Очередная американская чиканушка расстреляла в Нэшвилле учителей и одноклассников - 6 "груз 200"

22:42 27.03.2023

Девушка с двумя винтовками расстреляла учеников школы в Нэшвилле



В понедельник в приходской школе города Нэшвилл в штате Теннесси произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, погибли не менее шести человек.



Телеканал WKRN сообщает, что от полученных ранений скончались трое учеников и трое взрослых сотрудников школы. При этом представители Службы спасения сообщили журналистам, что врачи сейчас работают с "многочисленными ранеными".



Представители полиции заявили, что стрелок вошел в здание школы через боковой вход, прошел по первому этажу, затем поднялся выше, не прекращая огонь. Полиция по прибытии ликвидировала стрелка на втором этаже.



Спустя некоторое время официальный представитель местного подразделения полиции сообщил, что стрелком оказалась девушка, вооруженная двумя винтовками и пистолетом.



На данный момент сведения о личности стрелка разнятся: по одним сообщениям, стрелявшая была подростком, по другим - молодой жительницей Нэшвилла в возрасте 28 лет.



Ольга Расулова