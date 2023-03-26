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Иран не против помериться силами с Пентагоном в Сирии, - И.Субботин
00:53 28.03.2023

Белый дом критикуют за слабый ответ на обстрелы американских баз

Американские военные объекты в Сирии столкнулись с ростом количества угроз.
Высший совет национальной безопасности Ирана пригрозил администрации Джозефа Байдена военной эскалацией в случае, если та продолжит наносить удары по военным базам, "созданным по просьбе сирийского правительства". С таким предупреждением орган выступил на фоне произошедших на днях взаимных обстрелов между развернутым в Сирии контингентом США и шиитскими формированиями, которые привели к гибели одного американца. Критики Белого дома считают, что Тегеран готовится увеличить число нападений: к этому его подталкивает слабо продуманный ответ со стороны Вашингтона.

Заявление от лица Высшего совета национальной безопасности Ирана сделал его официальный представитель Кейван Хосрави.

"Любой предлог для нападения на базы, созданные по просьбе сирийского правительства для борьбы с терроризмом и боевиками ДАИШ (арабская аббревиатура для обозначения запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", ИГ. – "НГ") в этой стране, немедленно получит ответную реакцию", – подчеркнул Хосрави. По его словам, иранская сторона понесла масштабные затраты на "создание стабильной ситуации в сфере безопасности в Сирии" и в связи с этим выступает против того, чтобы американское руководство предпринимало конфронтационные шаги.

В то же время представитель совета отказался признать, что обстрелы американских военных объектов непосредственно санкционированы Тегераном. Он назвал такие военные вспышки "естественным и законным противостоянием оккупированных стран вооруженным силам США".

В ночь на 24 марта ВВС США атаковали позиции проиранских формирований на территории Сирии. Серия нападений на их военные объекты и склады была совершена после того, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранского производства обстрелял вертолетную площадку на расположенной в Румейлане американской базе. Шиитские боевики не оставили без внимания эту атаку, решившись на акт возмездия. В результате в ходе эскалации погиб американский контрактник. "Не сомневайтесь, Соединенные Штаты не стремятся, подчеркиваю, не стремятся к конфликту с Ираном, – заявил Байден, комментируя обмен ударами. – Но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно для защиты наших людей".

В разговоре с лояльными к Тегерану телеканалами действующие в Сирии иранские советники недвусмысленно дают понять, что не намерены оставлять без ответа любую военную активность Пентагона в зоне их ответственности. "Наша миссия заключается в отражении террористической угрозы сирийскому государству, – пояснил один из неназванных офицеров, задействованных в Арабской Республике. – Но мы предупреждаем, что располагаем всем необходимым для ответных действий на авиаудары США". Теперь, после произошедшего обострения проиранские формирования в Сирии, как сообщается, находятся в боевой готовности на случай, если американские силы продолжат совершать нападения.

Последние события вызвали у республиканского истеблишмента вопросы к Белому дому. Крупных представителей партии не устроило, что официальным лицам администрации потребовалось около 14 часов, чтобы проинформировать Конгресс о первоначальном нападении шиитских группировок на контингент США. В то же время критики сочли недостаточно жесткой модель поведения Вашингтона. "Слабый, неопределенный ответ на первоначальную атаку, очевидно, не возымел успеха, – подчеркнул сенатор-республиканец Линдси Грэм. – У Америки есть только один путь в случае нападения – реагировать быстро и энергично с подавляющей, карающей силой, призванной заставить врагов опасаться начинать конфликт".

Как заявил влиятельный республиканец, администрация Байдена могла бы многому научиться у команды экс-президента Дональда Трампа в том, что касается сдерживания. "Больше всего иранцы боятся за свои нефтеперерабатывающие заводы. За каждое нападение на американцев в перспективе нужно уничтожать иранский нефтеперерабатывающий завод и нефтегазовую инфраструктуру. Это пошлет сильный сигнал", – подчеркнул Грэм.

Критики подчеркивают, что многие из предыдущих атак шиитских группировок Белый дом попросту игнорировал, опасаясь углублять конфронтацию с Ираном, что в результате, по их словам, привело к небывалому росту таких инцидентов с 2021 года, когда Байден вступил в должность. Если бы с самого начала администрация президента США продемонстрировала Тегерану готовность действовать силой на сирийской арене, то гибели американского гражданина можно было бы избежать, уверены республиканцы. Эту точку зрения разделяют и американские специалисты в сфере безопасности, которые выражают обеспокоенность тем, что неконфликтный подход Белого дома может вдохновить лояльные Ирану силы на продолжение обстрелов.

Отдельно обращает на себя внимание то, что в прошлом работу по тиражированию предупреждений США, как правило, выполнял Оперативный штаб союзников Сирии – туманная структура с размытыми целями, чья активность оставляла для Тегерана достаточное пространство для парирования всех обвинений и уклонения от ответственности. Однако теперь с адресными угрозами Вашингтону выступает вполне официальная иранская институция – Высший совет национальной безопасности. Это демонстрирует как минимум то, насколько смело Исламская Республика теперь чувствует себя в отношении американских военных объектов в регионе и насколько заблуждались те, кто считал недавнюю ирано-саудовскую сделку способом управлять абсолютно всеми военными рисками.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
26.03.2023

Источник - НГ
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