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Израильтяне восстали против судебной реформы премьера Нетаньяху. Президент Герцог в панике (видео)
11:38 27.03.2023

Президент Израиля призвал остановить судебную реформу

Президент Израиля Герцог заявил о необходимости немедленно остановить судебную реформу

Текст: Антон Антонов



Ради единства народа Израиля необходимо немедленно остановить принятие судебной реформы, заявил президент страны Ицхак Герцог.

Герцог в Twitter (соцсеть заблокирована в России) обратился к кабмину с призывом "ради ответственности остановить законодательный процесс", передает РИА "Новости" со ссылкой на Jerusalem Post.

Герцог указал на напряженную обстановку в Израиле, заявив, что нацию "охватила глубокая тревога". По его словам, под угрозой оказались "национальная безопасность, экономика, общество", передает ТАСС.

Напомним, очередная волна не утихающих в Израиле протестов была спровоцирована решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны Йоава Галланта после того, как Галлант выступил за остановку реформы. В свою очередь, по данным СМИ, министр юстиции Ярив Левин грозит уйти в отставку, если правительство откажется проводить реформу.

Источник - Взгляд
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