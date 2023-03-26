Классовая война во Франции, - Юджель Оздемир

00:19 28.03.2023

Evrensel

Турция



Классовая война во Франции

Evrensel: пенсионной реформой Макрон воплотил давнюю мечту капитала



Макрон войдет в историю как глава Франции, принявший огромное количество агрессивных решений, пишет Evrensel. Одним из них стала пенсионная реформа. Президент намерен использовать те же методы, которыми ликвидировал "желтые жилеты". Но на этот раз сделать это будет не так просто, считает автор статьи.



Юджель Оздемир



Борьба против повышения пенсионного возраста во Франции, которая ведется по всей стране с 10 января текущего года, накануне в очередной раз достигла апогея.



В ходе всеобщих забастовок, демонстраций и митингов, которые проводятся все это время, миллионы людей вышли на улицы. Можно сказать, что каждая акция была намного мощнее предыдущей. Рабочий класс Франции вел образцовую борьбу, чтобы отразить масштабное наступление капитала.



Несмотря на это, президент Франции Эммануэль Макрон, эксклюзивный представитель капитала, полон решимости сделать шаги в направлении принятия закона, который повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет, в обход парламента, задействовав статью 49.3 конституции.



В среду, 22 марта, Макрон в совместной трансляции TF1 и France 2 заявил, что пенсионная реформа "вступит в силу к концу года". Французский лидер, который, судя по всему, ждет обращения оппозиционных партий в Конституционный суд и поэтому говорит "конец года". Он также дал понять, что в отношении протестующих будут применены более жесткие меры, что грозит превратить борьбу капитала с рабочим классом в "баррикадную войну".



Можно сказать, что Макрон сделал для капитала все, что в его силах, чтобы повысить пенсионный возраст, против чего откровенно выступают 75% населения, и увеличить продолжительность трудового стажа для полной пенсии. В этой связи даже готовы пожертвовать премьер-министром Элизабет Борн (Elizabeth Borne), которую выдвинули на передовую. В средствах массовой информации предполагается, что премьера могут снять с должности, чтобы подавить возмущение. При этом сам Макрон, не собираясь снова баллотироваться на выборах 2027 года, за оставшиеся четыре года, видимо, намерен войти в историю многими агрессивными решениями и прежде всего повышением пенсионного возраста, что было самой большой мечтой французского капитала с 1995 года.



Как сообщает n-tv в Германии, Макрон в ходе участия в телепрограмме в очередной раз заявил, что пенсионная реформа проводится во благо народа, что во многих странах Европы пенсионный возраст выше, чем во Франции, поэтому он не понимает такой реакции.



Согласно данным, предоставленным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Европе по состоянию на 2020 год пенсионный возраст для мужчин ниже всего в Литве (59 лет) и выше всего в Германии (63,7 года). Во многих странах на повестке дня стоит вопрос о постепенном повышении возраста выхода на пенсию до 67 и даже 74 лет (Дания). Это связано с демографическими изменениями, увеличением продолжительности жизни, а также безграничным стремлением капитала еще больше эксплуатировать людей.



Таким образом, настоящей целью борьбы должно быть не повышение пенсионного возраста в странах, где он низок, а снижение возраста прекращения трудовой деятельности в странах, где он высок. Ведь миллионы трудящихся после выхода на пенсию в силу болезней, приобретенных из-за неблагоприятных условий труда, проводят остаток жизни в нищете между больницей и домом престарелых. Наградой за многолетнюю трудовую жизнь становится либо бедность в старости, либо путешествие в мир иной в скором времени.



Макрон, повысивший пенсионный возраст фактически методом государственного переворота на основании дефицита средств в пенсионном фонде, в течение многих лет игнорирует требования профсоюзов о том, что с монополий, получающих огромные доходы, необходимо взимать намного больше налогов. Французские оружейные предприятия начали получать рекордные прибыли в связи с украинским конфликтом. Так, промышленная группа "Thales" в прошлом году увеличила свою прибыль на 15%, до 1,9 миллиарда евро.



Оружейные монополии в основном продают боеприпасы и технику французской армии. Поэтому Макрон, говорящий о "военной экономике", некоторое время назад объявил о намерении увеличить военные расходы на треть, до 413 миллиардов евро.



Если сравнить с Германией, чья экономика больше французской, где наряду со "специальным фондом" на перевооружение в размере ста миллиардов евро нацелены на выделение 70 миллиардов евро на оборону в год, становится ясно, насколько смел Макрон.



Судя по всему, Макрон в последний период своего президентского срока сделает все возможное, чтобы не только повысить пенсионный возраст, но и нарастить военную мощь для защиты империалистических интересов Франции с помощью военной силы. Наряду с этим в числе его целей - ограничение нынешней буржуазной демократии. Французский лидер выступает за то, чтобы решения по важным вопросам не застревали в парламенте. Иными словами, он не слушает народ и к тому же желает вывести Сенат и Национальное собрание Франции из игры. Глава государства настаивает на том, что парламент не должен слишком углубляться в такого рода законы и что аналогичную практику необходимо применить к закону о миграции, который вскоре встанет на повестке дня.



События показывают, что отныне французский капитал будет прибегать к разделению и маргинализации рабочего класса, начиная с профсоюзов, с помощью силы и насилия. Ранее таким образом было нейтрализовано, а затем распущено движение желтых жилетов. Однако на этот раз, похоже, сделать это будет не так просто. Ведь рабочий класс действует с осознанием того, что ему грозит потеря позиций в борьбе, которую он ведет не только за себя, но и за трудящихся всего мира.



Вот почему так важна крепкая международная солидарность.



Автор: Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)