"Московские переговоры были для Си Цзиньпина важнее, чем для Путина", - Ю.Тавровский

20:22 27.03.2023 Китай сделал свой стратегический выбор в пользу России



Си Цзиньпин при прощании с Владимиром Путиным проговорился: "Сейчас идут перемены, каких не было 100 лет, и мы движем эти перемены". Похоже, он подвел таким образом итоги двух дней общения с президентом и главнокомандующим России. Четыре с половиной часа секретных переговоров с глазу на глаз и еще три с половиной в присутствии приближенных явно касались не только текущих проблем. Верхушка айсберга явлена миру в политическом заявлении и экономическом соглашении. Гораздо более массивная и значимая подводная часть наверняка даст о себе знать уже скоро.



Китай сделал свой стратегический выбор в пользу России



Создается впечатление, что московские переговоры были для Си Цзиньпина важнее, чем для Путина. Наш президент погружен в дела украинские и рассматривает отношения с Пекином сквозь эту призму. Хорошо, что Китай на Тихом океане оттягивает на себя часть стратегической мощи Запада, сокращая потенциал натиска на Россию. Хорошо, что Китай закупает попавшие под санкции энергоресурсы и обеспечивает поставки необходимых товаров. Но смотреть за горизонт Москве пока некогда.



Си Цзиньпин оказался в качественно иной ситуации. Он не попал в ловушку, расставленную американцами на Тайване, и не начал собственную "спецоперацию", асимметрично ответив на провокации Вашингтона репетицией блокады мятежного острова. Он отменил трехлетнюю тотальную войну с ковидом и начал оживление экономики. Но, главное, он получил от правящей партии полное одобрение своих действий за предыдущие 10 лет правления под девизом "Новая эпоха" и карт-бланш на следующую дюжину лет, до 2035 года. В присущем китайской политической культуре стиле этот период получил название "Новый поход". Не надо быть профессиональным китаистом, чтобы увидеть отсыл к "Великому походу", который коммунисты под руководством Мао Цзэдуна осуществили в 1934–35 годах. Еще 5 лет назад, на XIX съезде КПК, было решено "не забывать о первоначальных идеалах", и с тех пор социалистическая составляющая стала все более отчетливой в политике и повседневной жизни Поднебесной. На ХХ съезде в 2022 году фактически было объявлено о пересмотре прозападного курса Дэн Сяопина, которому партия и страна следовали с 1978 года. Лозунг "цзы во гэ мин", "революция внутрь себя", подразумевает не крикливое поношение "архитектора реформ", а реальные изменения его наследия. Собственно говоря, Си Цзиньпин не стал дожидаться партийного консенсуса и начал "революцию внутрь себя" с первых дней своего правления.



Провозглашенная им в конце 2012 года "Китайская мечта" состояла из нескольких стратегий, связанных друг с другом, как шестеренки одного механизма. "Новая нормальность" перенацеливала экономику с приоритета выхода на внешние рынки любой ценой на обслуживание внутреннего рынка. "Охота на тигров и мух" расчищала от коррупционеров разного калибра производственные и сбытовые цепочки внутри Поднебесной, снижала опасный уровень социальной напряженности. Ослабление зависимости от внешних рынков вело к усилению самостоятельности во внешней политике, "выходу из тени", в которой Поднебесная оставалась 30 лет по воле Дэн Сяопина. Инициатива "Один пояс и один путь" должна была создать надежные сухопутные торговые пути на Запад и стать для Китая "дорогой жизни" на случай блокады морских маршрутов, по которым перевозится 80% экспортных и импортных товаров. Роль России вовсе не сводилась к ключевому расположению на "Новом Шелковом пути". Начавшая выздоравливать Россия сохранила важные военные технологии и, главное, стала примером проведения независимой политики, достойной великой державы. Даже несопоставимый с китайским объем нашей экономики компенсировался стратегической активностью и опытом Москвы, которой поначалу так не хватало Пекину.



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Теперь, в начале "Нового похода", Си Цзиньпин не только расставляет верстовые столбы на неизведанном пути к "Великому возрождению китайской нации". Он оживляет первоначальные идеалы Компартии, переосмысливает деятельность Мао Цзэдуна и его соратников, среди которых был его отец Си Чжунсюнь. К числу достижений первого вождя китайских коммунистов он относит установление союза с Москвой.



Эксперт раскрыл темы предстоящих переговоров России и Китая: "Мы вместе"



Переговоры Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна в январе-феврале 1950 года позволили достигнуть высочайшего и не превзойденного до сих пор уровня отношений Москвы и Пекина - военно-политического союза. Подписанный двумя вождями 14 февраля 1950 года в Кремле документ назывался "Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР". Сталин и Мао в международно-правовой форме закрепили не только союз двух социалистических государств, но также подтвердили традицию военно-политического взаимодействия двух сопредельных евразийских держав. Договор был подписан на 30 лет, а действовал реально около десяти. Но даже это время было настолько плодотворно, что историки пишут об "эпохе советско-китайской дружбы".



Возможно, сейчас на наших глазах тоже открывается новая эпоха. Недаром Си Цзиньпин заявил, что Китай окончательно сделал свой стратегический выбор в пользу России. Недаром он привез в Москву фактически всю новую партийную, государственную и военную элиту для "боевого слаживания" с российскими коллегами. По сути дела, Си Цзиньпин предложил Путину повторить достижение Сталина и Мао Цзэдуна и за счет сложения возможностей обеспечить как безопасность своих стран, так и предотвратить глобальный конфликт.



Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нынешняя ситуация, на первый взгляд, совсем не похожа на 50-е годы прошлого века. Старший и младший брат поменялись местами. Теперь китайская экономика в 10 раз больше российской. Население Китая в 10 раз больше нашего. Юань в 10 раз дороже рубля. Но ведь несопоставимость экономической и военной мощи в эпоху советско-китайской дружбы не мешала взаимному уважению политических лидеров, боевому слаживанию советских и китайских воинов в небе Кореи, искренней симпатии студентов, рабочих, ученых двух стран. Кроме того, Россия сохранила важные военные технологии и, главное, стала примером проведения независимой политики, достойной великой державы. Китай только начал выход на глобальный уровень в этом качестве, и Си Цзиньпин изучает стратегический опыт президента Путина.



Как долго продлится новая эпоха в российско-китайских отношениях? Подписанное на днях экономическое соглашение заканчивается в 2030 году. В 2032 году пройдет XXII съезд КПК, руководить которым явно намерен Си Цзиньпин. Он пожелал Владимиру Путину победы на президентских выборах 2024 года и успехов в руководстве Россией весь предусмотренный законом шестилетний срок. Конечно, будущее отношений двух великих держав немало зависит от судьбы их руководителей, их личных отношений. Но главную роль играют национальные интересы. В обозримом будущем развитие России и Китая пойдет параллельными курсами, об этом позаботятся США и НАТО.



Сейчас Россия и Китай - это глобальная метафизическая сила "Ян", сила положительного начала, света, добра и мира. США и Запад - это сила "Инь", сила отрицательного начала, тьмы, зла, войны. Путин и Си Цзиньпин достигли синергии внутри силы "Ян". Они установили согласие на уровне политической высшей математики. Но есть опасность, что на уровне политической арифметики министерства, крупные банки и естественные монополии станут эти решения тормозить, забалтывать. Так уже было не раз. Надо брать в расчет прозападный настрой немалой части российской и китайской элиты. Готовясь к противостоянию с Западом, Компартия Китая усиливает свой контроль над банками, наукой, армией и СМИ. России тоже нужно сломать пассивность и скрытое сопротивление и вслед за стратегическим слаживанием двух главнокомандующих обеспечить боевое слаживание вооруженных сил и ВПК, политическое слаживание партий и общественных организаций, экономическое слаживание не только государственных монополий, но также среднего и малого бизнеса. От успеха российско-китайского слаживания будет зависеть, кто станет вертеть наш общий "шарик". Источник - МК

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