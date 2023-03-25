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|Скончался Народный артист Кыргызстана театральный актер Асанкул Осмонов
19:18 27.03.2023
27 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Скончался актер театра и кино Асанкул Осмонов
26 марта скончался народный артист Кыргызской Республики, актер театра и кино Асанкул Осмонов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
Асанкул Осмонов родился 1 марта 1935 года в селе Мин-Булак Нарынского района. В 1954-м окончил Каракольский сельскохозяйственный техникум. Затем работал бухгалтером на заводе в колхозе имени Куйбышева Нарынской области, служил в Советской Армии.
В 1958 году участвовал в декаде Общего дня культуры Киргизской ССР в Москве. С 1958-го - актер Киргизского академического драматического театра.
В 1990 году получил звание народного артиста КР.
В 2023-м Асанкулу Осмонову исполнилось 88 лет.
Церемония прощания с актером пройдет в Кыргызском драмтеатре имени Токтоболота Абдумомунова 28 марта в 10.00.