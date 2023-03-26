Смог в Бишкеке: экологическая ситуация в Киргизии уже не критическая, а катастрофическая

00:17 28.03.2023

Столица Киргизии несколько лет подряд лидирует в рейтингах городов с самым грязным воздухом. Причин ухудшающейся экологической ситуации много – некоторые из них можно решить уже сейчас, некоторые требуют планомерной и длительной работы. Корнем всех проблем являются городское планирование и перенаселенность Бишкека. Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал заместитель председателя Союза архитекторов Киргизии Белек Сарымсаков.



- Одной из причин загазованности в Бишкеке экологи называют неправильную застройку столицы Кыргызстана. Это действительно так?



- Слово "загазованность" в первую очередь относится к автомобильным выхлопам. Я бы сказал о плохой экологической ситуации в городе в целом. Планировочная структура, конечно, влияет на нее как один из факторов состояния городской среды. В основе развития города лежит градостроительное планирование, и допущенные при планировании ошибки в будущем отражаются на экологии.



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- Проблема - в современной застройке или это был неверный расчет проектировщиков советского Фрунзе?



- План города Фрунзе соответствовал местности и условиям расположения города - предгорной зоне, вечерним бризам, проходящим по поймам рек. Город, распланированный в XIX в. российскими топографами, имел квадратную сетку. Это было грамотным решением, которое составлялось с учетом долгосрочных перспектив.



Сегодняшний генеральный план, утвержденный в 2006 году, повсеместно нарушается, уплотняется городская застройка, уменьшается площадь зеленых насаждений, застраиваются поймы рек, что в конечном итоге негативно влияет на экологию.



Кроме того, существуют градостроительные нормы, которые учитывают соотношение жилой застройки, общественных и производственных зон, озеленения улиц, площадей, парков и лесопосадок.



Фактором ухудшения экологической ситуации Бишкека стало активное уплотнение городской застройки, особенно в его центральной части, параллельно с разрушением зеленого каркаса города.



Если в советское время зеленые насаждения в городе занимали 40-45 %, то сейчас эта доля колеблется в районе 20-25 %, на одного жителя сейчас приходится 4 кв. м – это предельно низкий показатель. Зеленый фонд с каждым годом продолжает уменьшаться, несмотря на открытие новых парков в южной части города. Как известно, зеленые насаждения в приоритете для очистки и улучшения воздушной среды.



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- Какова динамика проблемы? Насколько все будет плохо с экологией Бишкека, если продолжить текущую застройку еще 5-10 лет?



- Прогнозируя экологическое будущее Бишкека, нужно обратиться к основе основ развития любого города - генеральному плану. В нем заложен баланс между основными планировочными зонами, соотношением между его частями, объединенными единым зеленым каркасом. В градостроительной документации и нормативно-правовых актах эти аспекты также учтены. Если следовать правилам, прописанным в этих документах, экологическая ситуация будет если не улучшаться, то хотя бы оставаться стабильной.



Сейчас с ухудшением экологической ситуации в городе выявлена проблема контроля и ответственности за реализацию положений градостроительной документации.



Предел расширения города и увеличения его численности наступил примерно 5 лет назад. Дальнейший его рост приведет к дополнительным нагрузкам на инженерно-транспортную инфраструктуру, ухудшению социальных и экологических условий проживания. Если это продолжится, через 5-10 лет Бишкек будет занимать первую строчку в мировых рейтингах городов с самым загрязненным воздухом.



- Какие меры можно предпринять, чтобы решить проблему со смогом в Бишкеке?



- Прежде всего необходимо вернуться к допустимым градостроительным пределам численности населения, территориальных возможностей, инженерных сетей и оборудования, решению транспортных проблем. Нужно не продолжать уплотнять столицу, а развивать близлежащих малые города и переносить часть производств в города-спутники. Это приведет к оттоку людей из столицы и стабилизации его социально-экономической и экологической ситуации.



Чтобы решить системные проблемы экологии Бишкека, на них следует обратить внимание руководству страны - и взять под свой контроль. Как известно, за последние три года Жогорку Кенешем (парламентом. - Прим. Ia-centr.ru) было принято четыре постановления об улучшении экологической ситуации в столице, есть два постановления кабмина и в конце концов существует закон президента страны об улучшении экологической безопасности...



Тем не менее ситуация в столице с каждым годом ухудшается… Подчеркну еще раз, что нет механизмов контроля за их реализацией, согласованности органов управления и обеспечения ответственности на всех уровнях. Это нужно сегодня поставить во главу угла.



Факторы, которые негативно влияют на экологическую ситуацию, известны благодаря работе экологов, экспертов и СМИ.



Другой аспект проблемы - финансирование: на противодействие загрязнению окружающей среды не выделяется достаточно средств. Известно, что чем больше бюджет государства, тем лучше его экология. Критическая ситуация с экологией - это типичная проблема бедных стран.



- Вы знаете какие-то успешные истории городов, похожих на Бишкек, где эту проблему решили?



- Пример такого города - Улан-Батор. Там ситуация была еще хуже, чем в Бишкеке. Тем не менее, когда на нее обратили внимание первого лица государства, проблема была решена - конечно, не полностью, примерно на 50 %, но это уже большой успех!



Ее решению помогли именно технические способы - строительство завода по брикетированию угля, снижение стоимости электричества в ночное время и другие преференции для жителей города. Немало помог комплексный подход, участие бизнеса, общества и профессионалов.



Другой пример - китайские города и в первую очередь Пекин, который 15-20 лет назад был первым по загрязненности воздуха в мире.



- Какие районы в Бишкеке сейчас считаются самыми неблагополучными с точки зрения застройки, а какие - более-менее хорошо застроенными? С каких районов следует начинать?



- Самым проблемным в плане экологии является частный сектор, не имеющий достаточного инженерного обеспечения. На него приходится около 50 % загрязнения воздуха в осенне-зимний период. Генеральным планом не была предусмотрена одноэтажная застройка по периметру города. После объявления независимости республики в столицу хлынуло большое количество людей из сельской местности, которые незаконным способом захватывали земли и начинали наспех строить саманные дома.



В результате Бишкек сейчас опоясан "саманным поясом", к которому не подведены коммуникации и который отапливается подручными средствами. В "саманном поясе" расположены около 50 жилмассивов, где проживает около 250-300 тыс. человек.



Дарья Матяшова