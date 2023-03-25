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Саида Мирзиеева возвращает Американский "Корпус мира" на свою родину
11:28 27.03.2023

Саида Мирзиеева провела встречи в "Корпусе мира" и Белом доме в США

Завсектором Администрации президента Саида Мирзиеева в ходе визита в США обсудила возобновление работы американских волонтеров "Корпуса мира" в Узбекистане и вопросы совместного продвижения гендерного равенства.



Заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева во время визита в США провела в Вашингтоне встречу с заместителем генерального директора "Корпуса мира" Томасом Пэном, сообщила она в своем Telegram-канале.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и языковой подготовки.

"Узбекистан заинтересован в тесном взаимодействии с „Корпусом мира" для решения вопросов, связанных с возобновлением деятельности американских волонтеров-преподавателей английского языка в Узбекистане, в том числе направленной на языковую подготовку специалистов в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение, ИКТ и передовые технологии", - отметила Саида Мирзиеева.

"Уверена, что возобновление сотрудничества послужит укреплению дружеских отношений двух наших стран", - добавила она.

Напомним, в ноябре 2022 года посол США в Ташкенте Джонатан Хеник сообщил, что "Корпус мира", свернувший деятельность в Узбекистане в 2005 году, планирует вернуться в страну. По его словам, по этому вопросу есть принципиальная договоренность с правительством Узбекистана.

Саида Мирзиеева 24 марта также посетила Белый дом, где встретилась с помощником президента США Джо Байдена и директором Совета по гендерной политике администрации президента США Дженнифер Кляйн.

"Одной из главных тем беседы стала защита женщин от гендерного насилия и меры, которые принимаются в Узбекистане для его недопущения, - сообщила она. - Мы подробно обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы принятые в Узбекистане поправки в Уголовный и Административный кодексы, криминализирующие насилие над женщинами и несовершеннолетними, не остались только на бумаге".

По словам Саиды Мирзиеевой, Дженнифер Кляйн предложила оказать практическую помощь в этом направлении.

Сообщение об этой встрече было также опубликовано Белым домом. В нем говорится, что на встрече обсуждалось продвижение гендерного равенства и равноправия, в том числе путем усиления правовой защиты жертв домашнего насилия, борьбы с торговлей людьми и расширения экономических прав и возможностей женщин.

"Соединенные Штаты привержены углублению нашего стратегического партнерства путем сотрудничества по этим вопросам и поддержки независимости и суверенитета Узбекистана", - подчеркивается в сообщении.

Как мы сообщали ранее, Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла законопроект о введении административной и уголовной ответственности за домашнее насилие, а также ответственности за экономическое и психологическое насилие, сексуальное домогательство и другие преступления.

Источник - Газета.uz
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