ТОП самых красивых актрис Центральной Азии

11:35 27.03.2023

Талантливыми и красивыми актрисами славятся не только Голливуд и Болливуд, но и центральноазиатский регион. В своей подборке решили вам это показать. Некоторые, кстати, известны не только благодаря актерской карьере.



Таджикистан



Сабина Шаймарданова

Девушка наиболее известна по ролям в нашумевших экшн-драме "РИЕ", "Аруси замонави", "Аруси замонави-2" и "Ошибка детства".



Рафоат Шоазимова

Молодая актриса приобрела известность после того, как сыграла главную роль в фильме своего брата режиссера Руми Шоазимова "Провинциальные мечтатели", премьера которого состоялась в 2020 году.

Кстати, за нее Рафоат также получила премию ТОП-50 и победу в номинации "Лучшая актриса" на итальянском фестивале ASTI FILM FESTIVAL в 2021 году.



Саера Сафари (на фото)

Является выпускницей Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина. Родилась Саера в Душанбе, но когда ей было 16 лет, уехала в Москву.

Большая известность пришла к девушке в 2011 году после главной роли в мелодраме "Гюльчатай" режиссера Романа Просвирнина. Ее героиня - добрая и скромная девушка Гюльчатай, которая живет в маленьком азиатском селе, мечтает стать медсестрой и помогать людям.

Далее в 2013 году вышла и вторая часть, повествующая о событиях, которые происходят спустя несколько лет. Также Саера сыграла роли в мелодраме Александра Котта "1001", "Салам Масква", "И я там был", "Вернуть любой ценой" и "Миленький ты мой".

А в прошлом году актриса навестила родной Таджикистан, когда проводила мастер-классы для учеников экспериментальной Школы детского кино в Душанбе.



Узбекистан



Равшана Куркова

Родилась она в Ташкенте, а затем переехала в Москву, где и построила актерскую карьеру. Фанатам она больше знакома по сериалу "Барвиха". Затем Равшана снялась во многих фильмах и телевизионных проектах. Ее называют одной из самых красивых женщин России.



Рано Шодиева

Является знаменитой кинозвездой и актрисой театра, а также одной из самых ярких личностей узбекского шоу-бизнеса. Рано Шодиева родилась в историческом городе Самарканд. А в кино дебютировала уже в 13 лет, сыграв роль в фильме "Все вокруг засыпало снегом".

Также Рано сыграла в таких культовых узбекских фильмах, как "Подкидыш", "Барон", "Моя чужая", "Родина" и "День истины", чем и запомнилась многим поклонникам. В 2007 году смогла получить название Заслуженной артистки Узбекистана.



Шахзода Матчанова

Родом из Нукуса. Свои первые кинопробы Шахзода провалила, зато, когда ее заметила режиссер Зебо Наврузова, девушка удачно прошла кастинг, и ее дебютной кинокартиной стал фильм "Апрель-Май".

Но наибольшую популярность ей принесли съемки телесериала "Общага" о суровых трудностях борьбы с социальными предрассудками, которые бытуют в современной жизни.



Казахстан



Алия Телебарисова

Алия окончила отделение "Актерское мастерство" в филиале Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе. Ее дебютом стал телесериал "Агайынды" режиссера Ахана Сатаева. Но Алия прославилась не только благодаря киноиндустрии.

В 2005 году актриса получила Гран-при на международном вокальном конкурсе "Маленькая принцесса" в Ташкенте. Позже в 2006 участвовала в телевизионном проекте "Стань звездой", где заняла 1-е место, а в 2011 стала победительницей конкурса "Мисс Алматы".



Асель Сагатова

В 2013 году на экраны вышли две картины с участием Асель – документальная "Назарбаев. Live", комедия "Ход конем", а также многосерийный телевизионный фильм "Бауржан Момышулы".

Далее Асель стала ведущей программы "Добрый вечер, Казахстан" и приняла участие в шоу "Звездные танцы". Мобильное приложение "Слов назидания" Абая, записанных Сагатовой совместно с Ануаром Нурпеисовым, вышло на 3-е место по скачиванию в Казнете.

Актриса также открыла "Модельную школу Асель Сагатовой".



Карлыгаш Мухамеджанова

Карлыгаш родилась в звездной семье. Ее мать - народная артистка Казахстана, оперная певицы Нуржамал Усенбаева, а отец - известный композитор Тулеген Мухамеджанов.

В 2005 году девушка окончила Казахскую государственную юридическую академию, факультет международных отношений по специальности "юрист-международник", позже обучалась по языковой программе в Бостонском колледже. Там же, в США два года она училась на магистратуре и проходила стажировку.

В кино Карлыгаш трудится с 2009 года. Дебютным фильмом стал "Лавэ".



Кыргызстан



Галина Кетова

Наверное, это самая популярная личность в кыргызской киноиндустрии. Галина - заслуженная артистка Кыргызстана, актриса театра и кино, также она выступает на театральных подмостках. Блистает в спектаклях "Пятьдесят оттенков Чехова", в моноспектаклях "Простая обыкновенная женщина" и по произведениям Ч.Айтматова ("Первый учитель", "Джамиля", "Материнское поле") и многих других.

Также она снималась в фильме Эрнеста Абдыжапарова "Саякбай".



Мээрим Атантаева

Более известна в мире модельного бизнеса. Но и в кино Мээрим оставила свой след, снявшись в фильмах "Мунабия", "Курут", "Страшно красивый" и др. Также девушка принимала участие в съемках картины Марата Сарулу "Умут шооласы".

За свои труды актриса была удостоена звания лауреата кинопремии Центрально-Азиатской академии кинематографических искусств "Ак илбирс". Мээрим является бренд-амбассадором компании, выпускающей профессиональную косметику Schrammek.



Ширин Рахманова