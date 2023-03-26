 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.03.2023
10:35  Соперниками Эрдогана на выборах будут: Кылычдароглу, Индже и Оган
09:43  У драчуна и хулигана Абирова отобрали мандат депутата КырПарламента
09:19  Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов
08:37  Евгений Сатановский: протесты в Израиле могут привести к развалу государственности
08:18  Маршал Шойгу поменял командующего Угледарским направлением: Кузьменко вместо Мурадова
08:11  В Германии устроили "мегазабастовку"
08:01  "Псевдокоммунисты" провели в новый КазПарламент 5 членов

00:53  Иран не против помериться силами с Пентагоном в Сирии, - И.Субботин
00:31  Москва и Пекин все-таки не нашли общего языка, - Владимир Скосырев
00:25  На президентских выборах в США в 2024 года победит... Китай, - Мира Адамс
00:19  Классовая война во Франции, - Юджель Оздемир
00:17  Смог в Бишкеке: экологическая ситуация в Киргизии уже не критическая, а катастрофическая
00:11  Путин наградил директора театра "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова медалью Пушкина
Понедельник, 27.03.2023
22:42  Очередная американская трансгендерша расстреляла в Нэшвилле учителей и школьников - 6 "груз 200"
22:38  На Украину приползли германские "Леопарды" и другие "зверюшки"
21:12  Казахстанские боксерши завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Индии
20:46  Псевдо-оппозиционная KZдемпартия "Ак жол" назвала своих депутатов в новый Мажилис
20:42  Нургул Тау и К. Названы депутаты КазМажилиса от партии "Республика"
20:22  "Московские переговоры были для Си Цзиньпина важнее, чем для Путина", - Ю.Тавровский
20:07  Сможет ли Россия примирить Сирию и Саудовскую Аравию, - К.Семенов
19:53  Америка теряет африканскую нефть, - Юрий Зайнашев
19:21  Мутное дело. КазЖурналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы на 3,5 года условно
19:18  Скончался Народный артист Кыргызстана театральный актер Асанкул Осмонов
11:38  Израильтяне восстали против судебной реформы премьера Нетаньяху. Президент Герцог в панике (видео)
11:35  ТОП самых красивых актрис Центральной Азии
11:28  Саида Мирзиеева возвращает Американский "Корпус мира" пакостить на свою родину
08:51  Слабые институты, разделенное общество: сможет ли Киргизия выбраться из кризиса? - И.Кудряшова, А.Стюарт
08:49  Мегапроект талибов* может оставить всю Центральную Азию без воды, - Екатерина Каримова
08:10  В Узбе 3-й месяц не могут найти пропавшего главу Агентства по внешней трудовой миграции Ирматова. Мигрировал, арестован, прячется?
07:34  ТуркмНовости. В новопостроенном "умном"-городе Аркадаг образованы этрапы - Кяризек и Горджав
07:17  "Охота на лис": китайский опыт, крайне необходимый России, - СП
07:01  На смену "арабской весне" по-американски идет консолидация Ближнего Востока по-китайски, - Д.Минин
06:59  Россия и Китай не станут создавать антиНАТО, - Г.Петров
01:53  В Узбекистане начался суд над лидерами каракалпакских протестов, - МК
01:07  Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину, - КП
01:05  Agoravox: Как и почему Запад проиграет Китаю и России
01:02  Newsweek: вот кто финансировал бунты BLM!
01:01  Ван Вэнь: Новая эра девестернизации
00:59  Рокировочка, дубль-2. Медведева опять посадят в кресло Путина?
00:58  NYT описала махинации американских наемников на Украине: умело наживаются на конфликте
00:57  Мировой энергетический кризис исходит из США, - В.Прохватилов
00:56  Верховенство мнимости Китайское мировоззрение как ресурс нового мирового порядка, - В.Малявин, А.Казанцев
00:55  Казахстан и Турция: надежны ли сообщающиеся сосуды российского импорта?
00:37  Лидера партии "Алга Каракалпакстан" Сагидуллаева обвинили в посягательстве на президента Узбекистана
00:26  РосОлигархам - лопаты в руки и рыть окопы. Вслед за "Газпромом", - СП
00:00  Почти не осталось сомнений, что Румыния поглотит Молдову, - В.Бурт
Воскресенье, 26.03.2023
23:39  Восставшие иудеи смяли охрану и берут штурмом дом премьера Нетаньяху
23:37  Голосовать на выборах в Туркмении пришел 91% избирателей
15:33  Под Сватово ушел к Бандере матерый полевой командир укров Щеголов
12:34  Большая амнистия для мигрантов: Россию ставят под масштабный удар
12:29  Три возможных сценария ухода Зеленского
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
У драчуна и хулигана Абирова отобрали мандат депутата КырПарламента
09:43 28.03.2023

Депутат Абиров решил сдать мандат после скандала

Продолжение: Будут ли назначены выборы по Ленинскому округу?
Бишкек (АКИpress) – Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров (Ленинский округ) решил сдать мандат. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Ранее он стал участником драки в одном из ресторанов Бишкека. Генеральный прокурор после этого направил представление в парламент о даче согласия на привлечение Абирова к уголовной ответственности. В ЖК была создана комиссия для изучения представления генпрокурора и обстоятельств дела.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679985780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 2023 года №153
- Об установлении итогов выборов депутатов Мажилиса Парламента РК
- Сообщение об итогах внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан восьмого созыва
- В Казахстане построят 50 учебно-оздоровительных и 100 крупных досуговых детских центров
- Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов
- Пленум Национального совета Демпартии "Ак жол" распределил мандаты депутатов
- Кадровые перестановки
- Способна ли металлургическая промышленность страны справиться с нарастающим кризисом?
- Сколько стоят принципы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  