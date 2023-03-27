Фарси-такси: в России начнутся продажи автомобилей Saipa

11:06 28.03.2023 Цена машин из Ирана составит 1–1,7 млн рублей



Кирилл Сазонов

Евгений Багдасаров



Этим летом в России начнутся продажи иранских автомобилей Saipa. Первое время на нашем рынке будут представлены три модели ценой 1–1,7 млн рублей. Автомобили из Ирана будут востребованы на рынке, особенно если удастся удержать на них достаточно привлекательные цены, считают эксперты. Однако ожидать ажиотажного спроса на них пока не стоит, подчеркивают специалисты. Подробности - в материале "Известий".







Иран наступает



Продажи автомобилей Saipa начнутся в России с 1 июня. Об этом сообщил генеральный директор официального дистрибьютора иранского автопроизводителя - компании "Бест-Моторс" - Александр Степанов. По его словам, первая партия из 1 тыс. машин прибудет в нашу страну до начала лета. В течение месяца компания планирует открыть первый российский дилерский центр бренда. Он появится в Санкт-Петербурге на месте автосалона, который прежде занимался продажами машин ушедшего из России производителя, отметил Степанов.



Он уточнил, что первое время в нашу страну будут поставляться модели Saipa Quik, Saina и Shahin. В дальнейшем в России будет представлена Saipa Atlas, а также кроссовер, который "сейчас проходит испытания и у которого пока нет названия", добавил Степанов. Он также сообщил, что рассматривается вопрос о поставках коммерческих моделей Saipa.



- Сейчас мы просчитываем логистические расходы и таможенные платежи. Предварительно, стоимость автомобилей составит 1–1,7 млн рублей, - заявил Александр Степанов.



Окончательные цены на автомобили Saipa будут объявлены ближе к началу продаж - ориентировочно в конце мая, после того как в нашу страну прибудут первые товарные автомобили.



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По словам Степанова, сейчас гарантия на автомобили Saipa составляет два года или 80 тыс. км. Однако с иранской стороной ведутся переговоры об увеличении гарантийного срока до трех лет или 100 тыс. км.



Персидская экзотика



Самая современная модель из тех, что планируется поставлять в нашу страну, - седан Shahin, в основе которого лежит модернизированная платформа Toyota Yaris середины 2000-х. Автомобиль размером 4460×1768×1501 мм с колесной базой 2650 мм относится к тому же сегменту, что Hyndai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. Под капотом турбомотор 1,5 л с отдачей 110 л.с. и 178 Нм, работающий в паре с пятиступенчатой "механикой" или вариатором. Максимальная скорость в зависимости от типа трансмиссии достигает 180–190 км/ч. В списке оснащения две подушки безопасности, ABS, автоматический кондиционер, камера заднего вида и парктроники.



Седан Saina построен на платформе X200, ведущей родословную от Kia Rio второго поколения, выпускавшейся с 2005 года. В 2019 году автомобиль был серьезно модернизирован, электроника стала более надежной, а силовой агрегат привели к стандарту Евро-5. Автомобиль габаритами 4215×1663×1484 мм с колесной базой 2415 мм оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 87 л.с. На выбор предлагаются пятиступенчатая "механика" или вариатор. В списке опций есть две подушки безопасности, ABS, кондиционер, центральный замок.



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Quik построен на той же платформе, что и Saina, и оснащен аналогично. Его габариты 4005×1678×1532 мм. По сути, это не кроссовер, а хэтчбек с увеличенным клиренсом и внедорожным обвесом. Модель первоначально называлась Quick (от английского "быстрый"), но глава академии персидского языка и литературы Голам Али Хаддад Адель обвинил компанию в нарушении закона о запрете иностранных имен. Поэтому имя модели решили писать как Quik - созвучно с названием населенного пункта в Иране.



Кроссовер Atlas, как ожидается, появится чуть позже. Это глубоко модернизированная модель Quik. Помимо фейслфитинга, сделавшего переднюю часть машины более спортивной, и двухцветной отделки салона, автомобиль получил новые опции, в числе которых система стабилизации, полуавтоматический кондиционер, датчик света.



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В ожидании сертификата



Первые партии автомобилей Saipa будут поставляться в Россию по схеме параллельного импорта c получением заключений о типе транспортного средства, заявил Александр Степанов. Одновременно с этим будут идти испытания и сертификация иранских автомобилей - первая партия машин для этих целей уже отправлена в нашу страну, подчеркнул он.



По словам регионального менеджера по развитию и безопасности компании "Бест-Моторс" Евгения Чижова, основная сложность состоит в том, что Иран более 40 лет находится под санкциями и не является участником Женевской конвенции о дорожном движении. Сертификаты на машины, выданные местными органами, не признаются другими странами.



- Мы ведем переговоры с НАМИ о том, чтобы ускорить процедуру сертификации, - отметил он.



По словам Чижова, автомобили, предназначенные для прохождения сертификации в нашей стране, помимо других испытаний пройдут и краш-тесты для подтверждения их уровня пассивной безопасности.



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Дилеры под боком



В планах компании поставить в Россию до конца года около 10 тыс. автомобилей Saipa. В течение трех лет ожидается поставка в общей сложности 45 тыс. машин - они будут доставляться к нам автовозами через Азербайджан. При этом, как отметили представители "Бест-Моторс", совместно с правительством Ирана разрабатываются и альтернативные логистические схемы - например, на паромах через Каспийское море. В перспективе не исключено создание совместного производства по выпуску автомобилей Saipa в нашей стране. В "Бест-Моторс" отметили, что "этот вопрос изучается на базе одной из производственных площадок в Санкт-Петербурге".



В планах компании на этот год открыть в России 120 дилерских центров. По словам Евгения Чижова, пока речь идет об автосалонах на территории "от Калининграда до Перми и от Мурманска до Симферополя". В дальнейшем дилеры Saipa намечено открыть и за Уралом.



- По нашей стратегии в радиусе 100–150 км должен быть дилерский центр, чтобы потребитель не испытывал сложностей в обслуживании машины. Все дилеры будут сразу обеспечены необходимыми деталями и запчастями, - подчеркнул Чижов.



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Темная лошадка



Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что в условиях дефицита доступных моделей на нашем рынке автомобили Saipa будут пользоваться спросом. Однако, подчеркивают они, говорить о взрывном росте продаж этих машин, даже несмотря на достаточно привлекательные цены, не стоит.



- Иранские автомобили для российских покупателей - пока темные лошадки. Думаю, что основными потребителями моделей Saipa на первых порах станут корпоративные клиенты, например таксопарки, которые остро нуждаются в недорогих машинах. Однако первое время их будут брать небольшими партиями в качестве своеобразной "пристрелки", - заявил "Известиям" независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.



По его словам, чтобы модели Saipa нашли своих потребителей, необходимы грамотный маркетинг и развитая сеть дилерских центров. Планы по открытию 120 автосалонов в течение года он считает завышенными. По его мнению, реальная цифра - 80–90 дилеров до конца года.



Успех моделей Saipa во многом будет зависеть от качества самих автомобилей, уверен партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.



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- Объявленная цена на эти машины находится между Lada Granta и Lada Vesta. Если качество иранских машин будет ниже этих моделей или даже на их уровне, то маловероятно, что покупатель пойдет в автосалоны Saipa, - полагает эксперт.



По словам Моржаретто, главным козырем "иранцев" является наличие в базовой версии машин подушек безопасности и ABS. Из минусов он отмечает невысокое качество интерьеров.



- В прошлом году автомобили Saipa были показаны в Москве на выставке "Интеравто". Салон этих машин был отделан достаточно дешевым пластиком, в машине стоял характерный химический запах, - поделился он с "Известиями" своими впечатлениями от иранских автомобилей. Источник - Известия

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