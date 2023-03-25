Мегапроект талибов* может оставить всю Центральную Азию без воды, - Екатерина Каримова

08:49 27.03.2023

МЕГАПРОЕКТ ТАЛИБОВ* МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ВСЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ БЕЗ ВОДЫ

В Центральной Азии вновь обострился и без того сложный вопрос с трансграничными водами. В Афганистане активно реализуется проект строительства гигантского канала Коштепа в провинции Балх на границе с Туркменистаном. О начале его строительства было заявлено еще год назад. В начале марта афганские чиновники проинспектировали ход строительства, масштаб которого не только "впечатлил" соседей, но и вызвал серьезные опасения. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



"Талибан"* претендует на дефицитную воду из Амударьи

Протяженность нового канала должна составить 285 км, ширина – 100 метров, глубина – 8,5 метра. Канал берет начало из Амударьи в уезде Калдар провинции Балх. Воду в канал будут забирать из этой же реки. Пропускная способность канала составит 650 куб. метров в секунду.



Реализует проект Национальная компания развития, строительство ведется за счет государственных средств. Оценочная стоимость проекта составляет около $684 млн. По замыслу разработчиков, канал будет орошать 3 миллиона джерибов земли (1 джериб - 2000 кв. м) в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб и обеспечит работой около 250 000 человек. Талибы* полагают, что проект поможет обводнить засушливые регионы, что даст толчок развитию сельского хозяйства. Сейчас для строительства канала привлечено более 6 тысяч человек.



По итогам ноября 2022 года длина завершенного участка составила около сорока километров. Завершение проекта намечено на 2028 год.



Эксперты опасаются, что при вводе в эксплуатацию канала Коштепа ситуация с водоразделом в регионе резко ухудшится. И это при том, что в последние годы все республики Центральной Азии все больше ощущают на себе нехватку воды.

Больше всего могут пострадать расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан. Страны могут потерять до 15 % оросительной воды из главной реки региона. А ведь главным потребителем воды в Центральной Азии является именно Узбекистан, чье население достигло 34 млн человек и продолжает расти. Причем 90 % воды в республике используется в сельском хозяйстве.



Стоит отметить, что с июня прошлого года наполняемость бассейна Амударьи упала до 65–85 % и до сих пор оставалась ниже нормы. Прошлогодняя экономия воды со стороны Ташкента, Душанбе и Ашхабада не дала нужного эффекта.



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Проекты Кабула могут стать катастрофой для всей Центральной Азии

Власти Кабула не собираются ограничивать себя только строительством канала Коштепа. В планах Афганистана возведение Дашт-и-Джунского гидроузла, который может аккумулировать большую часть летнего стока реки Пяндж. Таким образом, талибы* собираются забрать себе львиную долю воды из северных трансграничных рек.



Реализация этих двух проектов, по мнению специалистов, может повлечь за собой не только экономические и социальные проблемы в Узбекистане и Туркменистане, но и экологическую катастрофу во всей Центральной Азии.

Дело в том, что Амударья является основным источником не только для пересыхающего Аральского моря, но и для водохранилищ и каналов. Возникает угроза того, что река до своего устья и остатков Арала вообще может не дойти. Без живительной влаги рискуют остаться и заповедные зоны с уникальной природой.



Первым под удар попадет Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, входящий во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Эта заповедная зона расположена в северной части нижнего течения Амударьи к юго-востоку от бывшего побережья Аральского моря.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце 2022 года обещал провести переговоры с руководством "Талибана"* и привлечь мировое сообщество к решению этой проблемы. Но сложность ситуации состоит в том, что у республик Центральной Азии нет никаких соглашений по вододелению с Афганистаном. Исламский Эмират также не подписывал Конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.



В Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии (МКВК) тоже разводят руками: никаких правовых механизмов для урегулирования ситуации у них нет. Провести переговоры с официальным Кабулом или принять Афганистан в МКВК пока невозможно, так как "Талибан"* является запрещенной организацией.



Напомним, в ноябре прошлого года участники МКВК в Ашхабаде утвердили лимиты водозаборов каждой из пяти стран региона на межвегетационный период 2022–2023 гг. для бассейнов двух главных рек – Сырдарьи и Амударьи.



По соглашению, лимит на водозабор из бассейна Амударьи составил 55,4 млрд кубометров воды. Из них больше всего воды досталось Узбекистану – 23,6 млрд кубометров и Туркменистану – 22 млрд. Очередное заседание МКВК пройдет в Душанбе уже в апреле этого года.



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22 марта стало известно, что талибы* готовы реализовывать проект строительства канала Коштепа "на основе взаимопонимания с Узбекистаном". Об этом заявил и. о. заместителя премьер-министра временного правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар на встрече со специальным представителем президента Узбекистана по внешней политике Абдулазизом Камиловым в Кабуле.



Представитель Кабула сообщил, что Узбекистан "выразил готовность работать совместно с техническими командами Афганистана в целях повышения эффективности проекта строительства канала Кош-Тепа наряду с другими инфраструктурными проектами".



Кроме того, Абдул Гани Барадара отметил, что Афганистан имеет право на воду из реки Амударьи "в соответствии с международными нормами и с полным учетом привилегий и прав Афганистана". Строительство канала, по мнению и. о. заместителя премьер-министра, укрепит двусторонние отношения между двумя государствами. Ташкент, который в случае завершения проекта может потерять часть дефицитного ресурса, воздерживается от прямых заявлений и, судя по всему, разрабатывает план по снижению возможных рисков для своей сельскохозяйственной отрасли.



* - организация, деятельность которой запрещена в России