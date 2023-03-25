Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину, - КП

01:07 27.03.2023

Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину: В США начался раздор и грызня из-за дружбы Китая и России

Виталий Коротич оценил реакции Байдена и Трампа на визит Си Цзиньпина в Москву: "Они преследуют предвыборные цели"



Александр ГАМОВ



Си Цзиньпин и Путин - сторонники многополярного мира



…- Виталий Алексеевич, доброе утро. Я не рано? (Звонок был в воскресенье, в 7 утра.)



- Да нет, нормально. Я по ночам не сплю. У меня тут в подвале течет немножко из-под дома, ну, много воды - весна…



- Вот, смотрите, реакция в Соединенных Штатах на визит китайского лидера в Москву… Байден пару раз уже высказывался, что, типа, значение московских переговоров на высшем уровне, и, вообще, - визит Си Цзиньпина "преувеличены"… А вот Трамп (только что пришла информация) полагает, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали в Москве мировой порядок аж на следующие сто лет. И еще он сказал, что "президент Си умный, и президент Путин умный, очень умные люди стояли и обсуждали мировой порядок…" И, по оценке экс-президента США, Россия и Китай сейчас- едины. Почему такое разночтение и разномнение?



- Это - элемент не только предвыборной борьбы.



Дело в том, что Си Цзиньпин и Путин - сторонники многополярного мира. А американцы считали и считают, что на планете должен быть только один хозяин, то есть - только они, и никаких разговоров больше быть по этому поводу не может.



Трамп, который претендует на главенство в Америке и теперь всячески доказывает, что будет замечательным президентом, он - компрометирует то, что делает его нынешний конкурент, Байден.



И - старается преувеличить значение встречи Си Цзиньпина с Путиным.



- Это вы - про политику России и Китая - на 100 лет.



- Дело в том, что ни вы, ни я, никто из нас толком не знает всех подробностей, о чем говорили Си Цзиньпин и Путин.



Их первая личная встреча в первый же день длилась около 5 часов, и они разговаривали абсолютно без свидетелей, вдвоем.



О чем они разговаривали?



И, поэтому, первое, что мог сказать Байден, то, что ему выгодно: не надо преувеличивать значение этой встречи, ничего там особенного не случилось.



И можно точно так же предвидеть было то, что скажет Трамп, который, фактически, заявил: мол, Байден прозевал организацию нового центра влияния в мире, прошляпил эту встречу, и теперь пытается всячески от нее заслониться.



- Вчера было большое интервью Путина по "России 24", и он рассказывал, как пригласил гостя в свою кремлевскую квартиру и как они говорили по-домашнему, за чаем. Понятно, что речь шла о грандиозных планах.



- Все правильно. И принят был замечательно, и хорошо встречен.



Но, все равно, мы не знаем того, что было смыслом. Ведь приехал он не только для экскурсии по квартире и по Кремлю. Там произошли какие-то стратегические разговоры.



- Вот!



- И это было главным смыслом. И, как правило, такие встречи, как Си Цзиньпина и Путина, готовятся заранее. Никаких там неожиданностей быть не может, все, что они проговаривают, это все уже было обусловлено.



- Скажите, в любом случае - это же на пользу мира, эта встреча? Путин сказал - они, в том числе, обсуждали мирный план



- Понимаете, это на пользу того мира, который мы хотим, чтобы был.



Это на пользу мира, в котором есть несколько силовых центров, и эти центры между собой не воюют. А - просто они организовывают жизнь так, чтобы можно было не существовать под диктатом, под приказом, под плетью, так сказать, одного хозяина.



Американцы ведь не признают никакой конкуренции ни в чем.



И, когда сейчас Байден говорит: а, ерунда какая, - подумаешь, встретились…



И, в то же самое время, они начинают ужесточать санкции против Китая.



Его значение в мире стараются принизить.



Китай пытаются поучать и объяснять ему, что - если он будет в хороших отношениях с Россией, это для него плохо кончится.



А Трамп, наоборот, говорит, что вот все, уже Байден все прошляпил, Китай и Россия подружились, они в стратегических договорах. И - поэтому, давайте с вами сейчас будем говорить о том, как нам исправить нелепость политического курса Байдена, который привел к тому, что вот так, так и так.



- В любом случае, многополярность, которая нам нужна, - она же укрепилась. А вы слышали, что Байден - ну, никак не дозвонится до Си Цзиньпина?



- Да. Вы же сами понимаете, что это такое?



Это же не то, что дядя Петя звонит тете Маше. Такие разговоры обычно - это закрытая линия, все согласовывается, как, когда, что? И только после этого между собой должны переговорить.



И, если нет тут согласованности, ничего нет, то, значит, просто кто-то не очень рвется к общению.



Дело в том, что уже несколько раз Байден вел себя довольно по-хамски по отношению к Китаю. Они покрикивают на Китай.



И вот в этом отношении можно только сказать, что сейчас идет тот самый "розыгрыш" мест в мире, борьба за лидерство…



Но - пока мы не можем проследить это во всех подробностях.



Вам, мне и всем остальным нужно подождать еще немного и понаблюдать, какие будут реальные дела, какие произойдут конкретные изменения, где Китай поможет России, где Россия поможет Китаю, что будет…



- Спасибо. Я понял. Главное, что многополярность мы должны продолжать укреплять и укреплять. Вместе с Китаем. И это - как весеннее половодье. От него никуда теперь уже не деться. Ведь так?