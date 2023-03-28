|В Германии устроили "мегазабастовку"
08:11 28.03.2023
28.03.2023
В Германии устроили "мегазабастовку" |
Миллионы немцев оказались перед лицом транспортных перебоев из-за "мегазабастовки" против растущей стоимости жизни. В понедельник в забастовке на транспорте примут участие работники аэропортов, железных дорог, автобусов и линий метро.
Немецкие пассажиры готовятся к серьезным перебоям в работе, поскольку транспортники по всей стране решили устроить масштабную забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы в условиях резкой инфляции, сообщает Agence France-Presse.
Ожидается, что работники аэропортов, портов, железных дорог, автобусов и линий метро большей части крупнейшей экономики Европы прислушаются к призыву профсоюзов Verdi и EVG и примут участие в 24-часовой забастовке в понедельник.
"Трудовая борьба, которая не оказывает никакого влияния, беззуба", - заявил руководитель Verdi Франк Вернеке общественному вещателю Phoenix.
Профсоюзный вожак признал, что забастовка причинит проблемы многим пассажирам пригородных поездов и отдыхающим, "но лучше один напряженный день с перспективой достижения соглашения о заработной плате, чем недели забастовок".
Чтобы предотвратить перебои в поставках, министр транспорта Фолькер Виссинг приказал федеральным землям отменить ограничения на поставки грузовиков в воскресенье, одновременно попросив аэропорты разрешить ночные взлеты и посадки, "чтобы застрявшие пассажиры могли добраться до места назначения".
Профсоюз Verdi представляет около 2,5 миллиона работников государственного сектора, в то время как EVG представляет интересы 230 тысяч работников железных дорог и автобусных компаний.
Редкий совместный призыв к забастовке в Германии знаменует собой эскалацию все более ожесточенного спора о заработной плате, который происходит во время растущей инфляции. Verdi требует повышения ежемесячной заработной платы на 10,5%, в то время как EVG добивается повышения на 12% для тех, кого она представляет, сообщает Agence France-Presse.
Работодатели - в основном государство и компании государственного сектора - пока отказываются от требований, вместо этого предлагая повышение на пять процентов с двумя единовременными выплатами в размере 1000 и 1500 евро в этом и следующем годах.
В преддверии забастовки в понедельник государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) полностью приостановила движение всех поездов дальнего следования, и многие региональные и местные сообщения будут остановлены.
Представитель DB назвал общенациональную забастовку "беспочвенной и ненужной" и призвал профсоюзы "немедленно" вернуться за стол переговоров.
Компания ожидает, что отмена рейсов окажет "огромное влияние" на всю ее железнодорожную сеть, и пообещала информировать своих клиентов "как можно быстрее и всесторонне" об отменах и задержках.
Ассоциация аэропортов Германии заявила, что забастовка "вышла за рамки любой мыслимой и оправданной меры", в то время как, по оценкам, пострадает около 380 000 авиапассажиров.
Как и многие другие страны, Германия борется с высокой инфляцией после того, как конфликт на Украине привел к резкому росту цен на продовольствие и энергоносители.
Поскольку инфляция в феврале достигла 8,7%, работодатели обвинили представителей профсоюзов в том, что они усугубляют проблему своими требованиями повышения заработной платы, которые, по их словам, только подпитывают инфляцию. Профсоюзы оспаривают это и говорят, что их членов попросили нести бремя стремительно растущей стоимости жизни.
"Мегазабастовка", как окрестили ее местные СМИ, последовала за забастовками в последние месяцы в нескольких секторах Германии, включая почтовую службу, аэропорты и местный транспорт.
Третий раунд переговоров о заработной плате для работников государственного сектора должен начаться в понедельник.
Однако некоторым профсоюзам удалось добиться значительного повышения заработной платы, отмечает Agence France-Presse.
Ранее в марте почтовые работники добились увеличения среднемесячной заработной платы на 11,5%, а в ноябре IG Metall, крупнейший профсоюз Германии, добился повышения на общую сумму 8,5% для почти четырех миллионов сотрудников, которых он представляет.