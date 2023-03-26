Евгений Сатановский: протесты в Израиле могут привести к развалу государственности

08:37 28.03.2023

Каждые две-три тысячи лет Израиль уничтожает свою государственность и это нормальная еврейская история. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский.



Протесты в Израиле продолжаются уже несколько месяцев. Похоже, раскол в обществе перекидывается и на власть: накануне стало известно о решении премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призывавшего прислушаться к требованиям протестующих.



Накануне демонстранты собрались у правительственных зданий в Тель-Авиве и заблокировали движение транспорта. Протестующие также пришли к дому уволенного министра для выражения поддержки. Главу оборонного ведомства сняли после его критики судебной реформы.



"Для того, чтобы полностью разобраться в происходящем, необходимо лет 50 Израилем заниматься. Расскажу в облегченной форме - расколот Израиль. Расколот до атомарного состояния. При этом уравновешен - ни одна из групп или альянсов, которые за власть борются, на сегодняшний момент не может победить своих конкурентов. Поэтому альянсы создаются совершенно чудовищные, нестабильные, и все это сыпется как снежный ком",



- отмечает Евгений Сатановский, по мнению которого большую роль в протестах играет фактор личности премьер-министра страны:



"Вот Нетаньяху пытается отбить судейскую систему на ее исконные места. Все что он предлагает - разумно. Когда никем не избранные судьи умудряются обнулять законы, которые принимает парламент, решения военного характера, любые решения правительства. Это такая диктатура нескольких людей, которых никто не избирает, а они назначают сами себя".



Принимая неоднозначные решения, "неистовый Биби" делает это не ради стабильности государства, а ради того, "чтобы от него отстали, дали возможность скроить свою коалицию так, как он хочет".



"В том числе он хочет назначить министром Арье Дери, которого как старого обвиненного и отсидевшего за коррупционные дела назначать нельзя. И репутация у него, откровенно говоря, плохая. Поэтому здесь светские на религиозных, левые на правых. Ну нормальная еврейская история. Раз в тысячу, две тысячи лет евреи привыкли разносить свое государство. И так дальше пойдет, ну и еще раз, в третий раз в истории будет. А чего, собственно, такого? Нормальная схема, вполне привычная",



- уверен Евгений Сатановский.



Сложившаяся ситуация теоретически может привести к развалу государственности Израиля, но это никого из местных жителей не удивляет, заметил собеседник ФАН:



"Меня, как еврея, давно ничего в этом плане не удивляет. Почитайте историю еврейского народа, она записана в Торе, она же Библия. Гражданская война - это наше нормальное состояние. Состояние стабильного государства - это наше ненормальное состояние. Соответственно пожили три поколения в более или менее неразваленном состоянии страны, исходя из того, что у нее, слава богу, были военные угрозы. Если бы не сегодняшний Иран, я думаю, что Израиль уже бы давно развалился на составные части".



Стало известно о голодовке нескольких израильских мэров в знак протеста против затеянной правительством судебной реформы. В акции протеста примут участие мэры Кфар-Сабы и Герцлии, главы региональных советов Верхней Галилеи и Шаар-Ха Негев, а также глава местного совета Зихрон Яаков.