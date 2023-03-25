|11:38 Израильтяне восстали против судебной реформы премьера Нетаньяху. Президент Герцог в панике (видео)
11:35 ТОП самых красивых актрис Центральной Азии
11:28 Саида Мирзиеева возвращает Американский "Корпус мира" на свою родину
08:51 Слабые институты, разделенное общество: сможет ли Киргизия выбраться из кризиса? - И.Кудряшова, А.Стюарт
08:49 Мегапроект талибов* может оставить всю Центральную Азию без воды, - Екатерина Каримова
08:10 В Узбе 3-й месяц не могут найти пропавшего главу Агентства по внешней трудовой миграции Ирматова. Мигрировал, арестован, прячется?
07:34 ТуркмНовости. В новопостроенном "умном"-городе Аркадаг образованы этрапы - Кяризек и Горджав
07:17 "Охота на лис": китайский опыт, крайне необходимый России, - СП
07:01 На смену "арабской весне" по-американски идет консолидация Ближнего Востока по-китайски, - Д.Минин
06:59 Россия и Китай не станут создавать антиНАТО, - Г.Петров
01:53 В Узбекистане начался суд над лидерами каракалпакских протестов, - МК
01:07 Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину, - КП
01:05 Agoravox: Как и почему Запад проиграет Китаю и России
01:02 Newsweek: вот кто финансировал бунты BLM!
01:01 Ван Вэнь: Новая эра девестернизации
00:59 Рокировочка, дубль-2. Медведева опять посадят в кресло Путина?
00:58 NYT описала махинации американских наемников на Украине: умело наживаются на конфликте
00:57 Мировой энергетический кризис исходит из США, - В.Прохватилов
00:56 Верховенство мнимости Китайское мировоззрение как ресурс нового мирового порядка, - В.Малявин, А.Казанцев
00:55 Казахстан и Турция: надежны ли сообщающиеся сосуды российского импорта?
00:37 Лидера партии "Алга Каракалпакстан" Сагидуллаева обвинили в посягательстве на президента Узбекистана
00:26 РосОлигархам - лопаты в руки и рыть окопы. Вслед за "Газпромом", - СП
00:00 Почти не осталось сомнений, что Румыния поглотит Молдову, - В.Бурт
|Израильтяне восстали против судебной реформы премьера Нетаньяху. Президент Герцог в панике (видео)
11:38 27.03.2023
Президент Израиля призвал остановить судебную реформу
Президент Израиля Герцог заявил о необходимости немедленно остановить судебную реформу
Текст: Антон Антонов
Ради единства народа Израиля необходимо немедленно остановить принятие судебной реформы, заявил президент страны Ицхак Герцог.
Герцог в Twitter (соцсеть заблокирована в России) обратился к кабмину с призывом "ради ответственности остановить законодательный процесс", передает РИА "Новости" со ссылкой на Jerusalem Post.
Герцог указал на напряженную обстановку в Израиле, заявив, что нацию "охватила глубокая тревога". По его словам, под угрозой оказались "национальная безопасность, экономика, общество", передает ТАСС.
Напомним, очередная волна не утихающих в Израиле протестов была спровоцирована решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны Йоава Галланта после того, как Галлант выступил за остановку реформы. В свою очередь, по данным СМИ, министр юстиции Ярив Левин грозит уйти в отставку, если правительство откажется проводить реформу.