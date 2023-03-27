На смену "арабской весне" по-американски идет консолидация Ближнего Востока по-китайски, - Д.Минин

07:01 27.03.2023 ДМИТРИЙ МИНИН | 27.03.2023



Пекин помогает преодолеть многовековой раскол между суннитами и шиитами



Гегемония США или, как там предпочитают говорить, лидерство, во многих районах мира базировалось на древней и простой, но до сих пор эффективной формуле "разделяй и властвуй", унаследованной американцами от Британской империи. Моря крови, миллионы погибших уже после Второй мировой войны лежат в ее основе. Стратегия Китая, который, как бы он ни скромничал, находится на пути превращения в следующего мирового лидера, но покоится на противоположных принципах. Это не менее древние конфуцианские нормы "добродетельного правления" и строгого следования законам. Какая из двух стратегий – "меча" или "оливковой ветви" – более симпатична народам мира становится все виднее.



Шиито (красный) – суннитское (зеленый) разделение исламского мира



Шиито (красный) – суннитское (зеленый) разделение исламского мира



Как-то для многих незаметно Китай сначала "смел из-под носа" США Латинскую Америку. Там он не только первый экономический партнер всех стран континента, но и становится все более заметной политической силой. Нынешний "левый поворот" Латинской Америки – это уже давно не по мотивам КПСС, а по образцу успехов КПК в построении развитого общества. Затем он "прибрал к рукам" Африку, где доминирует абсолютно по всем показателям экономического присутствия, и совсем недавно "вбил", возможно, не самый последний, но очень ощутимый гвоздь в крышку гроба многолетнего американского господства на Ближнем Востоке. Здесь Китай также сперва вырвался в крупнейшие торговые партнеры региона (свыше $300 млрд в 2022 г.), а теперь подкрепляет эти результаты важными политическими инициативами.



Флаги Ирана и КСА



Флаги Ирана и КСА



Достигнутое 10 марта при китайском посредничестве, да еще ни где-нибудь, а в Пекине, соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а тем самым между шиитами и суннитами региона – на самом деле геополитическая революция. Серьезные издания типа Тhe Нill назвали новости об этом "ошеломляющими". Роль Китая в содействии сделке, по признанию Вашингтонского института изучения Ближнего Востока, вызвала форменный ужас в американской столице, заставив некоторых заявить, что началась "новая эра геополитики", и утверждать, что соглашение превысило "все, чего США смогли достичь в регионе с тех пор, как Байден пришел к власти".



При этом в отличие от привнесенных более десятилетия назад Соединенными Штатами либеральных потрясений и хаотизации региона в виде пресловутой "арабской весны" новая революция в исполнении китайцев носит мирный и консолидирующий характер. Особенно важным является нивелирование последствий давнего шиито-суннитского раскола в мусульманском мире, на котором паразитировали поколения колонизаторов, включая последних из Америки. Забавно, например, слышать, как американцы, всеми силами провоцирующие региональные конфликты, обвиняют китайцев в "агрессивном проникновении" на Ближний Восток, в тот момент, когда последние как раз достаточно эффективно тушат эти самые конфликты.



и видят и хотят видеть дальше отношения суннитов и шиитов региона на Западе



Такими видят и хотят видеть дальше отношения суннитов и шиитов региона на Западе



А так подоплеку конфликтов видят сами жители региона



А так подоплеку конфликтов видят сами жители региона



Байден заявлял, что США никогда не уйдут с Ближнего Востока и не оставят "вакуум", который заполнят Россия или Китай. Кто же еще, кроме американцев, по его словам, сможет обеспечить мир и безопасность в регионе? Но вышло все с точностью до наоборот, пишет Al Jazeera. Покуда американцы продолжали сеять семена раздора, пугая страны Залива все возрастающей для них якобы угрозой со стороны Ирана и навязывая им все более дорогие системы вооружения, Китай протягивал всем оливковую ветвь. "Пекин сделал то, что не смог Вашингтон, - примирил Тегеран и Эр-Рияд". Американцы же, как заезженная пластинка, продолжают талдычить о том, что они готовы защитить всех от Ирана, не замечая, что это уже никому не нужно и в регионе возникла новая реальность, в которую они не вписываются.



Какой путь предпочитают жители региона, наглядно продемонстрировали саудовские правители, принимая в стране во второй половине 2022 года сначала президента США, а затем председателя КНР. Подчеркнутое высокое уважение к Си Цзиньпину и изощренное восточное издевательство над Байденом.



Наследный принц КСА Мухаммед ибн Салман приветствует Си Цзиньпина



Наследный принц КСА Мухаммед ибн Салман приветствует Си Цзиньпина



Тот же принц Мухаммед ибн Салман пытается что-то объяснить Байдену



Тот же принц Мухаммед ибн Салман пытается что-то объяснить Байдену



Американские эксперты пытаются успокоить сами себя тем, что подписанное саудовско-иранское соглашение о примирении и установлении дипломатических отношений еще должно доказать свою жизнеспособность.



Однако уже сейчас видно, что оно не эпизод, а важнейший сдвиг во внутрирегиональных взаимоотношениях. В настоящее время по всему Ближнему Востоку идут вытекающие из этого соглашения обширные примирительные процессы. Министры и эмиссары прежде враждующих стран повсеместно встречаются друг с другом и договариваются об отказе от противостояния. Объявлено о прекращении войны в Йемене, о признании Сирии практически всем арабским миром, о нормализации отношений шиитов и суннитов в Ираке и т. д. Высшие должностные лица служб безопасности Ирана и Ирака подписали 19 марта соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Тегераном и Багдадом в присутствии премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Аль-Судани. Под эгидой Китая в конце текущего года намечено провести более широкий саммит между Ираном и Советом сотрудничества шести государств Персидского залива в целях установления системы региональной безопасности "без присутствия внерегиональных держав" (читай: США).



Ведущее внешнеполитическое издание США Foreign Affairs полагает, что просчет региональной политики Белого дома состоял в том, что он сосредоточил ее главным образом на проблеме примирения своего ближайшего союзника Израиля с соседями в рамках "соглашений Авраама". Вражду же между остальными странами Ближнего Востока Вашингтон предпочел сохранять, чтобы предлагать им защиту друг от друга. Некоторые американские политологи называют это "стратегией крестного отца". Китай посмотрел на ситуацию более широко и выиграл.



The Washington Post цитирует Г. Киссинджера, который считает, что сделка между Тегераном и Эр-Риядом в Пекине представляет собой "существенное изменение стратегической ситуации на Ближнем Востоке". И она, безусловно, усложнит ситуацию для Израиля, которому отныне "придется учитывать интересы Китая". Он также сказал, что данное соглашение стало важным шагом Пекина в его усилиях повлиять на формирование нового мирового порядка.



Г. Киссинджер



Г. Киссинджер



Американцы пытаются успокаивать себя тем, что зато Китай еще долго будет не в состоянии состязаться с ними в регионе в военном отношении. При этом они упускают из внимания два фактора. Во-первых, сама нужда в их силовом присутствии на Ближнем Востоке, скрепленном межгосударственными договорами, по мере "пацификации" региона будет опадать. Местные элиты видят уже сейчас, а со временем убедятся еще больше в том, что именно присутствие армии США является главным источником региональной напряженности. С их стороны легко предвидеть выдвижение требований о пересмотре соответствующих договоров.



Игнорировать их будет сложно и в силу второго фактора – активного содействия мирному плану Китая по Ближнему Востоку со стороны России, что было подтверждено во время недавнего визита Си Цзиньпина в Москву. Россия для действий Пекина в регионе отнюдь не младший партнер, а важный союзник. Ровные и тщательно выстроенные Россией отношения со всеми странами Ближнего Востока, включая Иран и КСА, близость к региону ее военного потенциала имеют немалый вес в этом стратегическом уравнении. К тому же Москва и Пекин едины в главном – проблемы Ближнего Востока можно решить только путем примирения и консолидации, а не разделения и хаотизации. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679889660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов: Госорганам нужно решать вопросы казахстанцев проактивно, не дожидаясь поступления жалоб

- Кадровые перестановки

- Сообщение об итогах выборов депутатов маслихата города Алматы

- Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации поручений Главы государства

- Уровень критики и требовательности возрастет в Мажилисе

- Сообщение об итогах выборов депутатов маслихата города Астаны

- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан

- О ситуации на Риддер ТЭЦ

- Антикор ведет расследование в отношении судьи и сотрудника Департамента госдоходов в Алматинской области

