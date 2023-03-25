"Охота на лис": китайский опыт, крайне необходимый России, - СП

07:17 27.03.2023 "Охота на лис": китайский опыт, крайне необходимый России

Лишь за год в КНР экстрадировано 1273 преступника, скрывавшихся за границей от правосудия. В казну возвращены незаконно нажитые ими 2,7 млрд долларов

Валентин Катасонов



Комментируя только что завершившуюся встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина, многие эксперты обратили внимание на то, что китайская сторона проявляет большой интерес к изучению российского опыта по некоторым вопросам. Прежде всего - опыта проведения специальной военной операции на Украине и противодействия санкциям коллективного Запада.



Не меньший интерес также проявляет и российская сторона к китайскому опыту. Особенно - опыту в сфере экономики, где "Поднебесной" удалось добиться невероятных успехов.



Но есть еще одна сфера, в которой нашему восточному соседу удалось добиться хороших результатов. И нам крайне важен китайский опыт в этой сфере. Речь идет о борьбе с коррупцией в государственном аппарате и с экономическими преступлениями в сфере бизнеса, а также - иными проявлениями серьезных нарушений китайских законов. Тема эта очень обширная.



Хочу обратить внимание лишь на один аспект, который для России может иметь особую значимость. Речь о разыскании коррупционеров и других преступников и нарушителей законов, которые пытаются уйти от возмездия, бежав за границу. Не только покинувших родину. Но также принявших все возможные меры по сокрытию своего местоположения.



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Возвращение властями таких беглецов домой диктуется не только желанием их наказать. Но также соображениями профилактики подобных преступлений. То есть - Пекин давно и последовательно проводит в жизнь принцип неотвратимости наказания. Что действует отрезвляюще на многих китайских граждан.



Есть еще одно дополнительное соображение: на родину по возможности для предания в руки правосудия следует вернуть не только самого беглеца. Но и деньги, которые он "увел" с собою за границу.



Такая работа по розыску и возвращению преступных беглецов в КНР велась всегда. Но внимание к ней было резко повышено после того, когда у руля страны встал Си Цзиньпин. Напомню, что в 2012 году он стал генеральным секретарем ЦК КПК, а с 2013 года - председателем Китайской Народной Республики, а также - председателем Центрального военного совета КНР. Уже в 2012 году Си Цзиньпин провозгласил борьбу с коррупцией приоритетом своей политики.



В 2014 году была запущена инициированная главой страны операция под названием "Охота на лис" (Fox Hunt). Уже к середине 2015 года в рамках указанной операции было репатриировано 680 человек. В том числе удалось вернуть и арестовать 40 из 100 самых разыскиваемых в Китае преступников. Также за первый год "Охоты на лис" было конфисковано активов на сумму более чем три миллиарда юаней (около пятисот миллионов долларов).



В 2015 году была также запущена операция "Небесная сеть" (Sky Net), которая дополняла и усиливала "Охоту на лис". Был расширен круг разыскиваемых лиц. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что теперь преследоваться будут все - "и мухи, и тигры".



Само по себе понятие "Небесная сеть" явно ассоциируется с известной китайской фразой: "Широка небесная сеть, редки ее ячейки, но не пропускают ничего". Это напоминание чиновникам-коррупционерам и иным нарушителям закона: от возмездия не уйти!



До Си Цзиньпина в стране была прослойка "неприкасаемых" (прежде всего - члены ЦК, Политбюро ЦК, министры и прочие высшие государственные чиновники). Но вот уже десять лет, как "неприкасаемых" в "Поднебесной" нет. Если раньше можно было бить только по "мухам", теперь - и по "тиграм".



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Население, в основном, очень активно поддерживает эту кампанию. В "Небесную сеть" скоро попалась очень крупная "рыба" - Чжоу Юнкан, бывший министр общественной безопасности КНР и бывший член самого влиятельного политического органа в КНР - Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Вообще Чжоу стал самым высокопоставленным в истории КНР чиновником, арестованным по делу о коррупции.



Также на операцию "Небесная сеть" была возложена задача по более масштабному поиску и возвращению выведенных из страны капиталов. В проведении обеих операций задействовано, в первую очередь, Министерство общественной безопасности (МОБ). Также в ней участвуют ЦК КПК, Верховная прокуратура КНР и Народный банк Китая (НБК). НБК совместно с МОБ поручена работа по предотвращению незаконных денежных переводов через оффшорные организации и подпольные банки.



В некоторых случаях для возвращения обнаруженного за границей беглеца власти Китая обращаются к руководству других стран по официальным каналам с просьбой выдать этого человека. Это - если между Пекином и соответствующим государством имеется соглашение об экстрадиции. В других случаях беглеца могут вывозить на родину даже нелегально. Тогда в операции участвуют сотрудники и агенты китайских спецслужб.



Не секрет, что за пределы "Поднебесной" ежегодно утекают большие капиталы. Изначально главными пунктами их назначения были США и Великобритания. С 2014 года к ним добавилась Швейцария. Впрочем, могут быть и иные страны (Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.).



Оценки выведенных из страны капиталов сильно варьируют. Суммарно "беглые" капиталы измеряются десятками миллиардов долларов. Си Цзиньпин очень этим обеспокоен. Причем его волнует не только чисто финансовая сторона вопроса. Дело в том, что китайские коррупционеры попадают под колпак западных спецслужб. Их начинают шантажировать, заставляют жить и действовать по командам этих спецслужб. Ведь у беглых клептоманов на родине остаются знакомые, родственники, коллеги по работе. А это для западных спецслужб - потенциальная агентурная сеть.



Довольно типичной ситуацией является следующая: китайский чиновник-коррупционер продолжает занимать свою должность на родине. Получает "коррупционную ренту" и выводит деньги в те или иные страны Запада. Нередко туда же он заблаговременно вывозит своих детей и прочих родственников. Последние, кстати, с целью обезопасить чиновника-коррупционера, часто оформляют заграничные активы на себя.



Реализация долгосрочного плана чиновника-клептомана завершается тогда, когда он заканчивает свою службу и выезжает за границу к наворованному имуществу. Кстати, примерно по такой же схеме обычно действуют и российские коррупционеры.



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Китайские сотрудники, участвующие в операциях "Охота на лис" и "Небесная сеть", делают все возможное для того, чтобы не допустить завершения упомянутой выше операции по перемещению людей и денег за границу. Впрочем, даже если чиновнику (или бизнесмену, совершившему экономические преступления) и удалось провести полностью такое перемещение, "охотники на лис" в большинстве случаев все равно добиваются возвращения и людей, и денег. На описании техники операций по возращению жулья "охотниками" "лис" останавливаться не буду.



В прошлом году отмечалась десятая годовщина начал борьбы Си Цзиньпина с коррупцией. Отмечалось, что к началу 2012 года в рамках операций "Охота на лис" и "Небесная сеть" в Китайскую Народную Республику из-за границы было возвращено более 10 тысяч беглецов.



Операции "Охота на лис" и "Небесная сеть" тщательно планируются на каждый год. И каждый год подводятся итоги такой работы.



И вот итог: в рамках операции "Небесная сеть-2021" в Китай было экстрадировано в общей сложности 1273 лица, скрывавшихся за границей от правосудия. В казну возвращено незаконно нажитое имущество на общую сумму 16,7 миллиарда юаней (около 2,7 миллиарда долларов).



Итоги операций за прошлый год пока не обнародованы. Только что Пекин анонсировал антикоррупционную операцию "Небесная сеть 2023". В ближайшее время ожидается анонсирование операции "Охота на лис 2023". Китайским коррупционерам, преступникам и другим нарушителям закона и расслабиться невозможно. Даже если они находятся от "Поднебесной" на расстоянии многих тысяч километров.



Думаю, что у России подобных беглецов-коррупционеров, казнокрадов, злостных нарушителей законов и прочих "лис" не меньше, чем у КНР. И капиталы, выведенные из России такими беглецами, по оценкам экспертов, сопоставимы с китайскими. Хотя российская экономика в несколько раз меньше китайской. Так неужели нам не нужна подобная, российская программа - российская "Охота на лис"? К сожалению, за многие годы не разу не слышал даже намека на что-то подобное.



Остается лишь надеяться на то, что анонсированное на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина масштабное российско-китайское сотрудничество позволит нам взять на вооружение опыт восточного соседа по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Пора возвращать домой российских беглых "лис". И все, что они утащили у нас! Источник - свободная пресса

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