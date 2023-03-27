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Москва и Пекин все-таки не нашли общего языка, - Владимир Скосырев
00:31 28.03.2023

Договоренность России с Белоруссией о ядерных боеприпасах может помешать выполнению мирного плана Китая
Владимир Скосырев
27.03.2023

Россия передала Белоруссии ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки.
Решение президента России Владимира Путина направить тактическое ядерное оружие в Белоруссию затрудняет попытки Пекина стать посредником между Москвой и Киевом. В Пекине эксперт говорит, что этот шаг усилит напряженность между Россией и Западом и осложнит усилия Китая, которые направлены на то, чтобы продвинуть переговоры по мирному урегулированию конфликта. Перед началом переговоров Москва, очевидно, хотела увеличить свой нажим на противника. Однако дипломатия КНР теперь оказалась в нелегком положении.

Газета South China Morning Post, издаваемая в Гонконге, констатирует, что, объявив о намерении дислоцировать атомные боеприпасы в Белоруссии, Москва послала предупреждение Североатлантическому альянсу.

Но в то же время этот ход противоречит одному из положений совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, подписанного в Москве во время визита председателя КНР Си Цзиньпина.

В этом документе говорится: "Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие". Москва решила, очевидно, не считаться с этим постулатом. Чжоу Чэньмин, сотрудник Института военной науки и технологии Юань Ван в Пекине, говорит, что в результате отношения между Россией и Западом станут еще более напряженными. Тем не менее Пекин, без сомнения, продолжит ратовать за переговоры между Россией и Украиной. Но шансы на успех китайской мирной инициативы снижаются, обнажаются разногласия Пекина с Москвой.

"Мы разделяем тревогу Путина по поводу того, что США могут сорвать мирные переговоры с Украиной, и понимаем стратегическую дилемму, которую надо решать Москве. Но Россия не была настолько откровенной с Китаем, как мы надеялись. Дислокация ядерных средств в Белоруссии не соответствует обязательствам, провозглашенным в совместном заявлении", – утверждает Чжоу. Путин обосновывал свое решение, в частности, тем, что Россия не нарушит Договора о нераспространении. Она не передаст контроль над ядерным оружием Белоруссии. Но этот аргумент не убедит ни Европу, ни тем более США, цель которых – истощить Россию.

Другие китайские эксперты тоже обеспокоены решением Москвы. Но главное сейчас – не поддаваться эмоциям и разработать как можно скорее механизм, снижающий риск ядерной войны. Цуй Хэн, сотрудник Центра российских исследований в Педагогическом университете Восточного Китая, констатирует, что решение Путина стало ответом на заявление Британии о том, что она отправит снаряды с начинкой из низкообогащенного урана Украине.

А Сун Чжунпин, военный обозреватель и комментатор ТВ, напоминает, что тенденцию на распространение ядерного оружия в Европе подхлестнуло НАТО еще в период холодной войны. Раньше на этом континенте находилось 4 тыс. единиц этого оружия. Сегодня осталось примерно 100 боеголовок на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. И Россия, и США должны напрямую переговорить о том, как отойти от опасной грани, призывает Сун.

От комментариев относительно решения Путина не уклонился и МИД КНР. Его представитель Мао Нин заявила, что нельзя допускать войны между ядерными державами. Им нужно добиваться разрядки и сконцентрироваться на дипломатическом урегулировании в Украине. Это уже не мнение ученых и аналитиков, а официальная оценка. Вывод из нее вытекает сам собой. Пекин не одобрил шаг Москвы. В лучшем случае этот шаг вызвал в политических кругах Поднебесной недоумение.

Головоломку для дипломатии КНР усиливает то, что в ближайшие дни в Пекин приезжают сначала премьер-министр Испании Педро Санчес, а затем, вероятно, вместе – президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На встречах с Си Цзиньпином речь пойдет о нормализации отношений Европы с Китаем. Но гости, очевидно, выдвинут и требование, чтобы Пекин склонил Россию к уступкам Украине. И тут тоже решение Москвы станет барьером для консенсуса.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Решение Москвы не помешает реализации китайского плана мира. Дело в том, что его вообще невозможно реализовать. Планом его окрестила пресса. Это декларация о принципах. Там нет предложений о конкретных шагах на том или ином этапе. Главная идея – начать переговоры. А Украина от переговоров отказывается. Что касается расхождений российской позиции с совместным заявлением в Москве, то я трактую этот момент так. Это ответ Москвы на то, что США не убирают из Европы свои атомные бомбы. Если США их вывезут, то и Россия свои заряды вывезет".

Источник - НГ
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