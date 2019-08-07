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В КазПарламент избрана Динара Наумова - девушка безграничных возможностейВ КазПарламент избрана Динара Наумова - девушка безграничных возможностей
10:56 28.03.2023

Динара Наумова вошла в состав новоизбранного Мажилиса Парламента РК по списку партии Respublica
28 марта ЦИК вручил ей мандат депутата
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Динара Наумова: "У меня ДЦП. И я хочу открыть центр помощи для людей с ограниченными возможностями"

Динаре пришлось пройти многое, но несмотря на это она окончила университет и продолжает обучение. А также желает помочь жителям села Кабанбай батыр, которым тяжело добираться до реабилитационного центра в Астане.

АРУНА АЛИМТАЕВА
2019 АВГУСТА, 07

Меня зовут Динара Наумова, мне 21 год, я родилась с диагнозом ДЦП тяжелой формы: задержка умственного развития, мне было тяжело говорить и я была прикована к инвалидному креслу. Когда мне было 3 года от меня ушла родная мать, а в 13 лет она написала официальный отказ. Все заботы и тяготы по воспитанию взяла на себя моя бабушка со стороны отца.

В 6 лет мне сделали первую операцию, после которой последовала реабилитация в Республиканском детском реабилитационном центре (РДРЦ) в Нур-Султане. Каждый год я проходила здесь реабилитацию, занималась по нескольку часов со специалистами в области лечебно-физической культуры (ЛФК). После выписки всегда занималась дома с бабушкой и дедушкой, потому что не было возможности на покупку тренажеров или спортивного инвентаря. Дедушка все это создавал из подручных средств. Параллельно я еще была на домашнем обучении. Домой приходили учителя, чтобы провести со мной занятия.

Вторую операцию мне сделали в 13 лет, она шла около шести часов и было задействовано сразу несколько хирургов. Позже заведующий отделением сказал, что таких операций было сделано всего 3 в мире.

После операции мне наложили огромный гипс от живота, захватив оперированную ногу. Также была установлена распорка, разделяющая правую и левую ногу, которые я не должна была смыкать вместе.

Примерно через месяц после операции меня выписали домой, где я пролежала в гипсе 5-6 месяцев, чтобы все зажило правильно. Лежать разрешалось только на спине, вставать можно было крайне редко. Весь мой день на протяжении этого времени состоял из кормления меня из ложки бабушкой, так как впоследствии неподвижного образа жизни я очень ослабла.

После 6 месяцев я снова легла в больницу для наблюдения и снятия гипса. Как только мне сняли гипс и швы, я не почувствовала своих ног, они были как будто ватные внутри. У меня кружилась голова оттого, что первый раз за 6 месяцев я сумела сесть. Практически через пару дней в мою палату принесли костыли, сказав, что мне нужно заново учиться ходить. Это было очень сложно. Я не могла даже ногу передвинуть – она будто весила тонну. Потихоньку начала увеличивать нагрузку и время прогулок.

Мои ноги были в огромных синяках от обезболивающих уколов, так как ноги после снятия свежих швов сильно болели.

После выписки из больницы благодаря ежедневной ходьбе с помощью костылей по коридорам я могла стоять на ногах. Сразу после выписки бабушка смогла получить для меня квоту на реабилитацию в РДРЦ. И благодаря их специалистам я смогла восстановиться после операции и встать на ноги. Сейчас я передвигаюсь с помощью трости.

А также я хорошо окончила школу – 9 классов на дому. В 2013 году поступила в колледж технологии и бизнеса на специальность "Технолог по переработке нефти и газа", где проучилась четыре года. Жила в общежитии при колледже. Со мной жили еще семь девочек, мы спали на двухъярусных кроватях и жили в маленькой комнате. Первый год обучения был сложный: со мной мало общались одногруппники и соседки по комнате из-за моего физического отличия, но уже к началу второго курса все наладилось.

Окончив колледж, в 2017 году поступила в университет технологии и бизнеса по специальности "Химическая технология органических веществ" на дистанционное обучение. Сейчас окончила второй курс.

В 2017 году я стала участницей Республиканского конкурса "Менің арманым" с проектом спортивно-оздоровительного центра в селе Кабанбай батыра. С этой идеей смогла дойти до полуфинала проекта, но вера в мой проект, а также желание реализации меня не отпускало. Поэтому в 2018 году снова подала заявку на конкурс "Менің арманым", где уже с членом моей команды Бопашевой Рахатгуль и проектом Life+ прошли пять этапов конкурса, заняв почетное 3 место среди 10 тысяч проектов по всей Республики.

Финальный этап конкурса проходил в Нур-Султане. Наш проект выбрал инвестор Бауыржан Касымбергембаев, но после переговоров он отказал в финансировании. Поэтому мы находимся в поиске финансов для нашего проекта. Его стоимость – 5 млн тенге. На данный момент у нас имеется: ТОО, помещения под реализацию (на базе местного дома культуры), которое мы арендуем, а также специалисты.

В селе Кабанбай батыра проживает 78 человек с ограниченными возможностями, большинство из которых дети. Я слышала, что их матерям тяжело ловить попутную машину с ребенком на руках, чтобы добраться до столицы для получения квалифицированной помощи специалистов в сфере ЛФК. И также есть дополнительная сложность в том, что в столице имеется лишь один реабилитационный центр. Из-за потока людей с разных уголков он чаще всего перегружен.

Чтобы получить бесплатную помощь нужно встать на учет, а перед этим сдать огромный список анализов как маме, так и ребенку.

Именно поэтому у меня возникла идея в создании такого кабинета в шаговой доступности, где будут те же самые квалифицированные специалисты в области реабилитации. Как-то раз, выходя из дома, я увидела кучу парней, которые стояли в очереди на турник в нашем дворе, чтобы сделать самые элементарные физические упражнения. Тогда я решила сделать отдельную зону для жителей поселка и всех желающих, объединив в проект Life+.

Спортивно-оздоровительный центр, где будет работать тренажерный зал и кабинет ЛФК для людей с ограниченными возможностями.

Айдар Абраев, тренер и коуч из Астаны, 6-7 сентября организует благотворительный марафон личностного роста. Все собранные средства пойдут в поддержку центра Life+ Динары Наумовой. Марафон проводится под эгидой сообщества Спарта Астана, Год молодежи и Общественного фонда Kazbrands.

Цель мероприятия в том, чтобы показать молодежи возможности для личностного роста и собрать 600 000 тенге для центра.

Источник - the-steppe.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679990160


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