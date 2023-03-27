"Псевдокоммунисты" провели в новый КазПарламент 5 членов

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08:01 28.03.2023

НПК утвердила кандидатуры депутатов мажилиса

27 марта 2023,

По итогам выборов партия получила пять мандатов.



Народная партия Казахстана утвердила кандидатуры депутатов мажилиса, сообщает Total.kz.



По информации пресс-службы НПК, в ходе внеочередного заседания Политбюро заседания было проведено распределение депутатских мандатов мажилиса парламента РК VIII созыва среди кандидатов по партийному списку. При принятии решения о составе депутатской группы члены Политбюро учли обязательные по закону квоты для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями.



"Кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго", - сообщил председатель НПК Ермухамет Ертысбаев.



Ряды мажилисменов пополнят следующие представители партии:



Магеррам Магеррамов - депутат мажилиса VII созыва;

Ирина Смирнова - депутат мажилиса VI и VII созывов;

Гаухар Танашева - лидер объединения многодетных матерей;

Кенжегул Сейтжан - участник параолимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью;

Ислам Сункар - активист, выступающий за новую молодежную политику.

Согласно окончательным итогам выборов НПК преодолела пятипроцентный барьер и прошла в мажилис. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.



Напомним, 27 марта Центральная избирательная комиссия РК озвучила окончательные итоги выборов в мажилис. В зависимости от итогов голосования депутатские мандаты были распределены следующим образом: партия Amanat - 40 мандатов, партия "Ауыл" - 8, партия "Ак жол" - 6, партия Respublica - 6, Народная партия Казахстана - 5, ОСДП - 4.



Партия зеленых "Байтак", набравшая 146 431 голос, или 2,3%, не прошла.



Также в ЦИК РК озвучили результаты голосования по одномандатным территориальным избирательным округам.