На президентских выборах в США в 2024 года победит... Китай, - Мира Адамс

00:25 28.03.2023 The Hill

США



Пять причин, по которым нам следует бояться президентских выборов 2024 года

Америке следует бояться президентских выборов 2024 года, пишет The Hill. Это будет грязная кампания с преимущественно фейковым контентом, которая приведет к глубокому расколу в обществе. А если избирательные бюллетени возглавят Байден и Трамп, США в любом случае проиграют, уверен автор.



Мира Адамс



В прошлом месяце The Hill сообщила: "Семь вопросов, которые определят выборы 2024 года" - социальное обеспечение и медицинская помощь, образование, аборты, внешняя политика, иммиграция, проблемы, связанные с ЛГБТК, преступность. Несмотря на то, что все эти вопросы критически важны для финансов страны и населения, вызывают раскол в обществе и исключительно эмоциональны сами по себе, в сочетании с традиционно задаваемым раз в четыре года вопросом о том, как избиратели воспринимают свое экономическое положение, они могут быть омрачены пятью потенциально взрывоопасными обстоятельствами, уникальными для 2024 года.



Вот почему американцы должны опасаться или даже бояться президентских выборов в следующем году.



1. Распространение фейкового контента



Всем знакомы понятие "фейковые новости", увековеченное бывшим президентом Трампом и применяемое к любым СМИ, критикующим его. Но более важным является реалистично выглядящий поддельный контент, называемый "скрытыми фейками" (deepfake – дипфейк), который легко и быстро создается благодаря технологическим достижениям.



На всех коммуникационных платформах дипфейки с самого начала злонамеренно предназначены для обмана, запутывания, создания хаоса, неправомерного влияния, целевого воздействия на общественное мнение и пропаганды. Они также иногда устраивают почти комедийные представления.



Если отбросить комедию, президентская гонка 2024 года станет первыми выборами, широко подверженными этой зловещей, враждебной, сложной и неконтролируемой информационной среде. В результате предвыборные кампании и сами кандидаты становятся исключительно уязвимыми для внутренних и иностранных игроков, намеревающихся либо нанести им ущерб, либо поддержать их, а также попытаться подорвать или дестабилизировать сам демократический процесс. Потенциал для хаоса безграничен.



Например, во время недавнего банковского кризиса агентство Associated Press сообщило: "На поддельных аудиозаписях фальшиво утверждается, что они содержат подлинные частные комментарии Байдена". На записях слышно, как на заднем плане Байден якобы говорит: "Все деньги кончились" и "крах неизбежен". Затем социальные сети начали распространять опасения Байдена по поводу разрушительных для экономики последствий. К счастью, в данном случае подделка была быстро разоблачена.



Но смогут ли избиратели в разгар быстро развивающейся избирательной кампании отличить настоящую предвыборную рекламу от фальшивой, а также выделить те частные комментарии, которые могут нанести кандидатам непоправимый ущерб?



Готовы ли новостные организации и штабы избирательных кампаний кандидатов быстро отличить фейк от настоящей информации? Нам всем придется увидеть, как избирательные штабы, социальные сети и новостные агентства будут вести тяжелую борьбу со шквалом фейков. При этом многие из этих фальшивок обязательно проскользнут в информационное пространство. Действительно, для сложной высокотехнологичной проверки фактов и проведения необходимых расследований требуются миллионы долларов и новейшие ноу-хау. Только с их помощью можно будет рассчитывать справиться в тем "фейковым" наступлением, которое нас ждет на выборах 2024 года.



Помните старую поговорку: "Ложь облетает полмира, прежде чем правда надевает штаны". Новая версия этой поговорки может звучать так: "Кто может отличить дипфейк от настоящей информации?"



2. Похмелье с 2020 года



Друзья и враги нашей страны будут внимательно следить за тем, сможет ли "самая зрелая демократия в мире" мирно избрать и ввести в должность своего следующего президента без того, чтобы обиженные граждане насильственно не атаковали здание Капитолия, символизирующее свободу и демократию.



Проблема в том, что 28% взрослых американцев-избирателей все еще считают, что выборы 2020 года "были украдены у народа". Как всегда, бремя проведения свободных и справедливых общенациональных выборов ложится на местные и государственные органы власти, а их справедливость основывается на вере избирателей в то, что выборная система будет работать безупречно и правильно подведет итоги. Такая децентрализация является отличительной чертой нашей системы голосования, что делает широкомасштабные национальные подтасовки выборов практически невозможными.



К счастью, в целом доверие к нашей выборной системе было восстановлено после того, как промежуточные выборы 2022 года были проведены с минимальными разногласиями. Однако явка избирателей на выборах президента всегда значительно выше, и главный виновник, вызвавший и усугубивший недоверие в 2020 году, может снова оказаться на вершине бюллетеня 2024 года.



Тем не менее американские избиратели президентов не должны повторять или верить, что их кандидат проиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Помните, что весь мир будет смотреть на нас, и на карту поставлено доверие к стране.



3. На выборах 2024 года может доминировать тема войны на два фронта



На прошлой неделе в Москве с большой помпой встретились президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. The Washington Post сообщила, что они "объявили о своих планах по углублению китайско-российского политического и экономического сотрудничества на долгие годы, послав убедительный сигнал Западу о своей решимости дать отпор глобальному господству Соединенных Штатов".



Перевод: это брак по расчету. Китаю нужна дешевая российская энергия, чтобы добиваться мирового господства, в то время как России нужны деньги, чтобы вернуть утраченную советскую империю. Лучше всего эти отношения охарактеризовал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, который сказал, что Россия является "младшим партнером" Китая.



Как цели Си и Путина влияют на американские президентские выборы 2024 года? Естественно, на них будут преобладать внутренние проблемы, но Китай и Россия понимают, что поляризация американского общества усиливается в год президентских выборов, и тогда "разделенные США" становятся "ослабленными США". Таким образом, 2024 год может стать тем годом, когда этот опасный китайско-российский дуэт может координировать стратегические и агрессивные действия в Европе и Азии.



НАТО опасается, что Китай может начать вооружать Россию в военном конфликте с Украиной, а из-за истощения последней Россия может в конечном итоге одержать победу и угрожать странам НАТО, вступившим в конфликт на стороне США. Еще более проблематичной станет ситуация, если Китай попытается вернуть себе Тайвань, предположительно получив контроль над 63% мирового производства полупроводников, что в корне изменит "правила" игры для экономики США.



4. Кандидат в президенты от крупной партии, обвиняемый в преступлениях



Трамп - это "дикая карта" в игре с самыми высокими ставками, в которой нет никакого сценария. Вопрос в том, сколько раз ему будут предъявляться обвинения. Произойдут ли судебные процессы в 2023 году или они продлятся до 2024 года? Как будет проходить суд над бывшим президентом, а ныне главным кандидатом в президенты? Рассчитывайте на то, что команда Трампа будет истолковывать любые действия государственных или федеральных властей как политически мотивированные. Американцы будут наблюдать за тем, как бывший президент будет разыгрывать из себя то жертву, то героя, как это было продемонстрировано им в его недавней речи на форуме Конференции консервативных политических действий (CPAC):



"В 2016 году я заявил, что являюсь вашим голосом. Сегодня я добавляю, что я ваш воин. Я ваше правосудие. А для тех, кого обидели и предали, я - ваше возмездие".



Готова ли Америка к самому драматическому сезону в долгом шоу Дональда Трампа?



5. Трамп против Байдена



Большинство американцев недовольны тем, что будущие выборы уже выглядят почти как неизбежный матч-реванш. Опрос Post-ABC, проведенный в феврале 2023 года, показал, что 62% американцев были бы "недовольны" или даже "разозлены", если бы Байден добился переизбрания, а 56% испытывают то же самое в отношении Трампа.



Разочарованные избиратели могут обвинить отсталый процесс выдвижения кандидатур за необходимость выбирать между двумя престарелыми политиками, родившимися еще до телевизионной эры, в то время, когда Китай, похоже, побеждает в борьбе за будущее и рвется к мировому господству.



Если Трамп и Байден возглавят избирательные бюллетени, большинство избирателей будут бояться выборов 2024 года, потому что Америка проиграет независимо от того, кто из них победит. Источник - ИноСМИ

