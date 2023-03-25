Псевдо-оппозиционная KZдемпартия "Ак жол" назвала своих депутатов в новый Мажилис

20:46 27.03.2023

Партия "Ак жол" распределила кандидатуры депутатов Мажилиса

Распределила кандидатуры депутатов Мажилиса Фото: Ак жол

На состоявшемся пленуме партии "Ак жол" были распределены депутатские мандаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба партии, единогласным решением пленума депутатские мандаты Мажилиса были возложены на следующих кандидатов:



Ерлан Хайланулы Барлыбаев – экономист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.

Бейсенбаев Ержан Алмабекулы – молодой предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", Жетысуский район

Еспаева Дания Мадиевна - финансист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.

Иса Казыбек Жарылкасынулы – поэт, заместитель председателя партии, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва

Перуашев Азат Турлыбекулы - председатель партии

Садыков Аскар Аманбайулы – бизнесмен, председатель регионального отделения партии, Актюбинская область.



Ранее кандидатуры депутатов Мажилиса утвердила Народная партия Казахстана.



Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов. распределила кандидатуры депутатов Мажилиса

Распределила кандидатуры депутатов Мажилиса Фото: Ак жол

На состоявшемся пленуме партии "Ак жол" были распределены депутатские мандаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба партии, единогласным решением пленума депутатские мандаты Мажилиса были возложены на следующих кандидатов:



Ерлан Хайланулы Барлыбаев – экономист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.

Бейсенбаев Ержан Алмабекулы – молодой предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", Жетысуский район

Еспаева Дания Мадиевна - финансист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.

Иса Казыбек Жарылкасынулы – поэт, заместитель председателя партии, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва

Перуашев Азат Турлыбекулы - председатель партии

Садыков Аскар Аманбайулы – бизнесмен, председатель регионального отделения партии, Актюбинская область.



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Ранее кандидатуры депутатов Мажилиса утвердила Народная партия Казахстана.



Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.



Конст. Вноровский