Маршал Шойгу поменял командующего Угледарским направлением: Кузьменко вместо Мурадова

08:18 28.03.2023

Врио командующего группировкой войск "Восток" вместо генерала Мурадова назначен генерал Кузьменко



Генерал-полковник Мурадов отстранен от командования группировкой войск "Восток", воюющей на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, но он продолжает оставаться на должности командующего Восточного военного округа до момента нового указа Путина о смене командующего. Об этом сообщает ряд СМИ и политиков. Ранее сообщалось, что генерал Мурадов пока официально отправлен в отпуск. Вероятно для согласования с Путиным, каким именно образом будет осуществлена его отставка.

❗️ Временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск "Восток" назначен генерал-лейтенант Андрей Кузьменко. С 2015 по 2019 он занимал должность командующего 6-й Общевойсковой Армии, затем преподавал в Академии Генштаба.