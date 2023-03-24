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В Узбекистане начался суд над лидерами каракалпакских протестов, - МК
01:53 27.03.2023

В число обвинений входит покушение на жизнь президента

В Узбекистане начат судебный процесс в отношении лидера оппозиционной партии "Алга Каракалпакстан" Аманбая Сагидуллаева, который сыграл одну из главных ролей в протестах Нукусе в июле 2022 года. Политика обвиняют в целом ряде преступлений, в том числе в посягательстве на президента страны. Однако сам Сагидуллаев на суд не явится - он уже давно проживает в Норвегии.

В число обвинений входит покушение на жизнь президента

Партия "Алга Каракалпакстан" ("Вперед, Каракалпакстан") была известна задолго до того, как летом прошлого года в Каракалпакии вспыхнули протесты, которые по своей сути были не только оппозиционными, но и откровенно сепаратистскими.

Еще в 2014 году когда это было только движением, руководители "Алга Каракалпакстан" отметились тем, что просили главу Всемирного Банка не давать Ташкенту ссуду на 411 млн. долларов на финансирование садоводства в регионе. Лидеры движения посчитали, что эти средства пойдут на "ущемление прав каракалпакского меньшинства".

Действующий лидер партии Сагидуллаев, который еще в 2011 году бежал в Киргизию, а затем в 2016 году перебрался в Норвегию, обвиняется в многочисленных нарушениях уголовного законодательства. Среди них - умышленное тяжкое телесное повреждение, посягательство на президента, посягательства на конституцию республики и организация массовых беспорядков.

Сагидуллаев в последние несколько лет занимается только тем, что периодически выступает в с европейских трибун с критикой действующего президента Узбекистана Шавката Мерзиеева и попытками обосновать каракалпакский сепаратизм.

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Вместе с ним и тоже заочно на скамье подсудимых оказался Ниетбай Уразбаев, которого будут судить по тем же статьям узбекистанского УК, кроме покушения на президента. Уразбаев является гражданином Казахстана, где возглавляет этнокультурное объединение Мангистауской области "Аллаяр жолы" и входит в Ассамблею народов Казахстана. С октября 2022 года он находится в межгосударственном розыске.

Так как оба подсудимых в силу понятных причин на суде даже не покажутся, то решение по ним будут выносить заочно. Всего по делу о событиях в Нукусе проходит 171 человек. Судебные процессы идут с ноября. Два из них уже завершены, фигуранты получили от 3 до 16 лет тюремного заключения.

Виктор Жданов

Источник - МК
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