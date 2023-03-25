Скончался Народный артист Кыргызстана театральный актер Асанкул Осмонов

19:18 27.03.2023

27 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Скончался актер театра и кино Асанкул Осмонов



26 марта скончался народный артист Кыргызской Республики, актер театра и кино Асанкул Осмонов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.



Асанкул Осмонов родился 1 марта 1935 года в селе Мин-Булак Нарынского района. В 1954-м окончил Каракольский сельскохозяйственный техникум. Затем работал бухгалтером на заводе в колхозе имени Куйбышева Нарынской области, служил в Советской Армии.



В 1958 году участвовал в декаде Общего дня культуры Киргизской ССР в Москве. С 1958-го - актер Киргизского академического драматического театра.



В 1990 году получил звание народного артиста КР.



В 2023-м Асанкулу Осмонову исполнилось 88 лет.



Церемония прощания с актером пройдет в Кыргызском драмтеатре имени Токтоболота Абдумомунова 28 марта в 10.00.