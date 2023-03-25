В Узбе 3-й месяц не могут найти пропавшего главу Агентства по внешней трудовой миграции Ирматова. Мигрировал, арестован, прячется?

08:10 27.03.2023

В Узбекистане вновь ведется уголовное дело против руководства Агентства по внешней трудовой миграции

Глава Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов был задержан в начале года в связи с уголовным делом, расследуемым в отношении него.

25 марта 2023, 17:59 Общество

Агентство по внешней трудовой миграции сообщило, что глава агентства Афзал Ирматов был задержан правоохранительными органами в связи с уголовным делом, расследуемым в отношении него.



Днем 25 марта Kun.uz в своей публикации со ссылкой на агентство сообщил, что Афзал Ирматов не появлялся на рабочем месте с начала года.



Еще в начале января Служба новостей Центральной Азии (Радио "Свобода") писала, что Служба государственной безопасности Узбекистана ведет уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц Агентства по внешней трудовой миграции.



"Согласно просочившимся следственным документам, в отношении должностных лиц Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана возбуждено уголовное дело по статье 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса", - говорится в публикации.



По данным Службы новостей, на допрос 2 января были вызваны как минимум трое сотрудников ведомства, в том числе Афзал Ирматов, и в отношении некоторых из допрошенных приняты меры пресечения.



"Один из сотрудников Агентства по внешней миграции на условиях анонимности сообщил, что 3 января СГБ провела обыск в помещении агентства", - говорится в публикации.



Это не первый случай уголовного преследования сотрудников Агентства по внешней трудовой миграции. В августе 2019 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил экс-директора агентства Равшана Ибрагимова, его бывшего заместителя Улугбека Назарова, бывшего начальника отдела агентства Алижона Абдуллаева и экс-директора Центра предвыездной адаптации и обучения агентства Озода Махсудова к срокам заключения от 11 до 12 лет за взяточничество, мошенничество и легализацию преступных доходов.