях с Западом для того, чтобы грамотно "сопроводить" процесс ухода потерпевших поражение США с Ближнего Востока.



К этому пора привыкнуть: при транснациональном характере нынешней власти Запада, основной на "неолиберальном" политическом и финансовом контроле, эта власть опирается прежде всего на манипулирование информацией в СМИ. Для многих это манипулирование затрудняет понимание того, что на самом деле происходит в мире. Например, на Украине. Для понимания ситуации нужно отбросить мишуру и подумать о доминирующих факторах, которые порой очень тонко и незаметно, но четко определяют исход противоборства между Западом и Востоком.



Экономика - один из них. Именно на представлении о (весьма и весьма предположительном) превосходстве экономики западных стран строится развязываемая Западом то против одной, то против другой страны война экономических санкций. Сорок лет назад она была начата против Ирана, а в последние несколько лет обрушилась на Россию, обострившись с началом ее военной спецоперации на Украине.



Ответим на вопросы: каково реальное соотношение сил Востока (Россия, Китай, Иран) и Запада? И еше: почему же Россия не сломалась?



Обычное сравнение ВВП не имеет смысла. Оно несправедливо занижает реальное экономическое могущество России. Вместе с ВВП надо учитывать характер российского экспорта (он необходим клиентам), степень государственной задолженности, технические достижения России, включая космос и ядерную энергетику. Это реальная экономика.



Экономические системы: реальные и эфемерные



А на Западе мы погружаемся во все более виртуальный мир. Наша экономика, полностью подчиненная самым могущественным финансовым интересам, а также политическим и промышленным лобби, выживает за счет ежедневного создания долга, который достиг непреодолимого уровня. Промышленное и даже сельскохозяйственное производство сокращается, поскольку из него уходят деньги - в пользу услуг, торговли, а еще чаще - в пользу спекулятивных финансовых операций.



Существуют также искусственные финансовые схемы вокруг таких тем, как "зеленая энергия". Несмотря на "ипотечный" кризис, недвижимость по-прежнему подчинена финансовому инжинирингу. Можно сказать, что эта "экономика" далека от реальности и становится почти виртуальной в своей зависимости от финансовых афер типа "пирамиды Понци". Ее основа - доллар, но и виртуальная стоимость доллара держится на кажущейся непререкаемости военной гегемонии США.



И наоборот, Россия, Иран и Китай находятся в реальной экономике. Китай - из-за глобализации и ненависти Запада к компартии Китая, Иран и Россия - потому что санкции не дают им создать виртуальную финансовую систему, кормушку для спекулянтов. В случае Ирана также необходимо учитывать, что на самом деле режим духовных лиц в этой стране ведет очень даже современную экономическую политику. Иран, оказывается, развил военный сектор на основе продуманных технологий и инвестиций в области энергетики. Вкладывается иранское руководство и в технический прогресс, в образование и науку. Санкции также обязали Иран развивать свое производство лекарств и систему здравоохранения в целом.



Иран сильно пострадал и до сих пор страдает от такой вещи, как отсечение от мировых денежных переводов. Не помогает и замораживание его активов за рубежом, начавшееся сразу после исламской революции 1979 года. Но трудности потихоньку заканчиваются: торговля с Россией, а затем и китайские инвестиции, в основном в проект "Шелковый путь", улучшили экономическую ситуацию в Иране. Правда, остаются проблемы, являющиеся дестабилизирующим фактором, который американцы пытаются использовать, чтобы спровоцировать ликвидацию исламской власти. Будущее Ирана также во многом зависит от его способности разрабатывать совместное с Катаром газовое богатство Персидского Залива. Конечно, решением стал бы газопровод в сторону Средиземного моря, проходящий, в частности, через Сирию. Но вот вопрос: кто его будет контролировать? В итоге именно проект газопровода стал причиной войны, развязанной против Сирии и Башара Асада в 2011-2019 годах.



Россия получила огромную выгоду от западных санкций. Во-первых, они спасли ее от погружения в неолиберализм, в его экономическую и финансовую систему. Во-вторых, благодаря санкциям Россия смогла обратить внимание на свой огромный собственный потенциал, помогающий ей освободиться от пресмыкательства перед Западом и перейти к более самодостаточной экономике. Прогресс в этой области способствовал укреплению рубля на рынках, несмотря на то, что российская валюта подвергалась всевозможным атакам. Сегодня мы видим, что санкции против России не только не мешают росту ее реальной экономики, но и сильно ударили по западным странам, особенно по странам ЕС.



Россия переориентировалась



Россия сейчас находится на этапе, когда она переориентировала свою торговлю на Азию, в основном на Китай и Индию, которые, несмотря на давление США, поддерживают важное торговое сотрудничество с Россией. В торговле Россия проводит все большую дедолларизацию и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), возможности которого начал использовать Иран. Москва сегодня предлагает создание общей валюты евразийских экономик, которая будет обеспечена реально ценными товарами, такими как природный газ или другой важный для непосредственных потребностей людей товар. Так что Россия очень далека от поражения в этой экономической битве.



Китай слишком долго переживал, что его экономика сильно зависит от иностранных рынков, особенно от американского. Вплоть до того, что он был вынужден покупать государственные облигации США. Однако следует помнить, что в то время Китай первое время после начала реформ имел дефицит в торговле, в частности, с Германией. Но это был переходный период, когда Китай приобретал опыт в сфере технологических ноу-хау. Сегодня же Китай производит собственные ядерные реакторы, которые успешно продает. Имеет Китай и мощный, поставленный на индустриальную основу сектор научных исследований, которые проводятся им во множестве областей. Китай наконец-то обратил внимание и на образование, формирование своего собственного, китайского человека, а не слепка с западных ролевых моделей. Сейчас можно было бы сказать, что Китай выигрывает от широкого распространения неолиберализма и глобализации. Но это было бы не совсем точно: в глобальную экономическую систему Китай встраивался, сохраняя систему, "социалистическую" по своей натуре.



Судьба Китая



Конечно, в политическом плане китайскую систему можно назвать авторитарной, с западной точки зрения. Но представить себе Китай с его огромным населением развивающимся на принципах "демократии всеобщего участия в управлении государством" - представить такое невозможно без улыбки. Тем не менее Китай все больше учитывает внутренние запросы, пожелания своего населения. Он переориентирует свои усилия с включения в глобальную систему на больший учет собственных интересов. И успехи тут есть: недавнее объявление Китая, что в стране ликвидированы "очаги крайней бедности", в целом соответствует действительности. Конечно, ликвидировать бедность в целом стране вряд ли удалось, но очевидно, что китайские лидеры заботятся о своем народе.



Социализм в Китае сейчас наконец-то служит интересам народа. И тот факт, что социалистическая природа китайского государства часто отрицается западных СМИ, больше говорит о Западе, чем о Китае. Запад ощущает необходимость постоянно подкреплять свой официальный нарратив о "смерти социализма".



Получается, что в мире сложились уже три полюса сопротивления американской гегемонии, можно сказать, что они побеждают в экономической войне, которую развязала против них англо-саксонская империя.



Экономическая война



У этой финансово-промышленной войны уже есть несколько фронтов. Самые известные - Ближний Восток с Сирией, Ираком и Йеменом, а также Украина. Противостояние, однако, может распространиться и на Приднестровье, и на Кавказ, возможно, даже на Китай. Это происходит из-за политики американских неоконсерваторов ("неоконов"), контролирующих внешнюю политику США. Эту политику характеризует некомпетентность в сочетании с истерией ненависти. Именно комплекс идей неоконов характеризует внешнеполитический стиль Энтони Блинкена, Виктории Нуланд, Джейка Салливана. И, конечно, эти люди действуют при поддержке своих предшественников - Хиллари Клинтон и Барака Обамы... Своими действиями США разъярили Китай и взяли курс на конфронтацию разом с Китаем и Россией. Впрочем, при решительной поддержке Китая со стороны России Пекин просто не может проиграть США - ни в военном, ни в экономическом плане.



Характер экономики противоборствующих сторон также оказывает влияние на противостояние. Если в США производство оружия - это один их методов зарабатывания денег, то Россия последовательно развивала свою оборонную промышленность, принимая во внимание основные характеристики противостояния в контексте современной военной науки. Авиация, высокоточные ракеты, танки, радиоэлектронная борьба, беспилотники - здесь у России все же есть некоторые слабости. А вот в противовоздушной обороне Россия, наоборот, превосходит противника. Речь идет не о том, что у США нет эффективного оружия, особенно впечатляют их атомные подводные лодки. Но опыт показывает, что и с обладанием этой техникой американским военным не хватает слаженности и адаптации. Есть и серьезные технические проблемы, в том числе с современным вооружением, таким как самолеты F-35, вертолеты... В нынешнем военном противостоянии на Украине между НАТО и Россией мы видим, что Россия не уступает противнику в плане военной техники, в первую очередь - в плане применения уже имеющихся научно-технических разработок.



Конфликт на Украине



На украинском фронте главным театром военных действий является Донбасс, главная битва развернулась вокруг среднего по размерам города Артемовска. Утверждая, что этот город не имеет стратегического значения, киевский режим оказывает там ожесточенное сопротивление, особенно учитывая потери, понесенные украинскими войсками. Город сейчас практически окружен, поскольку единственный свободный путь на запад для украинцев находится под огнем российской артиллерии. По оценкам, в этом котле оказались более 10 000 украинских солдат.



Похоже, украинский Генштаб вывел самых стойких солдат и оставил в Артемовске только пожилых или совсем молодых ребят, которых уничтожают в таком количестве, что командир группы "Вагнер" Евгений Пригожин обратился напрямую к Зеленскому с просьбой вывести свои войска из города. Вопрос о необходимости вывода является также предметом споров между Зеленским и командующим его армией генералом Залужным. Как только Артемовск падет, путь на Славянск будет открыт, а после овладения этим куда более крупным городом Донбасс будет практически освобожден.



После "триумфов" украинской армии Западу придется объяснять эту ситуацию, а точнее отвлекать от нее внимание. Возможно, именно этим вызван некоторый "разворот на китайского противника" в так называемом "проецировании американской мощи". Кроме того, визит в Сирию военного советника Белого дома генерала Майли свидетельствует о том, что американцы не намерены отказываться от своего незаконного присутствия в Сирии. В основном они присутствуют, как известно, к востоку от Евфрата и на границе Сирии и Ирака.



Заключение



Чтобы сохранить свою мировую гегемонию, англо-саксонские империалисты готовы воевать во всех ее формах против стран, которые бросают вызов этой гегемонии. Но вызовы этой гегемонии ее противники бросают все более успешно, отыскивая все новые способы борьбы. Что естественно: все новые методы вырабатываются на основе опыта отражения все новых и все более утонченных по тактике агрессий. В новостях речь идет чаще всего о России, о Китае и о России. А ведь сопротивляются еще и Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия, все более активно двигался в том же направлении Пакистан до переворота, устранившего от власти премьера Имрана Хана. Турция, несмотря на попытку свергнуть Эрдогана в 2016 году, и Индия - это два особых случая, потому что их лидеры играют в опасную игру, пытаясь в одних случаях играть на стороне сопротивления неоконам, а в других - в интересах Запада. Развитие событий в Турции и Индии будет иметь особое значение, потому что эти страны стратегический интерес для США, обойтись без них американцам просто нельзя.



Три аспекта военного противостояния



Во-первых, военные действия. США осуществляют боевые действия чаще всего с помощью "не своих" солдат, чужими руками. Используются "союзники" из суннитских исламистских организаций* на Ближнем Востоке. Применяются и наемники из стран, в которых Запад и США господствуют, являясь образцом для подражания (люди из Украины, Польши, стран Балтии). Со своей стороны, США снабжают этих наемников оружием, логистическими услугами и разведданными от спутниковой разведки, не задействуя американских солдат в боевых действиях. Учитывая большой политический вес, который Израиль имеет в США (и в других странах), его случай особенный. Израиль ведет собственные военные действия, и я вполне допускаю предположение, что и эта страна тоже стремится к мировой гегемонии, сначала через США, а когда-нибудь и через прямое влияние.



Во-вторых, экономика. Этот аспект, который на практике лежит в самой основе противоборства Запада и Востока, очевиден и разрушителен. Немногие страны могут избежать ущерба от этой экономической войны.



В-третьих, информация и СМИ. В этой сфере Запад в настоящее время имеет преимущество, информационную войну он ведет осознанно и умело. Но и несмотря на огромный опыт, манипуляции Запада в этой сфере становятся все более грубыми и зачастую достаточно минимума рассудительности, чтобы "раскусить" обманный механизм того или иного западного "нарратива". В предлагаемых Западом объяснениях происходящего появляются "бреши", которые заполняются более реалистической информацией вроде расследования Сеймура Херша о подрыве газопровода "Северный поток". Влияние предложенной Хершем версии было настолько трудно игнорировать, что американские спецслужбы были вынуждены заставить контролируемые ими СМИ, такие как New York Times и немецкая Die Zeit, "слепить" малоубедительную версию в пику Хершу. Напомним, что это версия о проведении подрыва некоей "проукраинской группировкой" из 6 человек, которые якобы использовали фальшивые паспорта и провернули все дело, используя парусную лодку. Как будто на таком маленьком судне можно было провести всю эту утонченную диверсию, которую к тому же надо было подготовить в полном секрете.



Таким образом, понятно, что именно на экономическом поле решится исход этой новой тотальной войны. Запад настолько увяз в этой борьбе, что можно опасаться следующего: в какой-то момент военная составляющая этой борьбы вырвется из-под контроля и примет самую страшную форму, а именно форму атомной войны. Именно такую войну может развязать команда неоконов, если ей удастся добиться хотя бы в какой-то степени согласия на это Пентагона. Хотя согласие это пока совсем неочевидно.



*террористические организации, запрещенные в России



Автор: JM Berniolles Источник - ИноСМИ

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