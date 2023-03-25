|Псевдо-оппозиционная KZдемпартия "Ак жол" назвала своих депутатов в новый Мажилис
20:46 27.03.2023
Партия "Ак жол" распределила кандидатуры депутатов Мажилиса
Распределила кандидатуры депутатов Мажилиса Фото: Ак жол
На состоявшемся пленуме партии "Ак жол" были распределены депутатские мандаты, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба партии, единогласным решением пленума депутатские мандаты Мажилиса были возложены на следующих кандидатов:
Ерлан Хайланулы Барлыбаев – экономист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.
Бейсенбаев Ержан Алмабекулы – молодой предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", Жетысуский район
Еспаева Дания Мадиевна - финансист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.
Иса Казыбек Жарылкасынулы – поэт, заместитель председателя партии, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва
Перуашев Азат Турлыбекулы - председатель партии
Садыков Аскар Аманбайулы – бизнесмен, председатель регионального отделения партии, Актюбинская область.
Ранее кандидатуры депутатов Мажилиса утвердила Народная партия Казахстана.
Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов. распределила кандидатуры депутатов Мажилиса
Распределила кандидатуры депутатов Мажилиса Фото: Ак жол
На состоявшемся пленуме партии "Ак жол" были распределены депутатские мандаты, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба партии, единогласным решением пленума депутатские мандаты Мажилиса были возложены на следующих кандидатов:
Ерлан Хайланулы Барлыбаев – экономист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.
Бейсенбаев Ержан Алмабекулы – молодой предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", Жетысуский район
Еспаева Дания Мадиевна - финансист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.
Иса Казыбек Жарылкасынулы – поэт, заместитель председателя партии, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва
Перуашев Азат Турлыбекулы - председатель партии
Садыков Аскар Аманбайулы – бизнесмен, председатель регионального отделения партии, Актюбинская область.
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Ранее кандидатуры депутатов Мажилиса утвердила Народная партия Казахстана.
Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.
Конст. Вноровский