Соперниками Эрдогана на выборах будут: Кылычдароглу, Индже и Оган

10:35 28.03.2023

Помимо Эрдогана кандидатами на пост главы государства стали Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. К такому решению комиссия пришла после окончания сбора подписей, сообщает ТАСС.



Эрдогана и Кылычдароглу выдвинули парламентские фракции, поэтому сбор подписей им не потребовался.



В начале марта президент Турции подписал указ о проведении всеобщих выборов 14 мая. На прошлой неделе Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты республики.



Данияр Кунафин