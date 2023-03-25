Саида Мирзиеева возвращает Американский "Корпус мира" на свою родину

11:28 27.03.2023

Саида Мирзиеева провела встречи в "Корпусе мира" и Белом доме в США



Завсектором Администрации президента Саида Мирзиеева в ходе визита в США обсудила возобновление работы американских волонтеров "Корпуса мира" в Узбекистане и вопросы совместного продвижения гендерного равенства.



