Нургул Тау и К. Названы депутаты КазМажилиса от партии "Республика"

20:42 27.03.2023

Названы депутаты Мажилиса от партии Respublica

Названы депутаты Мажилиса от партии Фото: Respublica

В партия Respublica распределили депутатские мандаты Мажилиса Парламента РК VIII созыва, сообщает Zakon.kz.

Представлять партию в Мажилисе будут:



Айдарбек Ходжаназаров

Руслан Берденов

Нургул Тау

Олжас Куспеков

Динара Шукижанова

Динара Наумова



Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.



Ранее кандидатуры депутатов Мажилиса утвердили "Ак жол" и Народная партия Казахстана.



Окончательные итоги выборов в Мажилис ЦИК объявил 27 марта.



Конст. Вноровский