В кыргызском Караколе (экс-Пржевальске) отреставрировали Дом русского уездного начальника и здание гимназии

10:47 28.03.2023

Turmush - В городе Каракол Иссык-Кульской области отреставрировали два здания с около 150-летней историей.



Одно из них - уникальное здание, которое в народе называют "Дом губернатора" и входит в список исторических и архитектурных памятников Кыргызстана. Он двухэтажный, расположен на улице Ж.Алышбаева (ранее Ленина) и является обязательным местом посещения туристов.



Здание было построено из дерева примерно в начале 1880-х годов.



"Когда Каракол начинал развиваться как город, было построено самое уникальное здание. В 1914-1916 годах в отчете губернатора Жети-Суйской области заключена уникальность этого здания в то время. Тогда это была женская гимназия. Писали, что это лучшая из гимназий в губернии, с высокими стенами, созданными в ней условиями. В свое время здесь училась мама Чынгыза Айтматова - Нагима Айтматова", - рассказал директор педагогического колледжа Саламат Молдосанов.



По его словам, поскольку здание имеет культурную ценность, по согласованию с Министерством культуры Кыргызстана был получен специальный совет и проведены ремонтные работы.



В свое время в этом корпусе учебного заведения, где воспитывалась кыргызская интеллигенция, впоследствии разместились различные учреждения. В конечном итоге был возвращен педагогическому колледжу.



"Судебные разбирательства по этому зданию велись 8 лет. Крыша протекала, наружная отделка устарела, существовал риск потери здания. Заменили крышу, а позже на выделенные 5,5 млн сомов отремонтировали внутри и снаружи здания. Мы сохранили прежнее состояние. Полностью заменены линии электропередач и установлена система электрического отопления", - рассказал Молдосанов.



На эти средства также был выполнен фасад главного здания педагогического колледжа. В то время это здание было мужской гимназией. Здание было построено в 1871 году.



"В общей сложности на ремонт двух зданий мы выделили 2 млн сомов. 1 млн сомов в качестве личного вклада, а на 1 млн сомов заменили кровлю главного корпуса. В настоящее время ведется озеленительная работа по благоустройству территории вокруг обоих зданий", - заключил директор педколледжа.



В настоящее время ведутся работы по установке мемориальной доски перед главным корпусом, куда внесут имена таких личностей, как Ж.Абдрахманов, К. Тыныстанов, К.Карасаев, академик Н.Алышбаев, академик Б.Ноорузбаева, Герой Советского Союза Калыйнур Усенбеков.