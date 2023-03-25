Казахстанские боксерши завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Индии

21:12 27.03.2023

Женская команда Казахстана по боксу завершила Чемпионат мира в Нью-Дели. В копилке - шесть медалей. Об этом 27 марта рассказали в Национальном Олимпийском Комитете, сообщает Zakon.kz.



На втором месте расположились Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).



