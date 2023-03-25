 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.03.2023
01:53  В Узбекистане начался суд над лидерами каракалпакских протестов, - МК
01:07  Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину, - КП
01:05  Agoravox: Как и почему Запад проиграет Китаю и России
01:02  Newsweek: вот кто финансировал бунты BLM!
01:01  Ван Вэнь: Новая эра девестернизации
00:59  Рокировочка, дубль-2. Медведева опять посадят в кресло Путина?
00:58  NYT описала махинации американских наемников на Украине: умело наживаются на конфликте

00:57  Мировой энергетический кризис исходит из США, - В.Прохватилов
00:56  Верховенство мнимости Китайское мировоззрение как ресурс нового мирового порядка, - В.Малявин, А.Казанцев
00:55  Казахстан и Турция: надежны ли сообщающиеся сосуды российского импорта?
00:37  Лидера партии "Алга Каракалпакстан" Сагидуллаева обвинили в посягательстве на президента Узбекистана
00:26  РосОлигархам - лопаты в руки и рыть окопы. Вслед за "Газпромом", - СП
00:00  Почти не осталось сомнений, что Румыния поглотит Молдову, - В.Бурт
Воскресенье, 26.03.2023
23:39  Восставшие иудеи смяли охрану и берут штурмом дом премьера Нетаньяху
23:37  Голосовать на выборах в Туркмении пришел 91% избирателей
15:33  Под Сватово ушел к Бандере матерый полевой командир укров Щеголов
12:34  Большая амнистия для мигрантов: Россию ставят под масштабный удар
12:29  Три возможных сценария ухода Зеленского
12:26  "Автобус смерти". Тайна гибели китайских коммерсантов в Кыргызстане (март 2003)
12:25  Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие
10:42  По Казахстану гастролируют "зыгари" - экс-россияне, пиарщики и прохиндеи от демо-идеи
09:53  Чиновники экс-управления культуры Ташкента подозреваются в хищениях
09:46  В Туркменистане стартовали парламентские выборы
09:42  Консервативная революция в Уганде: в африканской стране запретили гомосексуализм
09:25  В планы Китая не входит помочь России победить. В чем интерес Пекина, - Роман Рейнекин
01:22  Польша нищает. В стране свирепствует инфляция, все резко дорожает, - Виталий Лекомцев
00:24  Серьезная валютная услуга Пекину со стороны Москвы, - В.Катасонов
00:20  Окончание войн на Ближнем Востоке уже просматривается, - В.Попов
00:05  Бывший губернатор Тверской области России Зеленин стал гражданином Кыргызстана
Суббота, 25.03.2023
15:54  "Крым - это Россия", - кандидат в президенты Турции от партии "Родина" Перинчек
15:37  Казахстан и Турция: надежны ли сообщающиеся сосуды российского импорта, - Д.Нефедов
15:32  В Киеве бьют тревогу: Китайские военные поставки в РФ становятся все более вероятными
13:30  Покалеченный рос-космолет "Союз МС-22" летит (падает) на Жезказган
13:22  Неоткрытый Аркадаг получил статус города государственного значения. Им не обладает даже Ашхабад
12:57  Украинский конфликт объявили бессрочным: Запад раскрыл планы прекращения СВО, - М.Ростовский
12:54  Закат гегемона. Россия сломала хребет Америке, - Любан Каран
12:52  Арабский мир в поисках баланса: региональная разрядка под эгидой Китая и западное иго, - Ибрагим Муса
12:51  Одесса. Мовные ведьмы. Террор
12:47  Чем "кровный союз" Пекина и Москвы пугает Запад, - Мери Дежевски
12:25  РосМВД объявило в розыск бежавшего зарубеж бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галлямова
11:06  Казахстан больше не будет помогать России обходить санкции. Токаев слинял зайцем, - СП
10:48  "Истории кыргызов 3000 лет, а не 2200, как считалось ранее", - кыргызский "историк" Молдокасымов
10:27  Тайный смысл визита Си Цзиньпина к Михаилу Мишустину и переполох на Западе - версия
09:44  Украина намерена повысить тариф на транзит российского газа. Миллер заплатит любую мзду?
09:38  Снятые во время интервью роскошные часы Макрона разъярили французов
09:33  Нефть в России изначально досталась не тем людям, - А.Разуваев
09:04  Резкий скачок числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Казахстане
09:01  Кто проходит в маслихаты КазРегионов по одномандатным округам (ФИО)
00:58  Уроки Югославии. Чему Россию могут научить события 24-летней давности?
00:47  В России фактически легализовали воровство через оффшоры – депутат Госдумы Делягин
00:38  Турция тащит Туркменистан в ОТГ. Ашхабад против по трем причинам, - Д.Матяшова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину, - КП
01:07 27.03.2023

Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину: В США начался раздор и грызня из-за дружбы Китая и России
Виталий Коротич оценил реакции Байдена и Трампа на визит Си Цзиньпина в Москву: "Они преследуют предвыборные цели"

Александр ГАМОВ

Си Цзиньпин и Путин - сторонники многополярного мира

…- Виталий Алексеевич, доброе утро. Я не рано? (Звонок был в воскресенье, в 7 утра.)

- Да нет, нормально. Я по ночам не сплю. У меня тут в подвале течет немножко из-под дома, ну, много воды - весна…

- Вот, смотрите, реакция в Соединенных Штатах на визит китайского лидера в Москву… Байден пару раз уже высказывался, что, типа, значение московских переговоров на высшем уровне, и, вообще, - визит Си Цзиньпина "преувеличены"… А вот Трамп (только что пришла информация) полагает, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали в Москве мировой порядок аж на следующие сто лет. И еще он сказал, что "президент Си умный, и президент Путин умный, очень умные люди стояли и обсуждали мировой порядок…" И, по оценке экс-президента США, Россия и Китай сейчас- едины. Почему такое разночтение и разномнение?

- Это - элемент не только предвыборной борьбы.

Дело в том, что Си Цзиньпин и Путин - сторонники многополярного мира. А американцы считали и считают, что на планете должен быть только один хозяин, то есть - только они, и никаких разговоров больше быть по этому поводу не может.

Трамп, который претендует на главенство в Америке и теперь всячески доказывает, что будет замечательным президентом, он - компрометирует то, что делает его нынешний конкурент, Байден.

И - старается преувеличить значение встречи Си Цзиньпина с Путиным.

- Это вы - про политику России и Китая - на 100 лет.

- Дело в том, что ни вы, ни я, никто из нас толком не знает всех подробностей, о чем говорили Си Цзиньпин и Путин.

Их первая личная встреча в первый же день длилась около 5 часов, и они разговаривали абсолютно без свидетелей, вдвоем.

О чем они разговаривали?

И, поэтому, первое, что мог сказать Байден, то, что ему выгодно: не надо преувеличивать значение этой встречи, ничего там особенного не случилось.

И можно точно так же предвидеть было то, что скажет Трамп, который, фактически, заявил: мол, Байден прозевал организацию нового центра влияния в мире, прошляпил эту встречу, и теперь пытается всячески от нее заслониться.

- Вчера было большое интервью Путина по "России 24", и он рассказывал, как пригласил гостя в свою кремлевскую квартиру и как они говорили по-домашнему, за чаем. Понятно, что речь шла о грандиозных планах.

- Все правильно. И принят был замечательно, и хорошо встречен.

Но, все равно, мы не знаем того, что было смыслом. Ведь приехал он не только для экскурсии по квартире и по Кремлю. Там произошли какие-то стратегические разговоры.

- Вот!

- И это было главным смыслом. И, как правило, такие встречи, как Си Цзиньпина и Путина, готовятся заранее. Никаких там неожиданностей быть не может, все, что они проговаривают, это все уже было обусловлено.

- Скажите, в любом случае - это же на пользу мира, эта встреча? Путин сказал - они, в том числе, обсуждали мирный план

- Понимаете, это на пользу того мира, который мы хотим, чтобы был.

Это на пользу мира, в котором есть несколько силовых центров, и эти центры между собой не воюют. А - просто они организовывают жизнь так, чтобы можно было не существовать под диктатом, под приказом, под плетью, так сказать, одного хозяина.

Американцы ведь не признают никакой конкуренции ни в чем.

И, когда сейчас Байден говорит: а, ерунда какая, - подумаешь, встретились…

И, в то же самое время, они начинают ужесточать санкции против Китая.

Его значение в мире стараются принизить.

Китай пытаются поучать и объяснять ему, что - если он будет в хороших отношениях с Россией, это для него плохо кончится.

А Трамп, наоборот, говорит, что вот все, уже Байден все прошляпил, Китай и Россия подружились, они в стратегических договорах. И - поэтому, давайте с вами сейчас будем говорить о том, как нам исправить нелепость политического курса Байдена, который привел к тому, что вот так, так и так.

- В любом случае, многополярность, которая нам нужна, - она же укрепилась. А вы слышали, что Байден - ну, никак не дозвонится до Си Цзиньпина?

- Да. Вы же сами понимаете, что это такое?

Это же не то, что дядя Петя звонит тете Маше. Такие разговоры обычно - это закрытая линия, все согласовывается, как, когда, что? И только после этого между собой должны переговорить.

И, если нет тут согласованности, ничего нет, то, значит, просто кто-то не очень рвется к общению.

Дело в том, что уже несколько раз Байден вел себя довольно по-хамски по отношению к Китаю. Они покрикивают на Китай.

И вот в этом отношении можно только сказать, что сейчас идет тот самый "розыгрыш" мест в мире, борьба за лидерство…

Но - пока мы не можем проследить это во всех подробностях.

Вам, мне и всем остальным нужно подождать еще немного и понаблюдать, какие будут реальные дела, какие произойдут конкретные изменения, где Китай поможет России, где Россия поможет Китаю, что будет…

- Спасибо. Я понял. Главное, что многополярность мы должны продолжать укреплять и укреплять. Вместе с Китаем. И это - как весеннее половодье. От него никуда теперь уже не деться. Ведь так?

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679868420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 2023 года №145
- Выборы в Казахстане: новый антирекорд по явке и неожиданный состав парламента
- Роман Скляр провел заседание Межведомственной комиссии по промышленной политике
- В Правительстве рассмотрели вопросы модернизации пунктов пропуска
- Премьер "для битья": почему Смаилов вряд ли покинет свой пост
- Кадровые перестановки
- Ошибки таргетинга
- Рейтинги семи казахстанских финансовых организаций подтверждены ввиду повышения устойчивости банковской системы; прогнозы - "Стабильные"
- Должностные лица Управления экологии осуждены за коррупцию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  