В Германии устроили "мегазабастовку"

08:11 28.03.2023

28.03.2023

В Германии устроили "мегазабастовку" |

Миллионы немцев оказались перед лицом транспортных перебоев из-за "мегазабастовки" против растущей стоимости жизни. В понедельник в забастовке на транспорте примут участие работники аэропортов, железных дорог, автобусов и линий метро.



Немецкие пассажиры готовятся к серьезным перебоям в работе, поскольку транспортники по всей стране решили устроить масштабную забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы в условиях резкой инфляции, сообщает Agence France-Presse.



Ожидается, что работники аэропортов, портов, железных дорог, автобусов и линий метро большей части крупнейшей экономики Европы прислушаются к призыву профсоюзов Verdi и EVG и примут участие в 24-часовой забастовке в понедельник.



"Трудовая борьба, которая не оказывает никакого влияния, беззуба", - заявил руководитель Verdi Франк Вернеке общественному вещателю Phoenix.



Профсоюзный вожак признал, что забастовка причинит проблемы многим пассажирам пригородных поездов и отдыхающим, "но лучше один напряженный день с перспективой достижения соглашения о заработной плате, чем недели забастовок".



Чтобы предотвратить перебои в поставках, министр транспорта Фолькер Виссинг приказал федеральным землям отменить ограничения на поставки грузовиков в воскресенье, одновременно попросив аэропорты разрешить ночные взлеты и посадки, "чтобы застрявшие пассажиры могли добраться до места назначения".



Профсоюз Verdi представляет около 2,5 миллиона работников государственного сектора, в то время как EVG представляет интересы 230 тысяч работников железных дорог и автобусных компаний.



Редкий совместный призыв к забастовке в Германии знаменует собой эскалацию все более ожесточенного спора о заработной плате, который происходит во время растущей инфляции. Verdi требует повышения ежемесячной заработной платы на 10,5%, в то время как EVG добивается повышения на 12% для тех, кого она представляет, сообщает Agence France-Presse.



Работодатели - в основном государство и компании государственного сектора - пока отказываются от требований, вместо этого предлагая повышение на пять процентов с двумя единовременными выплатами в размере 1000 и 1500 евро в этом и следующем годах.



В преддверии забастовки в понедельник государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) полностью приостановила движение всех поездов дальнего следования, и многие региональные и местные сообщения будут остановлены.



Представитель DB назвал общенациональную забастовку "беспочвенной и ненужной" и призвал профсоюзы "немедленно" вернуться за стол переговоров.



Компания ожидает, что отмена рейсов окажет "огромное влияние" на всю ее железнодорожную сеть, и пообещала информировать своих клиентов "как можно быстрее и всесторонне" об отменах и задержках.



Ассоциация аэропортов Германии заявила, что забастовка "вышла за рамки любой мыслимой и оправданной меры", в то время как, по оценкам, пострадает около 380 000 авиапассажиров.



Как и многие другие страны, Германия борется с высокой инфляцией после того, как конфликт на Украине привел к резкому росту цен на продовольствие и энергоносители.



Поскольку инфляция в феврале достигла 8,7%, работодатели обвинили представителей профсоюзов в том, что они усугубляют проблему своими требованиями повышения заработной платы, которые, по их словам, только подпитывают инфляцию. Профсоюзы оспаривают это и говорят, что их членов попросили нести бремя стремительно растущей стоимости жизни.



"Мегазабастовка", как окрестили ее местные СМИ, последовала за забастовками в последние месяцы в нескольких секторах Германии, включая почтовую службу, аэропорты и местный транспорт.



Третий раунд переговоров о заработной плате для работников государственного сектора должен начаться в понедельник.



Однако некоторым профсоюзам удалось добиться значительного повышения заработной платы, отмечает Agence France-Presse.



Ранее в марте почтовые работники добились увеличения среднемесячной заработной платы на 11,5%, а в ноябре IG Metall, крупнейший профсоюз Германии, добился повышения на общую сумму 8,5% для почти четырех миллионов сотрудников, которых он представляет.