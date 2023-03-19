ТуркмНовости. В новопостроенном "умном"-городе Аркадаг образованы этрапы - Кяризек и Горджав

07:34 27.03.2023

Постановление Меджлиса Туркменистана Об образовании новых этрапов в городе Аркадаг

19.03.2023



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в результате неустанной заботы уважаемого Президента Аркадаглы Сердара об обеспечении благо­получия нашей страны, благодатной и современной жизни нашего народа, осуществляемой им деятельности, инициатив во благо страны и народа, сегодня наш прекрасный край достиг небывалого в истории уровня развития.



В городе Аркадаг для эффективной реализации концепции "умный город" особое внимание уделяется оснащению учреждений города современным оборудованием ведущих мировых производителей, приведению уровня оказываемых в них услуг населению в соответствие международным стандартам, гармоничной работе, внедрению цифровых систем, новейших методов и соблюдению экологических требований.



С целью организации деятельности, осуществляемой в городе Аркадаг, в соответствии с международными критериями, ведения градостроительной деятельности на высоком уровне, превращения города в один из международных центров, увеличения числа городских жителей, его динамичного развития в будущем, расширения его территории, развития систем транспорта, промышленности, торговли, услуг, науки и образования, здравоохранения, строительства, принимая во внимание значимый характер осуществляемых в городе проектов, важность мероприятий, которые будут проведены на международном уровне, и учитывая представление Кабинета Министров Туркменистана, в соответствии с пунктом 12 статьи 81 Конституции Туркменистана, Меджлис Туркменистана постановляет:



1. Образовать в составе города Аркадаг новые этрапы в соответствии с приложением и присвоить им наименования – Кяризек и Горджав, и впредь именовать их соответственно этрап Кяризек города Аркадаг и этрап Горджав города Аркадаг.



2. Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана произвести в установленном порядке описание административных границ этрапов города Аркадаг.



3. Внести соответствующие изменения в Перечень административно-территориальных единиц Туркменистана, утвержденный постановлением Меджлиса Туркменистана

№ 112-IV от 10 мая 2010 года.



Председатель Меджлиса Туркменистана Г.Маммедова.



г. Ашхабад, 18 марта 2023 года.



Перевод с государственного языка Туркменистана.