 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.03.2023
15:21  Умер один из отцов-основателей казахстанского рока Николай Миклошич
13:51  Казахстанская металлургия: последняя плавка? - Е.Косенко
13:06  Кыргызстанский ("салымбековский") банк "Бай-Тушум" возглавил Улан Базаркулов
11:29  Индия боится укрепления Российско-китайского альянса, - Сатендра Дев Прадхан
11:25  Саудия ставит рекорды: Проект "Черепаха" - самый большой плавучий город в мире
11:16  Белый дом паникует от быстрой модернизация вооруженных сил Китая, - Вл.Овчинский
11:12  Зачем России "Ельцин-центр"? - Вардан Багдасарян

11:09  КазСелебритиз Кайрат Нуртас отличился в авто-хулиганстве
11:07  Гибель генерала Гришина-Алмазова. Каспий, май 1919 (история), - Максим Ивлев
11:06  Фарси-такси: в России начнутся продажи автомобилей Saipa
10:56  В КазПарламент избрана Динара Наумова - девушка безграничных возможностей
10:47  В кыргызском Караколе (экс-Пржевальске) отреставрировали Дом русского уездного начальника и здание гимназии
10:35  Соперниками Эрдогана на выборах будут: Кылычдароглу, Индже и Оган
09:43  У драчуна и хулигана Абирова отобрали мандат депутата КырПарламента
09:19  Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов
08:37  Евгений Сатановский: протесты в Израиле могут привести к развалу государственности
08:18  Маршал Шойгу поменял командующего Угледарским направлением: Кузьменко вместо Мурадова
08:11  В Германии устроили "мегазабастовку"
08:01  "Псевдокоммунисты" провели в новый КазПарламент 5 членов
00:53  Иран не против помериться силами с Пентагоном в Сирии, - И.Субботин
00:31  Москва и Пекин все-таки не нашли общего языка, - Владимир Скосырев
00:25  На президентских выборах в США в 2024 года победит... Китай, - Мира Адамс
00:19  Классовая война во Франции, - Юджель Оздемир
00:17  Смог в Бишкеке: экологическая ситуация в Киргизии уже не критическая, а катастрофическая
00:11  Путин наградил директора театра "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова медалью Пушкина
Понедельник, 27.03.2023
22:42  Очередная американская трансгендерша расстреляла в Нэшвилле учителей и школьников - 6 "груз 200"
22:38  На Украину приползли германские "Леопарды" и другие "зверюшки"
21:12  Казахстанские боксерши завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Индии
20:46  Псевдо-оппозиционная KZдемпартия "Ак жол" назвала своих депутатов в новый Мажилис
20:42  Нургул Тау и К. Названы депутаты КазМажилиса от партии "Республика"
20:22  "Московские переговоры были для Си Цзиньпина важнее, чем для Путина", - Ю.Тавровский
20:07  Сможет ли Россия примирить Сирию и Саудовскую Аравию, - К.Семенов
19:53  Америка теряет африканскую нефть, - Юрий Зайнашев
19:21  Мутное дело. КазЖурналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы на 3,5 года условно
19:18  Скончался Народный артист Кыргызстана театральный актер Асанкул Осмонов
11:38  Израильтяне восстали против судебной реформы премьера Нетаньяху. Президент Герцог в панике (видео)
11:35  ТОП самых красивых актрис Центральной Азии
11:28  Саида Мирзиеева возвращает Американский "Корпус мира" пакостить на свою родину
08:51  Слабые институты, разделенное общество: сможет ли Киргизия выбраться из кризиса? - И.Кудряшова, А.Стюарт
08:49  Мегапроект талибов* может оставить всю Центральную Азию без воды, - Екатерина Каримова
08:10  В Узбе 3-й месяц не могут найти пропавшего главу Агентства по внешней трудовой миграции Ирматова. Мигрировал, арестован, прячется?
07:34  ТуркмНовости. В новопостроенном "умном"-городе Аркадаг образованы этрапы - Кяризек и Горджав
07:17  "Охота на лис": китайский опыт, крайне необходимый России, - СП
07:01  На смену "арабской весне" по-американски идет консолидация Ближнего Востока по-китайски, - Д.Минин
06:59  Россия и Китай не станут создавать антиНАТО, - Г.Петров
01:53  В Узбекистане начался суд над лидерами каракалпакских протестов, - МК
01:07  Байден никак не дозвонится Си Цзиньпину, - КП
01:05  Agoravox: Как и почему Запад проиграет Китаю и России
01:02  Newsweek: вот кто финансировал бунты BLM!
01:01  Ван Вэнь: Новая эра девестернизации
00:59  Рокировочка, дубль-2. Медведева опять посадят в кресло Путина?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В кыргызском Караколе (экс-Пржевальске) отреставрировали Дом русского уездного начальника и здание гимназииВ кыргызском Караколе (экс-Пржевальске) отреставрировали Дом русского уездного начальника и здание гимназии
10:47 28.03.2023

Turmush - В городе Каракол Иссык-Кульской области отреставрировали два здания с около 150-летней историей.

Одно из них - уникальное здание, которое в народе называют "Дом губернатора" и входит в список исторических и архитектурных памятников Кыргызстана. Он двухэтажный, расположен на улице Ж.Алышбаева (ранее Ленина) и является обязательным местом посещения туристов.

Здание было построено из дерева примерно в начале 1880-х годов.

"Когда Каракол начинал развиваться как город, было построено самое уникальное здание. В 1914-1916 годах в отчете губернатора Жети-Суйской области заключена уникальность этого здания в то время. Тогда это была женская гимназия. Писали, что это лучшая из гимназий в губернии, с высокими стенами, созданными в ней условиями. В свое время здесь училась мама Чынгыза Айтматова - Нагима Айтматова", - рассказал директор педагогического колледжа Саламат Молдосанов.

По его словам, поскольку здание имеет культурную ценность, по согласованию с Министерством культуры Кыргызстана был получен специальный совет и проведены ремонтные работы.

В свое время в этом корпусе учебного заведения, где воспитывалась кыргызская интеллигенция, впоследствии разместились различные учреждения. В конечном итоге был возвращен педагогическому колледжу.

"Судебные разбирательства по этому зданию велись 8 лет. Крыша протекала, наружная отделка устарела, существовал риск потери здания. Заменили крышу, а позже на выделенные 5,5 млн сомов отремонтировали внутри и снаружи здания. Мы сохранили прежнее состояние. Полностью заменены линии электропередач и установлена система электрического отопления", - рассказал Молдосанов.

На эти средства также был выполнен фасад главного здания педагогического колледжа. В то время это здание было мужской гимназией. Здание было построено в 1871 году.

"В общей сложности на ремонт двух зданий мы выделили 2 млн сомов. 1 млн сомов в качестве личного вклада, а на 1 млн сомов заменили кровлю главного корпуса. В настоящее время ведется озеленительная работа по благоустройству территории вокруг обоих зданий", - заключил директор педколледжа.

В настоящее время ведутся работы по установке мемориальной доски перед главным корпусом, куда внесут имена таких личностей, как Ж.Абдрахманов, К. Тыныстанов, К.Карасаев, академик Н.Алышбаев, академик Б.Ноорузбаева, Герой Советского Союза Калыйнур Усенбеков.

Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679989620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 2023 года №153
- Об установлении итогов выборов депутатов Мажилиса Парламента РК
- Сообщение об итогах внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан восьмого созыва
- В Казахстане построят 50 учебно-оздоровительных и 100 крупных досуговых детских центров
- Кто возглавит новый Кабмин в Казахстане? Мнение экспертов
- Пленум Национального совета Демпартии "Ак жол" распределил мандаты депутатов
- Кадровые перестановки
- Способна ли металлургическая промышленность страны справиться с нарастающим кризисом?
- Сколько стоят принципы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  