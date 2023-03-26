Путин наградил директора театра "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова медалью Пушкина

00:11 28.03.2023

Президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина директора Государственного театра оперы и балета Казахстана "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.



"Медалью Пушкина: Ахмедьярова Галыма Алгиевича – директора некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера", гражданина Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.



Также в соответствии с указом медаль получили еще четверо граждан Казахстана: директор Шымкентского городского русского драматического театра Игорь Вербицкий, председатель правления и ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, председатель общественно-культурного центра "Славяне" Галина Щербакова и артистка Театра имени Н. Сац Валерия Крымская.



Константин Вноровский