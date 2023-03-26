Россия и Китай не станут создавать антиНАТО, - Г.Петров

06:59 27.03.2023

26.03.2023



Москва устанавливает рамки сотрудничества с Пекином

Геннадий Петров



Российские и китайские военные будут проводить совместные учения, но не как союзники по общей борьбе.

Владимир Путин в интервью политобозревателю ВГТРК Павлу Зарубину высказался о характере нынешних взаимоотношений России и Китая. Президент сказал, что две страны не создают военный союз, а в сфере их военно-технического взаимодействия нет ничего секретного. Получается, российский лидер дал ответ на главный вопрос, который беспокоит Запад в связи с приездом Си Цзиньпина в Москву: РФ не намерена становиться форпостом Китая в Европе и создавать глобальное антиНАТО. Кроме того, слова президента можно трактовать и как заверение в том, что российско-китайское сотрудничество будет ограничено четкими рамками и, по существу, не выйдет за пределы экономики.



Российско-китайское сотрудничество в военной сфере – одна из самых обсуждаемых тем в связи с визитом Си Цзиньпина. Разные комментаторы, как в стране, так и за рубежом, ждали от прошедших переговоров разного: от поставок вооружений РФ и создания общего антизападного фронта до давления на Кремль с целью убедить его вывести войска из Украины. Судя по словам Путина, военными союзниками две страны не будут. Страхи или надежды на этот счет неоправданны.



"Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", – сказал российский лидер. Путин напомнил о совместных учениях России и Китая. Они проходят довольно часто. Так, с 15 до 19 марта, РФ, КНР и ряд других государств, в том числе Иран, проводили военно-морские маневры "Пояс морской безопасности – 2023 в Оманском заливе". Вероятно, в том числе и их имел он в виду, когда говорил, что мы совместные учения с Китаем и прочими странами "даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз".



Путин противопоставил эту российскую линию той, которой придерживается Запад. Президент обратил внимание на новую Стратегическую концепцию НАТО. Она была утверждена на саммите альянса в Мадриде 29–30 июня 2022 года. "Там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны перечисляются: там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея. И они заявляют, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" – сказал Путин. Он провел аналогии между "осями", которые создаются Западом сейчас, и Антикоминтерновским пактом – осью Германии, Италии и Японии в 1930-е годы. Данный союз, напомним, был направлен в первую очередь против Советского Союза.



Между тем ключевое опасение, связанное с визитом Си Цзиньпина в Россию, заключается в том, что Москва и Пекин могут объединиться на антизападной, антиамериканской основе. В том, что такое опасение небеспочвенно, попытался на днях убедить общественное мнение Генри Киссинджер. "Патриарх" американской внешней политики, который в мае отпразднует свой 100-летний юбилей, поговорил с известным британским историком и журналистом Нилом Фергюссоном. Их беседа была опубликована испанским изданием Mundo в субботу. Киссинджер заявил, что "Владимир Путин – глава приходящей в упадок страны, он потерял чувство меры" и спрогнозировал, что новая холодная война, где Россия согласилась быть младшим союзником Китая, станет более опасной, чем первая. Ведь сейчас КНР и США обладают сопоставимыми по уровню возможностями, в первую очередь экономическими. А СССР и Соединенные Штаты были изначально неравны: Америка была экономическим гигантом, а Советский Союз – нет. По мнению Киссинджера, сейчас США важно оторвать Россию от Китая. И ключ для решения этой проблемы – в конфликте РФ и Украины, который Западу нужно так или иначе урегулировать. "Нужно найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", – предрек он.



Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в комментарии "НГ" заметил, что Киссинджер в данном случае не высказывает новой идеи. О том, что США необходимо не допустить российско-китайского альянса, он говорит много десятков лет.



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Китай сейчас беспокоит не Россия и Украина,

а Тайвань и Гондурас. Фото Reuters"Нельзя сказать, что в Белом доме к Киссинджеру так уж прислушиваются. Его, безусловно, уважают, но степень его влияния на принятие практических решений, конечно, близка к нулю", – считает эксперт.

Как бы то ни было, Киссинджер напомнил о страхе российско-китайского союза, который на Западе, безусловно, есть, и вряд ли слова Путина его развеют. Другое дело, что об углубленном партнерстве России и Китая на антизападной основе не говорят и в Пекине. Четкие, недвусмысленные заявления такого рода на минувшей неделе не делал ни сам Си Цзиньпин, ни представители китайского руководства. Если говорить о внешнеполитических шагах КНР после московского визита лидера страны, то они направлены вовсе не на создание антиамериканской коалиции, а на задачу менее амбициозную, зато, как в последнее время выяснилось, решаемую – на обеспечение международной изоляции Тайваня. Здесь Пекин добился впечатляющего успеха. После того как Тайвань отказался вложить в экономику Гондураса внушительные инвестиции и дать кредит на 2 млрд долл., эта центральноамериканская страна разорвала с ним отношения и установила их с Китаем. На очереди – разрыв дипломатических отношений Тайваня с Парагваем. Здесь в апреле будут президентские выборы. На них вполне может победить кандидат от оппозиции Эфраин Алегре, выступающий за сближение с Китаем. Если он выиграет, КНР достаточно будет разрыва дипотношений Тайваня с Белизом и Гватемалой. Остальные 11 членов ООН, признающих остров отдельным государством – это маленькие страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, которые сравнительно легко могут поменять свою позицию по данному вопросу. Сейчас Тайвань подключает все свои возможности, чтобы отстоять Белиз, Гватемалу и Парагвай. В первые две страны едет тайваньский лидер Цай Инвэнь, Тайбэй обращается за поддержкой к США. В общем, предстоит борьба, важная для Пекина, но совершенно не важная для Москвы. А главное, российская помощь в ней Китаю не нужна.