У драчуна и хулигана Абирова отобрали мандат депутата КырПарламента

09:43 28.03.2023

Депутат Абиров решил сдать мандат после скандала



Продолжение: Будут ли назначены выборы по Ленинскому округу?

Бишкек (АКИpress) – Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров (Ленинский округ) решил сдать мандат. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.



Ранее он стал участником драки в одном из ресторанов Бишкека. Генеральный прокурор после этого направил представление в парламент о даче согласия на привлечение Абирова к уголовной ответственности. В ЖК была создана комиссия для изучения представления генпрокурора и обстоятельств дела.