Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов

09:19 28.03.2023

В Казахстане прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней. По закону перед вновь избранным парламентом правительство слагает полномочия и работает в статусе исполняющих обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабмин.

28.03.2023 / политика и общество



АСТАНА, 27 мар - Sputnik



Корреспонденты Sputnik Казахстан побеседовали с экспертами, чтобы узнать, кто, по их мнению, возглавит Кабмин, и каких изменений можно ожидать в составе нового правительства.



Алихан Смаилов или…

По словам политолога Данияра Ашимбаева, при сохранении нынешнего политического курса на пост главы кабинета министров может быть избран как Смаилов, так и кто-то из вице-премьеров. Кроме того, это может быть кто-то из действующих акимов.

"Возможны и варианты из акимов. Допустим, это чаще всего Женис Касымбек, аким Астаны, Ерболат Досаев, аким Алматы и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Еще один вариант, это глава партии Amanat Ерлан Кошанов. Но, скорее всего, он возглавит новый мажилис. Потому что он достаточно опытный и авторитетный человек, а мажилису после обновления депутатского корпуса сейчас нужно обеспечить преемственность и обучить азам парламентской работы. Тем более, в самой партии список обновился практически на 70-80%", - сказал политолог.

Сейчас не время менять Смаилова, считает директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.

"Я не думаю, что Смаилова надо менять сейчас. Он в принципе со своей работой справляется, организовывает эффективную работу правительства. Полтора года как он занимает должность премьер-министра, на мой взгляд, это не срок, за который можно дать ему оценку. Надо еще дать время, чтобы наше правительство справилось с теми проблемами, с которыми они столкнулись после январской трагедии", - отметил Тажибаев.



Мало кто рвется на пост премьер-министра…

Политолог Данияр Ашимбаев также отметил, что к концу весны должен поступить отчет об исполнении бюджета прошлого года, документ, как правило, очень критический.

"Поэтому сейчас мало кто прям рвется на пост премьер-министра. То есть, желающих особо нет, акимы себя достаточно комфортно чувствуют на новых местах. Также надо понимать, что Смаилов человек кабинетный, то есть он за пределами столицы практически нигде не работал. Это касается и его заместителей, опыт работы в регионах имеет только Алтай Кульгинов, но он далеко не самый популярный человек в нашей стране, и первый вице-премьер Роман Скляр, но, скажем так, его назначение к принципиальным изменениям в правительстве не приведет", - добавил политолог.



Сильная кандидатура

"Более сильная кандидатура – Нурлан Ногаев, аким Мангистауской области. Он опытный аким, неоднократно бывший министр, по крайне мере, он практик, знающий региональную экономику, что практически большинству чиновников, работающих в кабинете министров, совершенно неведомо", - сказал Ашимбаев.



Новый кабинет министров

По словам политолога Данияра Ашимбаева, на практике состав правительства после отставки обновляется не более чем на 10-15%.

"Принципиальных изменений не произойдет, но, можно ожидать, что правительство станет более компактным. В первую очередь, в плане сокращения числа вице-премьеров, которых сейчас шесть. По количеству министерств, мне кажется, дальнейшая реорганизация смысла не имеет, поскольку лучше иметь большее количество ответственных структур. Тем более новая административная реформа как-раз подразумевает усиление ответственности министров. Серьезных изменений экономического курса также ожидать не стоит, поскольку экономистов, чиновников мыслящих у нас особо нету", - считает политолог.

Между тем он отмечает, что итоги выборов достаточно вписываются в концепцию обновления, инициированную Акордой.

"Понятно, что решение будет принимать президент Касым-Жомарт Токаев, но видно, что он настроен на командный стиль работы. То есть, его, по крайней мере, нынешняя команда устраивает. Новому правительству неплохо было бы ужесточить ответственность за реализацию решений, то есть, сократить количество постоянных корректировок. Вместо этого стать более прагматичным и ответственным", - сказал Ашимбаев.

Правительство на 90% сохранит свой состав, считает Алибек Тажибаев. "Есть вероятность, что могут поменять министров. Я думаю, что поменяют министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина", - прогнозирует он.



Главная задача правительства - это бюджет

Финансист Расул Рысмамбетов также поделился своими ожиданиями от нового кабинета министров.

"Новое правительство по кандидатам, честно, не знаю, но я вижу его более активным, с лучшими коммуникациями, чтобы они объясняли, что они делают. Ожидаю пересмотра всех программ развития, национальных проектов, госпрограмм, правильного подхода к бюджету, чтобы правительство перестало так вольно обращаться с Национальным фондом", - сказал финансист.

Он также рассказал о своих опасениях.

"Главная задача правительства – это, конечно, бюджет. Посмотрим сейчас по результатам первого квартала, у меня есть опасения, что он не очень хороший. Сейчас в правительстве новичков нет, там люди, которые ранее работали на разных позициях, при старом Казахстане. Хочется ожидать лучшей координации между правительством и регионами", - резюмировал финансист.

11 января 2022 года указом главы государства Алихан Смаилов был назначен премьер-министром Казахстана. Отметим, что работа правительства Смаилова совпала с непростыми временами для страны. Во-первых, нынешнему кабмину пришлось восстанавливать города и бизнес после январских событий. В феврале прошлого года Россия начала спецоперацию на Украине. После чего последовали антироссийские санкции, которые более явно показали проблему импортозависимости Казахстана. Инфляция при нынешнем правительстве достигла рекордных показателей. По итогам прошлого года она превысила 20%